Беременность не помеха: Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — видео

Декретница Агата Муцениеце еще весной говорила, что уходит из кабаре. Стоило ей об этом сказать, как тут же поползли разговоры о том, что сделала она это из-за Петра Дранги, а продюсер Сергей Дворцов подтвердил догадки, отметив, что таким было одно из главных условий ее мужа. Вот только судьба внесла коррективы, и Агата Муцениеце вновь вышла на сцену любимого кабаре.

Поводом для возвращения стал юбилей театра. Агата участвовала в финале вечера и помогла задуть свечи на праздничном торте. Вот только на этот раз вместо привычных откровенных нарядов она выбрала длинное платье в пол с разрезом.

Реакция в соцсетях оказалась ожидаемо полярной. Пока одни восхищались смелостью и образом актрисы, другие критиковали само появление беременной женщины в кабаре.

История Агаты в театре началась в 2023 году, когда ей предложили заменить Екатерину Варнаву в постановке «Абсолютно другая нага» (18+). Муцениеце признавалась, что была в шоке от сложности танцев и много репетировала, боясь выглядеть непрофессионально рядом с опытной труппой. Ее дебют вызвал споры: публика сравнивала Агату с Варнавой, которая позволяла себе эффектно финалить шоу без одежды, тогда как Муцениеце на такой шаг не пошла.

Критики видели в ее решении выйти на сцену попытку пережить развод с Павлом Прилучным. Сама же актриса называла кабаре «точкой роста взрослой женщины» и сравнивала выступления с сеансом психотерапии.

Весной 2025 года Агата объявила о паузе в выступлениях.