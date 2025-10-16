«Год значительных изменений»: чего стоит ждать от 2026 года

Не знаем, как вы, а мы уже начали готовиться к Новому году и узнали о нем кое-что интересное Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Кажется, еще не совсем закончился сезон отпусков, а уже слышна поступь Нового года. На прилавках магазинов появляются первые робкие гирлянды, маркетплейсы пополняются елками и костюмами Дедов Морозов — ну точно, пара месяцев, и начнется основательная подготовка к торжеству. А пока еще есть время, мы решили выяснить, чего стоит ждать от 2026 года: какое животное будет его символом и что нам с того.

Какое животное будет символом 2026 года

Согласно восточному календарю, 17 февраля 2026 года Зеленого Дракона сменит новый покровитель — им станет Красная Огненная Лошадь. Ее правление продлится до 5 февраля 2027 года, и этот период обещает быть одним из самых ярких и динамичных в 12-летнем цикле.

Что принесет год Лошади

Лошадь в восточной традиции — это воплощение жизненной силы и свободы. Ее годы всегда приносят энергию движения и перемен. Под этим знаком хорошо начинать новые дела, менять окружение и смело идти к своим целям.

Лошадь поддерживает тех, кто ценит честность, действует открыто и не боится проявлять инициативу. Это время, когда стоит отпустить прошлое и смело смотреть вперед. Поэтому если вы долго вынашивали какую-либо идею, наступает прекрасная пора ее наконец-то реализовать.

— В 2026 году, который будет годом Красной Огненной Лошади, каждый знак зодиака могут ожидать уникальные возможности и испытания», — говорит астропсихолог Александра Курникова.

То, что 2026 год проходит под знаком Красной Огненной Лошади, делает его особенно сильным. Стихия Огня добавляет к энергии Лошади страсть и решимость. Это год больших возможностей, когда даже самые смелые планы могут найти поддержку. Но важно помнить: огонь не только греет, но и обжигает. Излишняя поспешность или необдуманные решения могут помешать успеху.

Чего ждать от года Красной Огненной Лошади

Главный совет на 2026 год — сочетать смелость с мудростью, а также действовать и не ждать благоприятного момента. Используйте мощную энергию Лошади для движения вперед, но не забывайте о четком плане: он поможет вам быстрее добраться до цели.

Этот год благоволит тем, кто умеет направлять свой энтузиазм на конкретные цели, а не тратит силы на суету. Наступает прекрасное время для того, чтобы наконец-то запустить бизнес, сменить профессию, отправиться в долгожданное путешествие или заявить о своих амбициях. Проявите решимость в важных вопросах, будьте открыты новому — и Огненная Лошадь станет вашим верным союзником.

Год Лошади в нумерологии

Если обратиться к нумерологии, то год Лошади можно рассмотреть через сумму его чисел: 2 + 0 + 2 + 6 = 10, а затем 1 + 0 = 1. Таким образом, 2026 год связан с энергией числа 1.

— Число 1 символизирует новые начинания, лидерство, независимость и инициативу. Это год, когда можно ожидать проявления индивидуальности и креативного мышления, — рассказывает нумеролог, таролог Галина Мелентьева. — В годы, связанные с числом 1, часто происходят значительные изменения, зачатие новых идей и проектов. Это время для проявления амбиций и стремления к достижениям. Люди могут почувствовать побуждение действовать, брать на себя ответственность и начинать новые дела.