Кто это сказал? Угадайте героя мультика по цитате. Самый недетский тест

Если вам нужны фразы для серьезных (и не очень) переговоров, вы всегда можете их почерпнуть в советских мультфильмах. Начальник просит не уходить домой сразу после обеда? Скажите ему: «Я птица вольная!» Жена или муж говорят, что вы давно не бывали в отпуске? Смело заявляйте: «Нас и здесь неплохо кормят». Гости смели всё со стола и сразу начали собираться восвояси? Напомните им, что не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся.

Как видите, мультипликационные герои — те еще философы и давно всё про эту жизнь поняли. Нам осталось только вспомнить, кто и какие фразы говорил. Для этого мы и создали этот тест. Его механика проста как дважды два: в каждом вопросе перед вами появится та или иная цитата, а вам предстоит вспомнить, кому она принадлежит. Ну как, справитесь?