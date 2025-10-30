Пуговка — фигуристка, а Полежайкин — домашний тиран: как сложились судьбы героев любимого сериала нулевых «Папины дочки»

Сериал полюбили сразу несколько поколений за его доброту и жизненность Источник: сериал «Папины дочки», 2003 год, телеканал СТС / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Во вселенной «Папиных дочек» (12+) наступил долгожданный мир. Даша, как когда-то ее мать, вернулась к детям. Она стремится восстановить отношения с дочерьми и мужем, но теперь уже не в рамках сериала, а в полнометражном фильме. Создатели приготовили сюрприз: в кино появятся все дочери Васнецова, которые почти не участвовали в новом сезоне сериала. Пока остается только гадать, как изменились герои. Но о судьбах актеров уже известно, и у некоторых они оказались непростыми.

Источник: Городские медиа

Михаил Казаков (Полежайкин)

Артист прославился, еще снимаясь в «Ералаше» (0+), но широко известен стал после сериала «Папины дочки».

В жизни актера сейчас сложный период Источник: сериал «Папины дочки», 2003 год, телеканал СТС, kazakovovfly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще до съемок в сериале в жизни Михаила произошло сразу два события, перевернувших его жизнь навсегда. Во-первых, отца Михаила зарезали на улице, возможно, то были происки конкурентов по бизнесу, а еще ходили слухи, что статью об убийстве переквалифицировали в итоге в превышение самообороны, и надолго преступник в тюрьму не попал.

После этого юноша засветился в эпизодах «Демона полдня» (12+) и «Побега» (16+), как вдруг грянул скандал: в 2005 году в СМИ писали, что звезда «Ералаша» стал убийцей. По словам свидетелей, 16-летний Миша вступился за школьную подругу Вику, когда в подъезде на нее набросился бывший бойфренд, 20-летний Кирилл Гуркин. Казаков сразу признался, что выставил вперед нож, когда Кирилл летел на девушку. Кто-то отмечал, что Гуркин был вооружен дубиной, и актеру пришлось действовать по обстоятельствам. Тогда даже мама убитого встала на защиту юного актера, ведь в итоге дело переквалифицировали в превышение самообороны и закрыли «по примирению сторон».

Но на этом беды актера не закончились. В 2020 году он упал с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. Актер жаловался, что после происшествия его бросила любимая жена.

— Мы с супругой хотя бы разобрались, какие у нас взаимоотношения. У нее сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче. Человек, который так может поступить, для меня умер. У меня было ощущение, что ее вообще подменили. Или не любила, или это был брак по расчету, — рассказал он нашим коллегам из «СтарХита».

В 2025 году падчерица и бывшая жена актера рассказали свою версию событий. По их словам, Михаил неоднократно устраивал дома сцены и применял физическое и психологическое насилие.

— Всегда находился повод, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. Это было не только по отношению ко мне, а в первую очередь к маме. Мы с братом стали замечать, что Михаил с ней очень жесток, — откровенно рассказала падчерица актера Виктория.

Бывшая жена Михаила, Елена, также в шоке от слов бывшего мужа, что она бросила его из-за переломов. Она уверяет, что до конца верила, что любимый исправится, и поэтому ухаживала за ним и помогала пройти реабилитацию.

— У меня был выбор: уйти или остаться. Но я приняла решение остаться. Мы с ним прошли путь с момента, когда он был полностью лежачий, до его первых шагов на костылях. Вместе ездили на реабилитацию, — поделилась женщина в программе «Пусть говорят!».

Актер на обвинения реагирует со смехом и не воспринимает всерьез.

Лиза Арзамасова (Галина Сергеевна)

Сколько бы поклонники ни сравнивали актрису с Галиной Сергеевной из «Папиных дочек», очевидно, что Лиза Арзамасова давно выросла из звездной роли.

Экранная отличница превратилась в цветущую девушку, которая не только играет в серьезных спектаклях, но и сама продюсирует авторские проекты Источник: сериал «Папины дочки» (2003 год, телеканал СТС), liza_arzamasova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Известна Лиза не только актерской карьерой, но и громким браком с фигуристом Ильей Авербухом. С будущим мужем Арзамасова познакомилась еще в 2010 году.

— Я никогда не забуду проект «Лед и пламень» (12+). Мне было 15 лет, когда меня пригласили в нем участвовать. Для меня этот проект стал настоящей сказкой! Я до сих пор с удовольствием катаюсь на коньках и благодарна Илье Авербуху не только за проект, но и за то, что после были еще две ледовые сказки, в которых я принимала участие, — делилась актриса.

В декабре 2020 года влюбленные поженились. В августе 2021 года актриса родила сына Льва, а через три года дочку Лею. Теперь соцсети актрисы заполнены тематикой материнства. При этом в декрете Арзамасова не задерживалась, быстро вернувшись к участию в спектаклях. Фигурист ухаживал за ребенком на равных, так что семья стала только крепче.

— Я понимаю, что традиционно у нас сложилось так, что папа на работе, деньги зарабатывает, а мама дома: на кухне и в детской. Но мир меняется. Уже нет этого четкого разделения: женщина должна то, мужчина — это. Хотя в целом это вопрос договоренностей в семье. В нашей творческой среде вообще часто всё с ног на голову: кто сегодня рано встал и на гастроли не уехал, тот и главный родитель. Кто вечером спектакль не играет, тот и целует на ночь. Но я всё-таки за то, чтобы исходить из нагрузки каждого. Я не сторонница вешать лишнее на человека, у которого в рабочее время стресс на стрессе. И вообще, просто хочется проявить по отношению к любимому заботу и любовь. Мир вокруг нас меняется, но законы любви остаются прежними, — заключила Лиза в интервью «Домашнему очагу».

Несмотря на длительный брак Арзамасовой и Авербуха, некоторые до сих пор скептически воспринимают их разницу в возрасте. В 2025 году вокруг их семьи разгорелся скандал. В интервью Ксении Собчак фигурист вспомнил момент встречи с женой и сказал двусмысленную фразу: «15 лет — это уже не ребенок, а женщина. У нее всё было».

Пользователи Сети посчитали эти слова неуместными по отношению к несовершеннолетней девушке, и фигуристу пришлось записать видео с извинениями.

— Честно, не знаю, почему я сказал именно так. Много раз прокручиваю этот ответ, как это всё возникло. Возможно, это возникло как реакция на то, что, когда мы начали встречаться с Лизой, нас много пинали в Сети из-за разницы в возрасте и так далее. Может, это такая больная тема для меня, что я так среагировал и, услышав слово «ребенок», начал защищаться, — попытался оправдаться Авербух.

Фигурист также принес извинения своей супруге, которую могли обидеть такие слова. Арзамасова целиком и полностью сразу была на стороне мужа, поэтому случайно брошенная фраза никак не повлияла на ее отношение к любимому.

Мирослава Карпович (Маша)

Мирослава стала объектом внимания для хейтеров после дружбы с Павлом Прилучным Источник: сериал «Папины дочки» (2003 год, телеканал СТС), m1r0slava_karpovich / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока сериал «Папины дочки» выходил на экраны (с 2007 по 2013 год), Мирослава снималась и в других проектах — фильмах «Плюс один» (16+), «Голубка» (18+), «Тариф „Новогодний“» (18+). Участвовала в съемках видео для музыкантов Егора Крида и Леонида Агутина. Развивала модельную карьеру (во многом этому помогла съемка для журнала Maxim в 2011 году). А спустя еще несколько лет попробовала себя в новом образе благодаря хоррору «Невеста» (18+).

На биографию актрисы пришелся светский скандал: в 2020 году СМИ муссировали новость о расставании Павла Прилучного с матерью своих двоих детей Агатой Муцениеце. Грязных подробностей было много, но поклонники всё равно ожидали примирения супругов, когда на горизонте появилась Мирослава Карпович. Буквально через пару недель после развода Павла заметили на шопинге с коллегой по спектаклю «Косметика врага». Сотрудники театра подлили масла в огонь, заявив, что флиртовать актеры начали за полгода до разрыва звезд «Закрытой школы» (18+). Работавший с Мирой визажист подчеркнул, что серьезный оборот отношения Карпович с Прилучным приняли весной 2020 года.

Павел открыто восхищался избранницей, особенно выделяя ее доброту и скромность: мол, Мира — детский психолог в онкоцентре, активно занимается благотворительностью, но никогда не выставляет это напоказ. Многие считали, что Мирослава Карпович сможет стать женой Павла Прилучного — она поддержала его после развода и заботилась о детях. Но… любви не получилось. Более того, Прилучный в интервью Надежде Стрелец отмахнулся от романа с актрисой, назвав это дружбой.

Дарья Мельникова (Женя)

Недавно о Даше писали многие СМИ из-за скандальных заявлений бывшего мужа Источник: сериал «Папины дочки» (2003 год, телеканал СТС), melnikovads / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Одну из самых забавных ролей исполнила Дарья — роль спортивной девочки-пацанки Жени. С нее и началась карьера Мельниковой в кино. Актриса снималась в фильмах «Соври мне правду» (18+), «Стальная бабочка» (18+), а также сериале «Король и Шут» (18+) и «Хочу не могу» (18+), где актриса играет одну из главных ролей.

— История про девушку Сашу, которая имеет необычный недуг, проходит групповую терапию и пытается построить здоровые отношения. <…> Ага, вот такая она и жизнь, и всё сразу, — поделилась Дарья Мельникова. Под «необычным недугом» актриса имела в виду сексоголизм.

Кроме того, фанаты часто могли наблюдать артистку на страницах глянца. Сейчас актриса воспитывает двоих детей от бывшего мужа — актера Артура Смольянинова (признан в РФ иностранным агентом в 2023 году).

— Так сложились обстоятельства. Но мы в любом случае остаемся партнерами и родителями наших детей. У нас был классный опыт. Мы расстались друзьями, — делилась актриса с каналом FAMETIME.TV.

Поклонники гадали, что именно стало причиной разрыва актеров. Проще всего было обвинить третью сторону: Смольянинову приписывали роман с коллегой Аглаей Тарасовой, ну а Мельниковой — с Павлом Прилучным, хотя, кроме пикантных съемок, поводов для подозрений не было.

Положение Дарьи резко изменилось, когда Артура обвинили в дискредитации армии. Актер покинул страну, получил статус иноагента и подвергся травле со стороны соотечественников. Судя по всему, волна негатива зацепила и Мельникову: поклонники подозревали, что именно из-за испорченной репутации экс-супруга звезду исключили из продолжения «Папиных дочек».

— Это всё не так грустно. Есть то, что пережить и переварить гораздо труднее, то, что нельзя называть. Сломано всё. Надежды, планы, связи. Опыт прошлого века не защитил нас. Но он есть! И он оставил после себя главный, на мой взгляд, урок — урок человечности. Кто бы ни был прав/виноват — история говорит нам: будьте людьми! В любой ситуации оставайтесь людьми! — рассуждала актриса, подчеркивая, что не планирует покидать страну.

Мельникова очень тяжело переживала перемены, но рядом с ней оказался актер Роман Набатов, который не только подставил ей плечо, но и предложил свое сердце. Дарья тщательно скрывала от всех свое счастье. Они с Романом тайно поженились и также незаметно от общественности актриса родила третьего ребенка.

Екатерина Старшова (Пуговка)

Кате сейчас 24 года, и она не общается с журналистами Источник: сериал «Папины дочки» (2003 год, телеканал СТС), oosad_katerinas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Шесть лет россияне с улыбкой смотрели на то, как маленькая Пуговка из сериала «Папины дочки» уморительно поучает своих старших сестер по съемкам и таскает за собой огромного медведя Бублика. Наблюдая из сезона в сезон, как меняется Полина Васнецова, зрители вздыхали: «Ах, как быстро взрослеет девчушка!»

Изначально главным интересом Кати Старшовой были не съемки, а фигурное катание. Преподаватели детского клуба посоветовали родителям отвести артистичную девочку на телевизионный кастинг, так Катя и попробовала себя в актерстве.

Старшова играла Полину Васнецову с пяти лет, а параллельно успела засветиться в «Русалке» (6+) и «Черной молнии» (0+). И хотя Катя привязалась к коллегам по ситкому, в 2012 году она осознала, что этот жизненный этап завершен. Пуговка, которой до сих пор донимают девушку, был ее счастливым билетиком в мир больших заработков, которыми ни она, ни ее родители не воспользовались. Актрисе не нравилось ни повышенное внимание хейтеров, ни клеймо вечной Пуговки, поэтому, сдав ЕГЭ по химии и биологии на сто баллов, девушка поступила не в театральный, а в медицинский вуз на специальность «фармацевт».

Первое время Екатерину увлекала мысль связать свою жизнь с медициной, но также у нее появилась мечта переехать жить в Великобританию. Она начала учить английский, разбираться в тонкостях оформления документов для переезда. Постепенно это стало для нее главной задачей, затмив все мысли об учебе.

Старшова оставила институт и отправилась в другую страну, чтобы реализовать себя в качестве фигуристки. Сейчас она полностью посвятила себя спорту, а съемки в кино остались в прошлом.

— Пока у меня есть физические данные, я буду кататься. На льду из меня выплескиваются все эмоции, которые копятся. Для меня это хорошо и важно. Рада, что всё поняла и решилась на этот отчаянный шаг, — рассказывала в одном из интервью Екатерина.

Анастасия Сиваева (Даша)

Настя тоже ведет закрытый образ жизни Источник: сериал «Папины дочки» (2003 год, телеканал СТС), sivaeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В семейном сериале актриса сыграла проблемную девочку-подростка, которая фанатеет от готов, слушает рок, носит черную одежду, бесконечно ссорится с сестрами и получает двойки в школе. Однако к концу ситкома экранная Даша меняется: выходит замуж и обзаводится дочкой.

После съемок в «Папиных дочках» актриса сыграла еще в нескольких картинах: в фильме «Медведицы», сериале «Последняя минута» и в короткометражке «Топор». Однако в 2014 году актриса перестала сниматься.

Анастасия вышла замуж за нефтяника Дмитрия Приваркина, переехала в ОАЭ к мужу и полностью посвятила себя семье. Практически десять лет она занималась лишь воспитанием сына и созданием домашнего уюта. Однако брак продержался только до 2024 года. После развода Анастасия начала постепенно возвращать себе прежнюю жизнь. Она переехала в Москву и согласилась на съемки в новых «Папиных дочках».

— Самый главный и большой проект — это выход полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась» (6+). Если будут еще предложения, я их обязательно рассмотрю, — поделилась Сиваева.

Филипп Бледный (Веник)

Если раньше в сериале Веник был на втором плане, то теперь он главный герой истории Источник: сериал «Папины дочки» (2003 год, телеканал СТС), filippblednyi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер должен был сыграть роль ботаника Веника всего в нескольких сериях, но в итоге покорил всю съемочную группу и задержался в шоу надолго. После сериала Бледный стал играть в театре, но не забыл про кинематограф. Он сыграл Никиту Дягилева в сериале «Кухня» (18+).

Сейчас артисту уже 37 лет, и за это время он кардинально изменился. Бледный начал постоянно ходить в спортзал и перестал быть похожим на ботаника. Актер заметно возмужал и подкачался.

Пока количество поклонниц у актера неустанно растет, в графе «семейное положение» у него всё так же прочерк. Как только на экраны выходит новый проект, Бледному сразу приписывают роман с одной из актрис. В «Папиных дочках» его сводили с Елизаветой Арзамасовой, в «Кухне» — с Риной Гришиной. Но каждый раз фанаты-купидоны давали осечку, и коллеги оказывались только друзьями.

Несмотря на то, что сердце актера свободно, после возвращения к роли Веника Бледный задумался, что он уже готов стать отцом — остается только найти подходящую партнершу.