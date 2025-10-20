НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

с-в.

 757мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Отобрали квартиру из-за кредита
На Соколе сдали новый дом
Построят новый микрорайон
«Умные решения» в недвижимости
Реорганизация спортшкол
Где быстро и надежно подготовить авто к холодам
Ретро Ярославль
Бизнес по-женски
Новый сериал
Отзыв на отдых во Вьетнаме
Развлечения Подробности Сергея Пенкина оштрафовали на 350 тысяч за дебош в отеле — что он натворил

Сергея Пенкина оштрафовали на 350 тысяч за дебош в отеле — что он натворил

Сам артист уверяет, что он в это время крепко спал

233
Сергей Пенкин так устал на гастролях, что не заметил, как разнес номер в пух (в буквальном смысле) | Источник: Сергей Пенкин / T.meСергей Пенкин так устал на гастролях, что не заметил, как разнес номер в пух (в буквальном смысле) | Источник: Сергей Пенкин / T.me

Сергей Пенкин так устал на гастролях, что не заметил, как разнес номер в пух (в буквальном смысле)

Источник:

Сергей Пенкин / T.me

Заслуженный артист России Сергей Пенкин показал, что даже попсовики-затейники могут устроить тот еще рок-н-ролл. После выступления в Новосибирске он устроил в своем номере такой раскардаш, что горничной несколько часов пришлось приводить помещение в порядок, а самому артисту выставили приличный счет — в 350 тысяч рублей.

При этом сам певец уверяет, что, пока его номер превращался в сарай, он сам крепко спал, а проснулся «весь в перьях». И показал, в каком виде обнаружил себя, когда выспался.

Источник: Сергей Пенкин / T.meИсточник: Сергей Пенкин / T.me
Источник:

Сергей Пенкин / T.me

— После концерта у меня был выходной. Уставший, после многочисленных переездов я так крепко уснул, что незаметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями, — рассказал Сергей Пенкин у себя в телеграм-канале. — За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев. Пришлось вызывать горничную, которая всю ночь убирала гостиничный номер.

Источник: Сергей Пенкин / T.meИсточник: Сергей Пенкин / T.me
Источник:

Сергей Пенкин / T.me

За порчу имущества Сергею Пенкину пришлось заплатить отелю кругленькую сумму — за причиненный ущерб с него содрали 350 тысяч рублей.

Подписчики артиста уже готовы скинуться, чтобы помочь кумиру расплатиться за испорченное имущество, а заодно удивляются — что это за матрас такой.

— Позор отелю Новосибирска! Некачественные матрасы в дорогостоящем отеле! — ставит знаки препинания после каждого предложения поклонница артиста Анастасия.

— Сергей Михайлович, вы очень мягкий человек и позволяете вас обманывать. Матрас в отеле порвался — это 100% не ваша вина, а отеля. А вы еще и заплатили, это неправильно, — уверен Руслан Насаржевский.

— Сергей Михайлович, милый, любимый, дорогой, берегите себя! Удивляюсь, как вы выдерживаете такую гастрольную нагрузку? Берегите силы, впереди юбилейный концерт, мы уже купили билеты, — поддерживает Пенкина поклонница Надежда Сахно.

Кто победил в этой неравной схватке?

Сергей Пенкин
Матрас
Руководство отеля
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Сергей Пенкин Матрас Отель Новосибирск Штраф Певец Артист Концерт Гастроли
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Ну и репутация... Лучше бы не спать так крепко!
Гость
1 час
Интересно, как бы он отреагировал, если бы его разбудили по-настоящему?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление