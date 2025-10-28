Вторая жизнь BTS после трех лет молчания: что сейчас с самой популярной группой планеты

Группа записывает новый альбом и планирует мировое турне Источник: rkive / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Южнокорейская группа BTS выходит из творческого отпуска длиной в пять лет. Бой-бенд готовит новый студийный альбом, который должен увидеть свет в марте 2026 года. После релиза музыканты планируют мировое турне — и, судя по масштабам, фанатам придется срочно копить на билеты и мерч.

Возвращение коллектива стало возможным после того, как все семеро участников прошли обязательную военную службу. В 2022 году именно она поставила деятельность группы на паузу. Сейчас артисты снова собрались вместе и, по данным источников, на студии лейбла Hybe Co записывают свежий материал.

Западные таблоиды пишут, что в 2026 году BTS могут дать около 65 концертов по всему миру, причем половина из них пройдет в Северной Америке. Однако в Hybe новость пока комментируют осторожно: финальный список городов и дат еще обсуждается. Но даже если график скорректируют, ясно одно: возвращение BTS обещает быть громким, как и всё, что делает группа.

Как появились BTS

BTS появились в 2013 году — семь молодых парней, которые тогда и не подозревали, что станут лицом целого культурного движения. В состав вошли RM (ранее Rap Monster), Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук. Название группы — Bangtan Sonyeondan — переводится как «Пуленепробиваемые бойскауты».

Изначально ребята исполняли песни о трудностях взросления, одиночестве и попытках найти себя в обществе. Их концепт отличался от типичных идей поп-индустрии, где артисты поют о любви или вечеринках. BTS стали голосом поколения.

Их дебютный трек No More Dream вышел летом 2013 года и стал отправной точкой карьеры. Продюсер не стал ограничивать артистов — наоборот, дал им полную свободу творчества. Первый альбом 2 Cool 4 Skool принес победу в номинации «Лучший новый артист» на нескольких музыкальных премиях.

Путь к успеху

В 2015 году BTS отправились в свой первый мировой тур. За плечами у них было три альбома и растущая фан-база в Корее. Следующим шагом стало покорение Японии — группа записала альбом на японском языке и провела масштабное турне. Именно тогда начало формироваться то, что позже назовут феноменом BTS.

Свою популярность парни строили не только на музыке, но и на искренности. Они не играли идеальных айдолов, а показывали эмоции, сомнения и усталость. В индустрии, где артист должен быть безупречным, BTS рискнули быть настоящими — и выиграли.

Мировое признание

К 2016 году участники выросли, и вместе с ними изменилась тематика песен. Они стали петь о взрослении, выборе жизненного пути и соблазнах. Композиция Blood, Sweat & Tears стала символом нового этапа — зрелого и философского.

Настоящий прорыв произошел в 2017 году, когда вышел альбом Love Yourself: Her. Он занял первое место в iTunes в 73 странах и сделал BTS глобальным феноменом. Их начали приглашать на западные премии, а k-pop окончательно перестал быть нишевым жанром.

С тех пор BTS не раз доказывали, что способны менять музыкальные стандарты. В пандемию они проводили онлайн-концерты, собиравшие миллионы зрителей и попавшие в Книгу рекордов Гиннесса. Их альбом BE занял первое место в чарте Billboard-200, а трек Butter стал самым продаваемым синглом 2022 года. К тому моменту у группы было уже 12 премий Billboard Music Awards — на одну больше, чем у Destiny’s Child, державших рекорд 17 лет.

Секрет успеха

Многие поклонники уверены, что секрет BTS — в искренности и умении говорить о том, что близко каждому. Участники сами пишут тексты, продюсируют клипы и участвуют в создании сценических номеров. Их фандом ARMY стал одним из крупнейших сообществ поклонников в мире.

При этом корейская индустрия айдолов далека от гламура. Исполнителям запрещено иметь публичную личную жизнь. Это всегда создает ореол тайны, из-за чего интерес к парням из BTS лишь растет. Кто-то называет это хорошим маркетингом, но главное, что он работает.