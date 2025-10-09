Кто это сказал? Угадайте героя мультика по цитате. Самый недетский тест

Если вам нужны фразы для серьезных (и не очень) переговоров, вы всегда можете их почерпнуть в советских мультфильмах. Начальник просит не уходить домой сразу после обеда? Скажите ему: «Я птица вольная!» Жена или муж говорят, что вы давно не бывали в отпуске? Смело заявляйте: «Нас и здесь неплохо кормят». Гости смели всё со стола и сразу начали собираться восвояси? Напомните им, что не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся.
Как видите, мультипликационные герои — те еще философы и давно всё про эту жизнь поняли. Нам осталось только вспомнить, кто и какие фразы говорил. Для этого мы и создали этот тест. Его механика проста как дважды два: в каждом вопросе перед вами появится та или иная цитата, а вам предстоит вспомнить, кому она принадлежит. Ну как, справитесь?
«Человек я простой. Ром, свиная грудинка и яичница — вот и всё, что мне нужно». Это фраза из мультфильма «Остров сокровищ». Вот только кто ее произносил?
Доктор Ливси
Бен Ганн
Билли Бонс
Джон Сильвер
«А я такой голодный, как айсберг в океане! А ты такой прекрасный, как летом эскимо»
Крокодил Гена, «Чебурашка» (6+)
Толстый пес, «Чертенок с пушистым хвостом» (6+)
Волк, «Волк и семеро козлят» (6+)
Волк, «Ну, погоди!» (12+)
«А если не слушается, так я его веником!»
Шапокляк, «Чебурашка»
Барбос, «Бобик в гостях у Барбоса»
Папа Дяди Федора, «Трое из Простоквашино»
Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика»
«С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют»
Мальчик, «Ишь ты, Масленица!»
Папа Дяди Федора, «Трое из Простоквашино»
Василиса Премудрая, «Вовка в Тридевятом царстве»
Люська Карандашкина, «В стране невыученных уроков»
«Я там и тут — куда пошлют. А посылают часто»
Сыщик, «Бременские музыканты»
Табаки, «Маугли»
Ванька, «Волшебное кольцо»
Суперагент Ноль-Ноль-Икс, «Приключения капитана Врунгеля»
«У меня есть мысль, и я ее думаю!»
44-й, «Чертенок № 13»
Попугай, «38 попугаев»
Удав, «38 попугаев»
Дурилло, «Приключения поросенка Фунтика»
«Арестовать! А потом догнать! То есть… наоборот!»
Госпожа Белладонна, «Приключения Фунтика»
Синьор Помидор, «Приключения Чиполлино»
Царь, «Вовка в Тридевятом царстве»
Рашпиль, «Приключения Васи Куролесова»
«Знатный зверюга!.. Мех! Мясо! Шкварок нажарю!»
Почтальон Печкин, «Трое из Простоквашино»
Мужичок, «Падал прошлогодний снег»
Птица Говорун, «Тайна третьей планеты»
Маугли из одноименного мультфильма
«Я маленький еще: семь веков, всего восьмой пошел»
Кощей Бессмертный, «Ивашка из Дворца пионеров»
Кузя, «Приключения домовенка»
Нафаня, «Приключения домовенка»
Громозека, «Тайна третьей планеты»
«Нет, мы не хотим в живой уголок — мы хотим… в пионеры!»
Нафаня, «Приключения домовенка Кузи»
Флегматичный попугай Степашка, «Бюро находок»
Слон, «По дороге с облаками»
Чебурашка, «Чебурашка»