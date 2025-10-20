Сергея Пенкина оштрафовали на 350 тысяч за дебош в отеле — что он натворил

Сергей Пенкин так устал на гастролях, что не заметил, как разнес номер в пух (в буквальном смысле) Источник: Сергей Пенкин / T.me

Заслуженный артист России Сергей Пенкин показал, что даже попсовики-затейники могут устроить тот еще рок-н-ролл. После выступления в Новосибирске он устроил в своем номере такой раскардаш, что горничной несколько часов пришлось приводить помещение в порядок, а самому артисту выставили приличный счет — в 350 тысяч рублей.

При этом сам певец уверяет, что, пока его номер превращался в сарай, он сам крепко спал, а проснулся «весь в перьях». И показал, в каком виде обнаружил себя, когда выспался.

— После концерта у меня был выходной. Уставший, после многочисленных переездов я так крепко уснул, что незаметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями, — рассказал Сергей Пенкин у себя в телеграм-канале. — За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев. Пришлось вызывать горничную, которая всю ночь убирала гостиничный номер.

За порчу имущества Сергею Пенкину пришлось заплатить отелю кругленькую сумму — за причиненный ущерб с него содрали 350 тысяч рублей.

Подписчики артиста уже готовы скинуться, чтобы помочь кумиру расплатиться за испорченное имущество, а заодно удивляются — что это за матрас такой.

— Позор отелю Новосибирска! Некачественные матрасы в дорогостоящем отеле! — ставит знаки препинания после каждого предложения поклонница артиста Анастасия.

— Сергей Михайлович, вы очень мягкий человек и позволяете вас обманывать. Матрас в отеле порвался — это 100% не ваша вина, а отеля. А вы еще и заплатили, это неправильно, — уверен Руслан Насаржевский.

— Сергей Михайлович, милый, любимый, дорогой, берегите себя! Удивляюсь, как вы выдерживаете такую гастрольную нагрузку? Берегите силы, впереди юбилейный концерт, мы уже купили билеты, — поддерживает Пенкина поклонница Надежда Сахно.