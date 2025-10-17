НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, дождь

ощущается как +5

0 м/c,

 750мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Пострадали в ДТП с автобусом
На Соколе сдали новый дом
Что бы сделали ярославцы на месте мэра
«Умные решения» в недвижимости
Появилась голубая разметка
Поликлиники без гардероба
Драка в баре
Пожар в многоэтажке
Закрылось грузинское кафе
Новый прожиточный минимум
Развлечения Обзор «Ты обрастаешь жиром, болезнями»: чем закончился 4-й выпуск «Больших девочек» и кто прошел дальше

«Ты обрастаешь жиром, болезнями»: чем закончился 4-й выпуск «Больших девочек» и кто прошел дальше

В новой серии участницы флиртовали, тянули гири, обсуждали здоровье и снова ссорились

242
На первый взгляд участницы шоу «Большие девочки»&nbsp;выглядят счастливыми, но через что им пришлось пройти в четвертой серии? | Источник: Большие девочки / T.meНа первый взгляд участницы шоу «Большие девочки»&nbsp;выглядят счастливыми, но через что им пришлось пройти в четвертой серии? | Источник: Большие девочки / T.me

На первый взгляд участницы шоу «Большие девочки» выглядят счастливыми, но через что им пришлось пройти в четвертой серии?

Источник:

Большие девочки / T.me

В новом сезоне «Больших девочек» (16+) участниц стало вдвое больше. К девушкам, мечтающим избавиться от лишних килограммов, присоединились их мамы. Ведь, как оказалось, избыточный вес — это у них семейное.

Не у всех конкурсанток получается справиться с заданиями, а для некоторых само участие в шоу становится тем еще испытанием. Так, в третьем выпуске самоотвод взяли Анастасия и Татьяна Давыдовы. Они покинули проект, сославшись на конфликты с другими участницами.

Новая неделя началась с видеообращения от физрука. Он предложил девушкам принять участие в вечере быстрых свиданий. Наряды и макияж для них подбирали мамы: кто-то попал в точку, а кто-то — в прошлый век. Особенно остались недовольны Таисия и Лолита. Но остальные приняли новые образы с энтузиазмом.

Таисии Ушкаленко (крайняя слева) захотелось спрятаться, когда она увидела, какой наряд для нее выбрала мама | Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 годТаисии Ушкаленко (крайняя слева) захотелось спрятаться, когда она увидела, какой наряд для нее выбрала мама | Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

Таисии Ушкаленко (крайняя слева) захотелось спрятаться, когда она увидела, какой наряд для нее выбрала мама

Источник:

кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

На свиданиях каждой участнице выделили пять минут на разговор с парнем, после чего происходила смена партнера. Мамы наблюдали из соседней комнаты и по наушнику подсказывали, как лучше себя вести.

Мамы впервые видели, как их дочери флиртуют с парнями | Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 годМамы впервые видели, как их дочери флиртуют с парнями | Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

Мамы впервые видели, как их дочери флиртуют с парнями

Источник:

кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

Самой напряженной оказалась Александра Бурматова — боялась, что флирт сочтут изменой. А вот Илона Штукарева чувствовала себя как рыба в воде.

После свиданий на площадке появился Кирилл Кошарин с букетом разноцветных роз. Красные — интерес, желтые — дружба, белые — «извини, не сложилось». Лидерами стали Лолита Мусаева и Алина Садикова — им досталось по три красных розы.

Некоторые участницы набрали целые букеты | Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 годНекоторые участницы набрали целые букеты | Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

Некоторые участницы набрали целые букеты

Источник:

кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

Далее физрук поставил участницам задачу: за неделю сбросить в сумме не меньше 30 килограммов, иначе проект покинут сразу две пары. Но так как выпусков впереди еще много, зрители сразу поняли: никто никуда не уйдет.

Испытание за бонусы провела психолог Анетта Орлова. Пары балансировали над водой, где дочери должны были срывать гири, а матери — страховать их веревкой. Победили те, кто набрал больше бонусов: Бурматовы, Мусаевы и Садиковы. Лолита первой догадалась, что максимальный бонус можно взять просто прыгнув в воду — решительный ход, на который остальные не решились.

Лола решила рискнуть и урвала сразу килограмм | Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 годЛола решила рискнуть и урвала сразу килограмм | Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

Лола решила рискнуть и урвала сразу килограмм

Источник:

кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

Тем временем конфликт между Таисией, Лолитой и Аленой разгорался с новой силой — подключились даже мамы. Ушкаленко вели себя особенно эмоционально, стараясь при этом не сказать лишнего перед камерами.

Позже Регина Ахуньянова вместе со своей мамой Резедой Шариповой обсудила с участницами тему репродуктивного здоровья. Для наглядности дочкам предложили примерить костюмы, имитирующие отеки и повышенное давление. Все анализы показали, что участницы могут стать мамами, что вызвало всеобщее облегчение.

Финальное испытание за иммунитет оказалось не менее зрелищным. Пары тянули в гору металлическое сердце весом почти полцентнера, при этом руки у них были скованы цепью.

— Тебе материально показывают, насколько тяжело тащить всю жизнь на себе обиды. Это тяготит твою жизнь. Не только внутри, но и внешне. Ты обрастаешь жиром, болезнями, плохим настроением, — объяснила Алина Садикова, как она поняла смысл испытания.

«Сердечное» испытание многим далось нелегко | Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год«Сердечное» испытание многим далось нелегко | Источник: кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

«Сердечное» испытание многим далось нелегко

Источник:

кадр из шоу «Большие девочки» (16+), телеканал «Пятница!», 2025 год

Победили Бурматовы, последними пришли Тимохины, получившие антибонус +1 кг.

На взвешивании участницы сбросили суммарно 28 килограммов, а с учетом бонусов и антибонусов — 30,1 килограмма. Минимальный план выполнили, поэтому никто не вылетел. Зато победители недели — Ушкаленко — получили видеопослание от родных. Следующий выпуск обещает новые испытания и, судя по накалу страстей, еще больше драмы.

На этот раз из шоу никто не вылетел | Источник: Большие девочки / T.meНа этот раз из шоу никто не вылетел | Источник: Большие девочки / T.me

На этот раз из шоу никто не вылетел

Источник:

Большие девочки / T.me

Результаты четвертой недели проекта:

  • испытание с сердцем и иммунитет выиграли Саша и Лена Бурматовы;

  • антибонус +1 кг получили Олеся и Светлана Тимохины;

  • претендентками на вылет стали Илона и Марина Штукаревы, а также Лолита и Ирина Мусаевы;

  • проект никто не покинул, так как команды показали общий результат в 30,1 килограмма с учетом бонусов и антибонусов.

А вы смотрите шоу «Большие девочки»?

Да, не пропускаю ни одного выпуска
Иногда включаю — ради любопытства
Смотрю только обзоры и нарезки в Сети
Нет, не мое
Впервые слышу
ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Шоу Большие девочки Пятница! Похудение Реалити-шоу
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
«Большие девочки» — это, видимо, участницы какого-то реалити-шоу, не близняшки.
Гость
1 час
Алкоголики — это проблема, но и здоровье участниц шоу тоже важно обсуждать.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление