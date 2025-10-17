«Ты обрастаешь жиром, болезнями»: чем закончился 4-й выпуск «Больших девочек» и кто прошел дальше

На первый взгляд участницы шоу «Большие девочки» выглядят счастливыми, но через что им пришлось пройти в четвертой серии? Источник: Большие девочки / T.me

В новом сезоне «Больших девочек» (16+) участниц стало вдвое больше. К девушкам, мечтающим избавиться от лишних килограммов, присоединились их мамы. Ведь, как оказалось, избыточный вес — это у них семейное.

Не у всех конкурсанток получается справиться с заданиями, а для некоторых само участие в шоу становится тем еще испытанием. Так, в третьем выпуске самоотвод взяли Анастасия и Татьяна Давыдовы. Они покинули проект, сославшись на конфликты с другими участницами.

Новая неделя началась с видеообращения от физрука. Он предложил девушкам принять участие в вечере быстрых свиданий. Наряды и макияж для них подбирали мамы: кто-то попал в точку, а кто-то — в прошлый век. Особенно остались недовольны Таисия и Лолита. Но остальные приняли новые образы с энтузиазмом.

Таисии Ушкаленко (крайняя слева) захотелось спрятаться, когда она увидела, какой наряд для нее выбрала мама Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

На свиданиях каждой участнице выделили пять минут на разговор с парнем, после чего происходила смена партнера. Мамы наблюдали из соседней комнаты и по наушнику подсказывали, как лучше себя вести.

Мамы впервые видели, как их дочери флиртуют с парнями Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

Самой напряженной оказалась Александра Бурматова — боялась, что флирт сочтут изменой. А вот Илона Штукарева чувствовала себя как рыба в воде.

После свиданий на площадке появился Кирилл Кошарин с букетом разноцветных роз. Красные — интерес, желтые — дружба, белые — «извини, не сложилось». Лидерами стали Лолита Мусаева и Алина Садикова — им досталось по три красных розы.

Некоторые участницы набрали целые букеты Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

Далее физрук поставил участницам задачу: за неделю сбросить в сумме не меньше 30 килограммов, иначе проект покинут сразу две пары. Но так как выпусков впереди еще много, зрители сразу поняли: никто никуда не уйдет.

Испытание за бонусы провела психолог Анетта Орлова. Пары балансировали над водой, где дочери должны были срывать гири, а матери — страховать их веревкой. Победили те, кто набрал больше бонусов: Бурматовы, Мусаевы и Садиковы. Лолита первой догадалась, что максимальный бонус можно взять просто прыгнув в воду — решительный ход, на который остальные не решились.

Лола решила рискнуть и урвала сразу килограмм Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

Тем временем конфликт между Таисией, Лолитой и Аленой разгорался с новой силой — подключились даже мамы. Ушкаленко вели себя особенно эмоционально, стараясь при этом не сказать лишнего перед камерами.

Позже Регина Ахуньянова вместе со своей мамой Резедой Шариповой обсудила с участницами тему репродуктивного здоровья. Для наглядности дочкам предложили примерить костюмы, имитирующие отеки и повышенное давление. Все анализы показали, что участницы могут стать мамами, что вызвало всеобщее облегчение.

Финальное испытание за иммунитет оказалось не менее зрелищным. Пары тянули в гору металлическое сердце весом почти полцентнера, при этом руки у них были скованы цепью.

— Тебе материально показывают, насколько тяжело тащить всю жизнь на себе обиды. Это тяготит твою жизнь. Не только внутри, но и внешне. Ты обрастаешь жиром, болезнями, плохим настроением, — объяснила Алина Садикова, как она поняла смысл испытания.

«Сердечное» испытание многим далось нелегко Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

Победили Бурматовы, последними пришли Тимохины, получившие антибонус +1 кг.

На взвешивании участницы сбросили суммарно 28 килограммов, а с учетом бонусов и антибонусов — 30,1 килограмма. Минимальный план выполнили, поэтому никто не вылетел. Зато победители недели — Ушкаленко — получили видеопослание от родных. Следующий выпуск обещает новые испытания и, судя по накалу страстей, еще больше драмы.

На этот раз из шоу никто не вылетел Источник: Большие девочки / T.me

Результаты четвертой недели проекта:

испытание с сердцем и иммунитет выиграли Саша и Лена Бурматовы;

антибонус +1 кг получили Олеся и Светлана Тимохины;

претендентками на вылет стали Илона и Марина Штукаревы, а также Лолита и Ирина Мусаевы;

проект никто не покинул, так как команды показали общий результат в 30,1 килограмма с учетом бонусов и антибонусов.