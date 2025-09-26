НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 761мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 83,61
EUR 98,15
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Насмерть сбили пешехода. Видео
Ярославский бренд покорил Россию
Умер Тигран Кеосаян
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Отремонтируют автовокзал
Что с теплосетями в регионе
Третий мост
Развлечения Подробности Беременность не помеха: Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — видео

Беременность не помеха: Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — видео

Хотя обещала, что раньше следующего года там не появится

205
Агата Муцениеце не торопилась с возвращением в кабаре, но судьба распорядилась иначе | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Агата Муцениеце не торопилась с возвращением в кабаре, но судьба распорядилась иначе | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Агата Муцениеце не торопилась с возвращением в кабаре, но судьба распорядилась иначе

Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Декретница Агата Муцениеце еще весной говорила, что уходит из кабаре. Стоило ей об этом сказать, как тут же поползли разговоры о том, что сделала она это из-за Петра Дранги, а продюсер Сергей Дворцов подтвердил догадки, отметив, что таким было одно из главных условий ее мужа. Вот только судьба внесла коррективы, и Агата Муцениеце вновь вышла на сцену любимого кабаре.

Поводом для возвращения стал юбилей театра. Агата участвовала в финале вечера и помогла задуть свечи на праздничном торте. Вот только на этот раз вместо привычных откровенных нарядов она выбрала длинное платье в пол с разрезом.

Источник:

no_stress515 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Реакция в соцсетях оказалась ожидаемо полярной. Пока одни восхищались смелостью и образом актрисы, другие критиковали само появление беременной женщины в кабаре.

А вам как возвращение Агаты в кабаре?

Восхищаюсь ее смелостью
Беременность не повод отказываться от сцены
Лучше бы сосредоточилась на семье
Ничего необычного, обычное дело для артистки
Не интересуюсь ее жизнью
Мне все равно

История Агаты в театре началась в 2023 году, когда ей предложили заменить Екатерину Варнаву в постановке «Абсолютно другая нага» (18+). Муцениеце признавалась, что была в шоке от сложности танцев и много репетировала, боясь выглядеть непрофессионально рядом с опытной труппой. Ее дебют вызвал споры: публика сравнивала Агату с Варнавой, которая позволяла себе эффектно финалить шоу без одежды, тогда как Муцениеце на такой шаг не пошла.

Источник: Crave Theatre Moscow / T.meИсточник: Crave Theatre Moscow / T.me
Источник:

Crave Theatre Moscow / T.me

Критики видели в ее решении выйти на сцену попытку пережить развод с Павлом Прилучным. Сама же актриса называла кабаре «точкой роста взрослой женщины» и сравнивала выступления с сеансом психотерапии.

Весной 2025 года Агата объявила о паузе в выступлениях.

— Я сегодня сыграла свое заключительное шоу в 2025 году. Благодаря зрителю я открыла в себе совершенно другую себя. Я ухожу, но я вернусь. Не в этом году, но в следующем обязательно вернусь, — обещала Агата.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Агата Муцениеце Петр Дранга Кабаре Беременность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
понимаю её — дети не повод отказываться от мечты.
Гость
1 час
декрет — не помеха для возвращения в любимое дело.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление