«Хулиган и разгильдяй»: ярославский актер рассказал о съемках в новом сериале на ТНТ

Ярославский актер снялся на ТВ Источник: Кинопоиск

30-летний ярославский актер Максим Углев снялся в новом комедийном сериале на ТНТ «Рейс-314». История проекта начинается с абсурдной, но интригующей ситуации: пассажиры авиарейса внезапно обнаруживают, что управлять самолетом некому. Из этого завязка превращается в стремительное и хаотичное путешествие на высоте 10 тысяч метров, полное юмора, неожиданных поворотов и попыток выжить.

Одну из ролей в проекте исполнил ярославский актер Максим Углев. В сериале он сыграл граффитчика — на первый взгляд, типичного уличного хулигана, но, как говорит сам артист, его персонаж куда глубже.

«На первый взгляд мой персонаж — хулиган и разгильдяй, портящий облик города своими граффити. Но если копнуть глубже и разобраться, почему он занимается этим, мы узнаем, что он просто не может не рисовать. Он мечтал стать художником, но обстоятельства сложились иначе», — поделился Максим.

Максим Углев с 2011-го по 2014 год учился в ярославском колледже культуры (ЯУК) по специальности «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений». В 2021 году окончил кукольное отделение Ярославского государственного театрального института (ЯГТИ) Источник: Анастасия Паламарчук

Актер отметил, что ключом к пониманию образа стало чувство справедливости, присущее и ему самому:

«Он, как и я, не может терпеть, когда в отношении него и близких ему людей поступают нечестно, неправильно, и он борется за свою правду. Самое сложное для меня было — найти ту грань искренности, при которой откровения моего персонажа будут звучать честно, но при этом не выглядеть жалобой или нытьем».

По словам Максима, съемочный процесс запомнился теплой и легкой атмосферой:

«Я считаю, что по атмосфере можно много сказать о том, какой в итоге выйдет картина. У нас на съемочной площадке царила атмосфера легкости и дружелюбия. Надеюсь, что и сериал получится таким же: легким, веселым и, самое главное, найдет отклик в сердцах зрителей».

Также актер рассказал, как часто наведывается в родной Ярославль, и поделился любимыми местами:

«Когда есть свободное время, обязательно посещаю набережную, Стрелку, Толгский монастырь. Люблю гулять по центру, каждый раз открывая для себя новые улочки и дворы. Недавно впервые в жизни попал внутрь храма Ильи пророка и поразился увиденным… Если вы, как и я, по каким-то причинам еще не были там — обязательно сходите!» — порекомендовал актер.

Премьера сериала состоялась 22 сентября 2025 года.