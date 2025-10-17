Как за 27 лет изменились актеры сериала «Дикий ангел» — половину из них вы даже не узнаете

После счастливого финала актеры вернулись в реальность, которая оказалась совсем не такой дружелюбной и предсказуемой Источник: кадр из сериала «Дикий ангел» (18+), реж. Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, Виктор Стелья, студии Telefe, 1999 год

Двадцать семь лет назад на экраны вышел аргентинский сериал «Дикий ангел» (18+). Сложная история любви богатого наследника Иво и дерзкой Милагрос оказалась настолько цепляющей за душу, что сериал моментально стал популярен по всему миру и даже спустя годы он появляется в эфирных сетках телеканалов. Однако пока фанаты пересматривают теленовеллу, ее актеры изменились до неузнаваемости, и многие, несмотря на популярность, оставили карьеру в кино в прошлом.

Факундо Арана — Иво

Для Факундо съемки в «Диком ангеле» оказались настоящим спасением. В 17 лет актеру поставили страшный диагноз — рак. Врачи не давали ему надежд, и Факундо помогало пережить все курсы лучевой и химиотерапии только актерство, на которое он отвлекался и забывал обо всех проблемах. Он до сих пор не верит, что тогда смог выбраться и полноценно жить дальше.

— Меня вернули к жизни в 1989 году, спасли меня. Сегодня рад обнимать каждого, кто проходил и проходит через это, — благодарит актер.

Источник: кадр из сериала «Дикий ангел» (18+), реж. Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, Виктор Стелья, студии Telefe, 1999 год

После успеха «Дикого ангела» в Факундо кипела жажда жизни, он взял небольшой перерыв и отправился путешествовать по Аргентине. Вернувшись, он продолжал появляться в сериалах, но повторный успех пришел к нему только в 2006 году. Факундо снова встретился со своей партнершей по «Дикому ангелу» Наталией Орейро, только уже в новой истории «Ты — моя жизнь» (18+). Зрители не могли налюбоваться на их пару, и шоу стало самым рейтинговым на канале.

Поклонники были долгое время уверены, что между Факундо и Орейро настоящая химия, но актеры уверяли, что их связывает лишь дружба. Все разговоры прекратились в 2007 году, когда Факундо объявил о своей любви к телеведущей Марии Сусини. После первой же встречи актер не сомневался: она его судьба.

— Я решил жениться на Марии в тот день, когда заглянул в ее глаза. Тогда я сказал себе, что с ней я проживу всю свою жизнь, — поделился в одном из интервью Факундо.

Источник: facundoaranatagle / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После свадьбы актер трижды стал отцом. Это было удивительно, ведь врачи, лечившие его от рака, говорили, что он не сможет иметь детей.

— Я наслаждаюсь каждым моментом, когда вижу, как рядом ходят дети и Мария. В это с трудом верится. Я думал, что у меня не может быть детей, поэтому радовался, что у меня есть хотя бы племянники. А тут сразу близнецы! — не веря своему счастью, рассказывает актер.

Источник: facundoaranatagle / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Факундо продолжает иногда сниматься в сериалах и играет в своей музыкальной группе. Всё свободное время он посвящает семье, заботе о хозяйстве и экстриму. Он увлекается серфингом, мореплаванием, полетами, а также профессиональным альпинизмом.

Наталия Орейро — Милагрос

Стоит ли говорить, что, если бы не Наталия Орейро, «Дикого ангела» не было бы вовсе. Именно она подала идею снять сериал, где главная героиня будет не такой, как в мыльных операх. Орейро сама прописала себе дерзкую, свободолюбивую и острую на язык Милагрос.

Источник: кадр из сериала «Дикий ангел» (18+), реж. Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, Виктор Стелья, студии Telefe, 1999 год

Сериал стал хитом во множестве стран, но особенно понравился российским зрительницам. Наталии польстила такая любовь, и она приехала на встречу с поклонниками, когда ей было чуть больше 20 лет. После первого же своего визита она стала приезжать каждый год, быстро освоила язык и мечтала о том, чтобы получить гражданство.

— Я чувствую себя почти русской, — признавалась актриса.

Актриса снималась в российских фильмах и шоу, устраивала масштабные туры по всей стране и специально написала неофициальный гимн для чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Источник: nataliaoreiroofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Для меня очень большая честь, что меня выбрали для исполнения одной из песен чемпионата мира, потому что для нас в Латинской Америке футбол очень важен, — признавалась актриса.

В 2021 году Орейро выдали российский паспорт, но вопреки ожиданиям многих поклонников она не перебралась жить в Россию. Актриса очень сильно привязана к Аргентине, и не только регулярными съемками.

Источник: nataliaoreiroofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2002 году она связала свою жизнь с рок-музыкантом Рикардо Мольо. Друзья и поклонники наперебой говорили актрисе, что избранник ей не пара: он старше ее на 20 лет и к моменту их знакомства на занятиях йогой уже страдал рядом зависимостей. Однако актриса пошла наперекор всем. Благодаря поддержке Орейро Рикардо похудел на 30 килограмм и справился с вредными привычками. Вопреки всем разговорам, супруги счастливо живут уже 23 года и воспитывают сына Мерлина.

Несмотря на безумный график и постоянные командировки, Орейро совсем не изменилась за 27 лет. Этому очень сильно удивился Факундо Арана в одном из подкастов, где они с его партнершей вспоминали сериал.

— Ты абсолютно такая же! Ты выглядишь точно так же, а я — дядя Иво. Как такое произошло? — сделал комплимент актрисе Факундо.

Сегундо Сернадас — Пабло

После того как занавес «Дикого ангела» опустился, Сегундо не стал почивать на лаврах, а отправился покорять весь остальной мир. Он нашел славу в Мексике, Майами, Филиппинах, Колумбии и Перу. Последнее подарило ему не только известность, но и встречу с будущей женой — актрисой Джанеллой Нейрой. В 2004 году пара поженилась, а через четыре года у них родился сын Сальвадоре.

Источник: кадр из сериала «Дикий ангел» (18+), реж. Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, Виктор Стелья, студии Telefe, 1999 год

Почувствовав, что теперь у них с супругой полноценная семья, Сегундо начал настаивать, что нужно менять образ жизни. Оставить длинные командировки в другие страны в прошлом и осесть всем вместе на его родине в Аргентине.

— Для меня была очень важна семья и чтобы она собиралась за общим столом, — пытался объяснить жене Сегундо.

Джанелла считала иначе. Ее устраивало, что они живут и работают в разных странах, и не хотела ничего менять. Пара так и не смогла договориться и в 2011 году развелась. Сегундо полностью перебрался в Аргентину, а жена и сын остались в Перу.

Источник: segundo.cernadas / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После развода Сегундо оставил карьеру актера и страсть к частым переездам в прошлом. Он осел в городе Тигре и, осмотревшись по сторонам, понял, что хочет заняться тем, чтобы делать жизнь людей лучше и комфортнее, и посвятил себя политике.

Сначала он стал членом совета в городе Тигре, а в 2021 году президентом Почетного совещательного совета в этом городе. Сегундо признаётся, что нынешняя роль намного серьезнее любой, что он играл в своей жизни.

Источник: segundo.cernadas / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Здесь нет повторной съемки. Никто не кричит: «Снято! Начнем сначала». Одна ошибка влечет за собой серьезные последствия, — говорит аргентинец.

В 2018 году Сегундо также нашел семейное счастье. Он женился на адвокате Софии Браво. У пары родились две дочери: Исабела и Хасинту.

— Я убежден, что в 50 ты становишься лучшим отцом, чем в 30, — уверен Сегундо.

Мариана Ариас — Андреа

Мариана в 90-е была одной из самых успешных моделей в Аргентине. Она работала в Париже, Милане и Нью-Йорке. Однако в 1997 году она полностью пересмотрела свою жизнь. После рождения дочки она развелась с мужем. Ей нужно было в одиночку заботиться о ребенке и обеспечивать семью. В таких условиях полагаться лишь на свою красоту она больше не могла.

Источник: кадр из сериала «Дикий ангел» (18+), реж. Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, Виктор Стелья, студии Telefe, 1999 год

— Я больше не чувствовала себя комфортно. После того как родилась Палома, я совершила своего рода переход, я почувствовала, что хочу большего. Потому что модель не говорит, она выражает себя взглядом, позами, походкой. Мне нужно было выражать себя с помощью слова, — описывала свои желания Ариас.

Мариана подалась в актерство. После удачного дебюта в «Диком ангеле» она еще снялась в паре проектов, но уже тогда осознала, что и эта стезя не для нее. Параллельно со съемками она получила диплом в сфере коммуникаций, а после выпуска серьезно занялась журналистикой.

На протяжении 12 лет Мариана вела собственную программу на телевидении, где брала интервью у звезд Аргентины. После этого она устроилась ведущей утренних новостей и участвовала в дебатах в различных шоу.

Источник: mariaanaarias / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Помимо журналистики, Мариана увлеклась писательством. В 2014 году она выпустила книгу «Женщина на середине жизни».

— В середине жизни женщина только начинает полноценно существовать, — объясняет в ней она и вдохновляет других на перемены.

Последние годы Ариас всё меньше гонится за карьерой. Она владеет собственным брендом очков и больше уделяет времени духовности и внутреннему развитию.

— Я постоянно стремлюсь развиваться. Мне нравятся трансформации и перемены, — объясняет Мариана.

Виктория Онетто — Лина

Для многих поклонников Виктория навсегда останется горничной Лина с огненно-рыжими волосами и милыми бабочками на голове. Хотя после съемок в «Диком ангеле» актриса еще несколько лет снималась в других картинах. Притом актриса себя пробовала не только в мыльных операх, но и в комедиях и триллерах.

Источник: кадр из сериала «Дикий ангел» (18+), реж. Эрнан Абраамсон, Гаита Арагона, Виктор Стелья, студии Telefe, 1999 год

В 2006 году у Виктории родилась дочь Ева, и актриса взяла паузу в карьере.

— Я не хочу сниматься в новеллах с новорожденной дочкой, я хочу посвятить себя ей, — отказывалась от любых ролей Онетто.

Источник: victoriaonetto / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Ева подросла, Виктория пришла к тому, что сидеть дома ей скучно, но возвращаться к прежней жизни она не хочет. Актриса занялась продюсированием собственного театрального шоу и подалась в политику. Практически сразу Виктория поняла, что одного лишь ее актерского опыта и таланта недостаточно. Она пошла учиться и получила высшее образование в сфере управления культурной политикой и коммуникациями.

С 2015 года она стремительно продвигалась по карьерной лестнице. Сначала работала секретарем по культуре в районе Авельянеде, а затем стала заместителем министра культуры всей провинции Буэнос-Айрес.

— Политика — инструмент социального преобразования. Он самый мощный из всех, потому что с ним ты можешь изменить жизнь людей, — отзывается о своей работе Виктория.

Источник: victoriaonetto / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На данный момент Онетто управляет всеми театрами и музеями провинции. При своей большой загруженности Виктория вернулась к работе актрисы. Только теперь ее уже не встретишь в легких сериалах, она предпочитает выходить на сцену театра как героиня тяжелых постановок о социальных проблемах.