«Я тебя уничтожу»: Николай Басков отчитал Ваню Дмитриенко на шоу «Ну-ка, все вместе!»

В последнем отборе седьмого сезона разгорелась битва «отцов и детей» Источник: пресс-служба «Россия 1»

На шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) прошел последний отборочный этап. В составе сотни экспертов отбирать последних двух участников для полуфинала пригласили Ваню Дмитриенко. 20-летний певец признался, что впервые оказался на конкурсе такого масштаба, и его волнение не смогло укрыться от ведущего Николая Баскова. Только вместо того, чтобы поддержать молодого исполнителя, тот решил над ним подшутить и нарвался на жесткий ответ.

Первым в восьмом выпуске на сцену вышел 24-летний Артемий Пономарев. Его выступление набрало только 75 баллов, но среди тех, кто встал, оказался Ваня Дмитриенко, которому понравился участник.

— Спасибо, что мне тут слово дают. Для меня это точно так же волнительно, как и для тебя, — обратился Иван к Артемию. — По тебе видно, что в тебе гораздо больше запала, который ты пытаешься показать через песню. Как только ты начнешь в себя верить и ощутишь свое место на этой сцене, сразу встанут все. У тебя сильная энергия, но не хватает хулиганства. Выпрямляй плечи, снимай панамку, посылай нас и прямо от души пой, для себя.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

Баскова сильно зацепило, что приглашенный эксперт назвал шляпу панамкой, и он решил подшутить над его возрастом.

— Никогда не думал, что эта шляпа называется панамка. Ванечка, все-таки ты помнишь еще что-то из детства: панамочка, сосочка, потом чепчик, — со смехом обратился ведущий к Дмитриенко.

Николай не первый, кто цепляется к возрасту Ивана, но в отличие от предыдущих шоу на «Ну-ка, все вместе!» Дмитриенко не стал проглатывать смешки, а ответил на них:

— Николай, у вас такой потрясающий парик. Прямо интересно, где вы его постоянно новый берете?

Шутка про парик понравилась сотне. Позже на эту тему Баскова подколол другой член жюри — Андрей Овчинников.

Это случилось после того, как Басков по ошибке перепутал возраст участника шоу Артемия Пономарева, сказав, что тому 27, а не 24. Звездный блондин попытался выкрутиться и пошутил, мол, говорил о своем возрасте, ведь выглядит даже лучше молодого Андрея Овчинникова, который стоял рядом. В ответ тот коротко сказал:

— Да? Ну у меня парика нет.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

В этот раз Басков уже не улыбался на шутку, а со злостью посмотрел на Дмитриенко, который сидел в ряду ниже.

— Я тебя уничтожу потом, понял? — сказал он Ивану.

Басков слов на ветер не бросает. Несколько выступлений ведущий и член жюри сосуществовали спокойно. Артисты схлестнулись после выступления 20-летней Софьи Мироновой из Екатеринбурга. Девушка исполнила песню Сосо Павлиашвили «Ты всегда со мной» и не попала в тройку лидеров. Дмитриенко захотел поддержать молодую участницу и засыпал ее комплиментами.

Источник: кадр из шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+), «Россия 1», 2025 год

— Для меня это несуразный выбор песни. Он вам не подходит. Вы реально очень круто поете. У вас голос, судить смысла нет, я так не пою. Вокалистка вы просто обалденная, — начал Дмитриенко и после того, как высказался Лазарев, еще раз взял слово. — Ты реально очень крутая. Послушай, меня три раза не брали в «Голос.Дети» (6+), когда я туда приходил. Всё у тебя получится!

Когда участница уже ушла, Дмитриенко всё не унимался, и Басков решил, что настало самое время поставить его на место.

— Обидно. Она могла спеть другую песню… — начал говорить Иван.

— Чего тебе обидно? Она сама выбрала эту песню. Извини, неважно, сколько тебе лет, когда ты выходишь на сцену и хочешь стать артистом, прежде всего надо не забывать, что артистами становятся те, у кого мозги работают. Которые чувствуют, что им спеть и как им петь. Ей сейчас было намного полезнее не слова похвалы слушать. Это не так, что всё на блюдечке с голубой каемочкой. Не забывай, что возраст в наше время — это достижение, а не недостаток, — выдал тираду Басков.

Предотвратил словесную перепалку Лазарев, который остановил Дмитриенко, уже взявшего микрофон.

— Всё, уделал тебя. Этот раунд в его пользу, извини, — усадил лидер сотни Ивана на место.

К композициям лидеров, которые в итоге прошли в полуфинал, у ведущего и приглашенного члена жюри претензий не было. Последними двумя победителями в отборочном туре стали Ксения Коробкова из Москвы и Сергей Сыр из Владивостока.