«Всё, ухожу я!»: Басков в сердцах швырнул микрофон на шоу «Ну-ка все вместе!» — кто его довел

В шестом выпуске в качестве приглашенных гостей пришли сразу две певицы — Алсу и Ева Власова, но это не помогло участникам получить высокие баллы

Из выпуска в выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) Николай Басков поддерживает каждого из участников, сглаживает негативные комментарии и разряжает обстановку. Однако еще ни разу за сезон никто не поразил его настолько, что недостаточно высокий балл он воспринял как личное поражение и захотел уйти. Но в этот раз дошло именно до такого.

Первой выступать перед сотней вышла 61-летняя Татьяна Хербина. Она спела проникновенную лирическую песню «Я до слез люблю тебя». Заплакала половина сотни, включая Сергея Лазарева.

— То, что вам удалось в этой драматической песне сделать, это показало вас совершенно с другой стороны. Там была любовь, там было и отчаяние, там всё было. Вы мне очень напоминаете Ирину Витальевну Понаровскую. Я ее обожаю, — прокомментировал номер лидер сотни.

В отличие от первого номера, который набрал 99 баллов и автоматом прошел в финал, другим участникам повезло меньше, в числе них оказалась Валерия Дебла. Студентка из Абхазии закрывала выпуск с песней «Сумасшедшая» Анжелики Варум. Как только участница вышла на сцену, она уже произвела впечатление на жюри: красное вечернее платье, точеная фигура и лучезарная улыбка.

— Какая же она роскошная, как принцесса Аладдина, — восхитилась приглашенный член сотни Ева Власова.

Начало номера было столь же воодушевляющим, и один за другим эксперты поднимались со своих мест. Только уже после второго куплета впечатления не были столь приятными. Певица сбивалась, а под конец будто начала задыхаться. Эксперты строили догадки, что произошло: перенервничала, неподходящая песня?

— У нее во рту пересохло, она глотнуть не может! — кричала со своего места Власова.

Николай Басков, который помнил удачное выступление Валерии на национальном отборе, думал, что смазанный финал песни не повлияет на результаты.

— Ты нас перепугала! Давай мы тебя обрадуем сейчас и посмотрим, сколько голосов ты набираешь, — обратился к участнице ведущий.

Валерия набрала 88 баллов, а это на один меньше, чем требовалось, чтобы побороться за место в тройке лучших.

— Обрадовал, называется… 88, какой кошмар! Всё, ухожу я, — разозлился Басков и бросил микрофон.

Его негодование поддержала Ева Власова.

— К вашим вокальным данным вообще вопросов нет. Слышно, что там всё очень хорошо. Мне кажется, что-то произошло. У меня у самой, когда я впервые вступила на эту сцену, пересохло во рту. Я ничего не могла, у меня язык прилип к зубам. У меня сложилось ощущение, что у вас произошло что-то похожее, — поддержала участницу Власова.

Николай Басков, всегда дающий слово экспертам сотни, в этот раз не передал свой микрофон никому, кто не отдал балл за участницу. Вместо этого он сам дал развернутый комментарий Валерии, еще раз отметил ее голос и то, что она ошибочно выбрала не ту песню. Ведущий настолько не хотел отпускать участницу, что обратился к Лазареву.

— Очень обидно. Валерия Делба не попадает в тройку лидеров, но, может быть, у нас есть такая опция, это только прерогатива Сергея Лазарева. Перед полуфиналом мы всегда кого-то добираем, самых сильных, которые покинули случайно проект. Я очень надеюсь, что Сергей вас запомнит, сотня не будет против и мы вам позвоним. Хотелось бы вас увидеть, потому что на кастинге вы были потрясающей, — высказался Басков.

