«Мисс Россия — 2025»: 10 обворожительных претенденток на звание самой красивой девушки страны — фото

«Мисс Россия — 2025»: 10 обворожительных претенденток на звание самой красивой девушки страны — фото

Знакомимся с главными красавицами России

208
Скоро эти девушки выйдут на подиум, чтобы побороться за корону главного конкурса красоты России | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаСкоро эти девушки выйдут на подиум, чтобы побороться за корону главного конкурса красоты России | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Скоро эти девушки выйдут на подиум, чтобы побороться за корону главного конкурса красоты России

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

4 октября в Москве состоится главный конкурс красоты страны, где десятки ярких и амбициозных девушек выйдут на подиум, чтобы побороться за корону «Мисс Россия — 2025». Пока финалистки готовятся к решающему выходу, предлагаем поближе познакомиться с теми, кто будет покорять жюри и зрителей в борьбе за красивый титул.

Аделия Лапова, Новый Уренгой

20-летняя девушка доказывает, что красота и интеллект прекрасно уживаются вместе. Аделия учится на нефтяника в Горном университете Санкт-Петербурга и хочет стать инженером. Она занимается спортом, ведет блог и любит творчество Достоевского.

Источник: Missrussia.ruИсточник: Missrussia.ru
Источник:

Missrussia.ru

Кредо Аделии — сохранять решимость в любых обстоятельствах, а вдохновение она черпает в жизни Екатерины Великой. Главная мечта претендентки на корону «Мисс Россия» — путешествие на Камчатку с ее величественными вулканами. Кстати, Аделия имеет высокие шансы на победу: за нее интернет-пользователи отдали пока больше всего голосов.

Полина Лавренюк, Челябинск

20-летняя студентка философского факультета МГУ видит в конкурсе «Мисс Россия» возможность выйти за рамки привычного. Девушка уверена: настоящий рост начинается там, где заканчивается зона комфорта. Ее вдохновляют женщины, меняющие мир, — Наталья Водянова, Малала Юсуфзай и Джейн Биркин.

Источник: Missrussia.ruИсточник: Missrussia.ru
Источник:

Missrussia.ru

Полина мечтает о карьере в медиасфере и хочет своим примером показывать: успех должен служить на благо других. Особое место в жизни уроженки Челябинска занимают лошади: конный спорт стал для Полины источником внутренней силы и гармонии. Именно здесь она учится сочетанию грации и решимости.

Дарья Заманская, Санкт-Петербург

21-летняя Дарья — чемпионка мира по волейболу, которая не мечтает, а ставит цели. Для спортсменки из Санкт-Петербурга главный принцип — «делай, что должен, и будь что будет». Именно эта философия помогла ей выиграть чемпионат в Мексике и убедиться: нет ничего невозможного.

Источник: Missrussia.ruИсточник: Missrussia.ru
Источник:

Missrussia.ru

Девушку вдохновляют целеустремленные люди, а своим кредо она считает умение браться за новые вызовы, если есть силы. Сейчас Дарья готова к новым вершинам и рассчитывает на победу в «Мисс Россия».

Аделина Вертунова, Дубна

20-летняя девушка из маленького города в Московской области — кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, успела поработать моделью за границей, а сейчас совмещает карьеру в фешен-индустрии с учебой на педагога-тренера. В будущем Аделина хочет освоить актерское мастерство, чтобы дарить зрителям незабываемые эмоции.

Источник: Missrussia.ruИсточник: Missrussia.ru
Источник:

Missrussia.ru

Главным вдохновением Аделина называет свою семью, научившую ее с детства идти к цели. Кредо девушки — «жить с любовью, идти с уверенностью, достигать с гордостью». Аделина признаётся, что любит Нью-Йорк — город, который символизирует свободу, энергию и безграничные возможности.

Элиза Сулейманова, Башкортостан

Конкурсантка из Башкортостана — юная студентка-финансист, которая 18 лет уже носит титул «Мисс Республика». Элизу вдохновляют титулованные красавицы, доказавшие, что за внешним блеском стоит огромная работа над собой.

Источник: Missrussia.ruИсточник: Missrussia.ru
Источник:

Missrussia.ru

Девушка уверена: чтобы достичь цели, нужно «сделать мечты сильнее страхов» — этот девиз помогает ей двигаться вперед даже в сложные моменты. В будущем Элиза мечтает развивать ораторское мастерство, чтобы ее идеи помогали людям.

Елизавета Маслова, Ростов-на-Дону

18-летняя модель и блогер уверена в своей победе на «Мисс Россия». Ее девиз «у меня всё получится» отражает прямолинейность и целеустремленность, с которой девушка строит модельную карьеру.

Источник: Missrussia.ruИсточник: Missrussia.ru
Источник:

Missrussia.ru

Сейчас Елизавета — студентка политехнического университета. Параллельно с учебой она мечтает покорить мировые подиумы и стать актрисой, а вдохновение находит в поддержке семьи и творческом окружении. В списке планов красотки — увидеть Эйфелеву башню в Париже и Миланский собор, но пока самым ярким впечатлением остается природа Таиланда, куда она мечтает вернуться.

Елизавета Розенфельд, Самарская область

23-летняя конкурсантка — выпускница журфака, успела добиться успехов и в спорте, и в бизнесе. Елизавета считает своим главным достижением постоянное стремление к развитию. Ее вдохновляют такие личности, как Илон Маск, а собственный девиз — «идти до конца, несмотря ни на что» — помогает ей совмещать работу и получение второго высшего образования.

Источник: Missrussia.ruИсточник: Missrussia.ru
Источник:

Missrussia.ru

При этом Елизавета находит время для верховой езды и бальных танцев. В будущем она планирует совершенствовать ораторское искусство, необходимое в работе с людьми, а еще изучить опыт Китая как одной из самых быстроразвивающихся стран мира.

Алена Генделева, Калининград

18-летняя студентка твердо знает, что невозможное становится возможным. Уверенность в себе помогла Алене не только победить в региональном конкурсе «Мисс Калининград», но и кардинально изменить свою жизнь, поборов лишний вес и поступив в вуз мечты. Девушка изучает медиакоммуникации и мечтает о карьере телеведущей.

Источник: Missrussia.ruИсточник: Missrussia.ru
Источник:

Missrussia.ru

Главной поддержкой Алены остаются родители, научившие ее не сдаваться перед трудностями. В планах талантливой девушки — освоить английский и отточить ораторское мастерство, а еще — исследовать Россию.

Дина Сафина, Екатеринбург

23-летняя девушка — выпускница Нью-Йоркского университета, ради поступления в который она годами учила английский и побеждала в олимпиадах. Сейчас Дина совмещает музыку, кинорежиссуру и моду. Она хочет писать песни, которые смогут стать саундтреком к жизни других людей.

Источник: Missrussia.ruИсточник: Missrussia.ru
Источник:

Missrussia.ru

Девушка уверена: настоящая любовь, как в книгах Сафарли и фильме «Интерстеллар», существует вне времени и пространства. Особое место в ее сердце занимают воспоминания о летних утрах у бабушки с дедушкой, чья любовь до сих пор согревает ее.

Софья Цовбун, Владивосток

21-летняя уроженка Дальнего Востока учится в магистратуре столичного РЭУ им. Плеханова. Для девушки не существует слова «невозможно»: она совмещает учебу с участием в мировых спортивных соревнованиях, находит время для игры на фортепиано и живописи.

Источник: Missrussia.ruИсточник: Missrussia.ru
Источник:

Missrussia.ru

Главный двигатель претендентки на корону «Мисс Россия» — личный прогресс. Софья видит свою миссию в создании социально значимых проектов, а свои разносторонние таланты рассматривает как возможность вдохновить других на свершения.

Кому же наденет корону мисс Россия — 2024 Валентина Алексеева?

Аделия Лапова
Полина Лавренюк
Дарья Заманская
Аделина Вертунова
Элиза Сулейманова
Елизавета Маслова
Елизавета Розенфельд
Алена Генделева
Дина Сафина
Софья Цовбун
Моей фаворитки нет в списке

Как стать «Мисс Россия»

Чтобы претендовать на корону «Мисс Россия», нужно соответствовать строгому стандарту: возраст 18–23 года, рост от 173 см, отсутствие татуировок, мужей и детей. Сначала — заочный кастинг: девушки готовят видеовизитки, стремясь раскрыть свою индивидуальность перед организаторами.

Преодолевшие этот рубеж получают приглашение в Москву на очный кастинг, где члены жюри оценивают не только внешние данные, но и харизму. Финальный отбор проходит в Москве, где выбирают ту единственную, кто сможет с гордостью представлять Россию на мировых конкурсах красоты.

