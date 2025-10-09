НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

сев.

 756мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,55
EUR 94,94
Запрет на съемку БПЛА
Обзор популярного ТЦ
Лучшая бургерная Ярославля
Сэкономить время и нервы на врачах
Ярославна на «Мужском/Женском»
Открыли Комсомольский мост
Студентку нашли мертвой
Отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Сделают пешеходный центр
Афиша на октябрь
Развлечения Тест Кто это сказал? Угадайте героя мультика по цитате. Самый недетский тест

Кто это сказал? Угадайте героя мультика по цитате. Самый недетский тест

Настало время вернуться в те времена, когда деревья были большими

213
Эта компания ни разу не видела, чтобы добродетель приносила человеку хоть какую-нибудь пользу. А вот тесты&nbsp;— совсем другое дело! | Источник: кадр из мультфильма «Остров сокровищ» (6+), реж. Давид Черкасский, «Киевнаучфильм», 1988 годЭта компания ни разу не видела, чтобы добродетель приносила человеку хоть какую-нибудь пользу. А вот тесты&nbsp;— совсем другое дело! | Источник: кадр из мультфильма «Остров сокровищ» (6+), реж. Давид Черкасский, «Киевнаучфильм», 1988 год

Эта компания ни разу не видела, чтобы добродетель приносила человеку хоть какую-нибудь пользу. А вот тесты — совсем другое дело!

Источник:

кадр из мультфильма «Остров сокровищ» (6+), реж. Давид Черкасский, «Киевнаучфильм», 1988 год

Если вам нужны фразы для серьезных (и не очень) переговоров, вы всегда можете их почерпнуть в советских мультфильмах. Начальник просит не уходить домой сразу после обеда? Скажите ему: «Я птица вольная!» Жена или муж говорят, что вы давно не бывали в отпуске? Смело заявляйте: «Нас и здесь неплохо кормят». Гости смели всё со стола и сразу начали собираться восвояси? Напомните им, что не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся.

Как видите, мультипликационные герои — те еще философы и давно всё про эту жизнь поняли. Нам осталось только вспомнить, кто и какие фразы говорил. Для этого мы и создали этот тест. Его механика проста как дважды два: в каждом вопросе перед вами появится та или иная цитата, а вам предстоит вспомнить, кому она принадлежит. Ну как, справитесь?

ТЕСТПройден 58 раз
1 / 10

«Человек я простой. Ром, свиная грудинка и яичница — вот и всё, что мне нужно». Это фраза из мультфильма «Остров сокровищ». Вот только кто ее произносил?

  • Доктор Ливси

  • Бен Ганн

  • Билли Бонс

  • Джон Сильвер

2 / 10

«А я такой голодный, как айсберг в океане! А ты такой прекрасный, как летом эскимо»

  • Крокодил Гена, «Чебурашка» (6+)

  • Толстый пес, «Чертенок с пушистым хвостом» (6+)

  • Волк, «Волк и семеро козлят» (6+)

  • Волк, «Ну, погоди!» (12+)

3 / 10

«А если не слушается, так я его веником!»

  • Шапокляк, «Чебурашка»

  • Барбос, «Бобик в гостях у Барбоса»

  • Папа Дяди Федора, «Трое из Простоквашино»

  • Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика»

4 / 10

«С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют»

  • Мальчик, «Ишь ты, Масленица!»

  • Папа Дяди Федора, «Трое из Простоквашино»

  • Василиса Премудрая, «Вовка в Тридевятом царстве»

  • Люська Карандашкина, «В стране невыученных уроков»

5 / 10

«Я там и тут — куда пошлют. А посылают часто»

  • Сыщик, «Бременские музыканты»

  • Табаки, «Маугли»

  • Ванька, «Волшебное кольцо»

  • Суперагент Ноль-Ноль-Икс, «Приключения капитана Врунгеля»

6 / 10

«У меня есть мысль, и я ее думаю!»

  • 44-й, «Чертенок № 13»

  • Попугай, «38 попугаев»

  • Удав, «38 попугаев»

  • Дурилло, «Приключения поросенка Фунтика»

7 / 10

«Арестовать! А потом догнать! То есть… наоборот!»

  • Госпожа Белладонна, «Приключения Фунтика»

  • Синьор Помидор, «Приключения Чиполлино»

  • Царь, «Вовка в Тридевятом царстве»

  • Рашпиль, «Приключения Васи Куролесова»

8 / 10

«Знатный зверюга!.. Мех! Мясо! Шкварок нажарю!»

  • Почтальон Печкин, «Трое из Простоквашино»

  • Мужичок, «Падал прошлогодний снег»

  • Птица Говорун, «Тайна третьей планеты»

  • Маугли из одноименного мультфильма

9 / 10

«Я маленький еще: семь веков, всего восьмой пошел»

  • Кощей Бессмертный, «Ивашка из Дворца пионеров»

  • Кузя, «Приключения домовенка»

  • Нафаня, «Приключения домовенка»

  • Громозека, «Тайна третьей планеты»

10 / 10

«Нет, мы не хотим в живой уголок — мы хотим… в пионеры!»

  • Нафаня, «Приключения домовенка Кузи»

  • Флегматичный попугай Степашка, «Бюро находок»

  • Слон, «По дороге с облаками»

  • Чебурашка, «Чебурашка»

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мультфильм Цитата СССР Тест Развлечение Детство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
41 минута
Интересно, какие фразы из мультика могут пригодиться в современном мире?
Гость
39 минут
Забавно, что цитаты из мультфильмов могут быть полезны в реальной жизни.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление