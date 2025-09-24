НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Гоша Куценко учится быть отцом после тюрьмы: до чего он докатился в сериале «Встать на ноги»

Гоша Куценко учится быть отцом после тюрьмы: до чего он докатился в сериале «Встать на ноги»

Проект уже назвали самым ожидаемым в 2025 году

118
Специально для роли Куценко несколько месяцев худел | Источник: кадр из сериала «Встать на ноги» (18+), реж. Павел Тимофеев, Okko, 2025Специально для роли Куценко несколько месяцев худел | Источник: кадр из сериала «Встать на ноги» (18+), реж. Павел Тимофеев, Okko, 2025

Специально для роли Куценко несколько месяцев худел

Источник:

кадр из сериала «Встать на ноги» (18+), реж. Павел Тимофеев, Okko, 2025

Каждый месяц стриминги выпускают десятки сериалов, но лишь единицы становятся настоящим событием задолго до премьеры. По результатам конкурса «Новый сезон» именно таким проектом в 2025 году стало драмеди «Встать на ноги» (18+) с Гошей Куценко в главной роли. По результатам голосования его назвали самым ожидаемым сериалом года. Рассказываем, чем он так зацепил и вызвал кредит доверия у зрителей и когда его можно будет увидеть на экранах.

Что за сериал «Встать на ноги»

Главный герой по кличке Старый практически всю свою жизнь провел в тюрьме. Он выходит на свободу, отсидев 20 лет, и не хватает звезд с неба. В его планах вернуть старый долг у бывшего подельника Рахима, за которого он отсидел, хорошенько повеселиться, а потом вернуться назад в тюрьму. За решеткой для него жизнь понятнее, чем на воле. Но планы нарушает неожиданная новость.

Источник:

Okko / Rutube.ru

В родном городе главный герой узнает, что у него есть взрослая дочь Оля. Участковый, присматривающий за Старым, решает, что лучший способ адаптироваться для него — поселиться вместе с ней. Старый и сам теперь хочет наладить контакт, только девушка совсем не жаждет общения. Она обвиняет отца в смерти матери и в том, что ей приходится жить в инвалидном кресле.

Источник: кадр из сериала «Встать на ноги» (18+), реж. Павел Тимофеев, Okko, 2025Источник: кадр из сериала «Встать на ноги» (18+), реж. Павел Тимофеев, Okko, 2025
Источник:

кадр из сериала «Встать на ноги» (18+), реж. Павел Тимофеев, Okko, 2025

Пока девушка готовится к танцевальному конкурсу и пытается придумать план, как вернуть отца назад в тюрьму, Старому предстоит пересмотреть свои взгляды на мир и подобрать ключик к единственному близкому для него человеку.

Режиссер проекта Павел Тимофеев снял историю в жанре драмеди. Он уходит от привычной модели, где сильный и брутальный мужчина должен защитить маленькую девочку. Наоборот, скорее она поможет бывшему грозе района встать на ноги.

Источник: пресс-служба OkkoИсточник: пресс-служба Okko
Источник:

пресс-служба Okko

— Проект стал для меня своеобразным вызовом, ответив на который, пришлось сломать свой личный барьер в коммуникации с людьми с инвалидностью. У большинства такой барьер есть, и одной из главных задач для меня было как раз сломать его, показать, что важно общаться с такими людьми на равных, не подбирая слова и не опасаясь их как-то задеть или обидеть, — поделился Павел Тимофеев.

Актеры сериала «Встать на ноги»

Главную роль в сериале — заключенного Андрея Стародубова по кличке Старый — играет Гоша Куценко. Актер ответственно готовился к роли: несколько месяцев он жил затворником, мало ел и пил, чтобы похудеть, и даже ездил в колонию. Он встретился со своим другом Михаилом Ефремовым, который в тот момент еще отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом.

— Год назад я ездил к Мише Ефремову в тюрьму. И мы с Пашкой (режиссер сериала. — Прим. ред.) говорили об этом. Он говорит: «Что ты увидел в Мише?» Я говорю: «Я увидел очень ясные глаза». Говорит, глаза я украл у Миши. Он гениальный человек. Я знаю, он перенес, он всё переварил в своей душе. Я видел его глаза, — рассказал в одном из интервью Куценко.

Источник: пресс-служба OkkoИсточник: пресс-служба Okko
Источник:

пресс-служба Okko

Роль 20-летней дочери главного героя исполнила актриса Мила Ершова. Ради роли девушка коротко подстригла волосы и специально занималась инклюзивными танцами. Во время подготовки Ершова обратила внимание на то, насколько некомфортно жить людям с ограниченными возможностями, и теперь она надеется передать свой опыт зрителям.

— Я очень надеюсь, что наш сериал привлечет внимание к этой проблеме и в лучшую сторону повлияет на качество жизни людей с ограниченными возможностями, — поделилась Ершова.

У героини Милы есть реальный прототип — Злата Варламова, которая консультировала съемки. После аварии Злата оказалась в инвалидной коляске, но не утратила интерес к жизни. Она активно путешествует, занимается хип-хопом и в прошлом году приняла участие в шоу «Экстрасенсы» (16+) на ТНТ.

Когда выйдет сериал «Встать на ноги»

Сериал отснят, и первые две серии показали уже в сентябре во время фестиваля «Новый сезон». Всего к выходу готовятся восемь эпизодов по 45 минут. Создатели планируют выпустить их осенью 2025 года. Посмотреть сериал «Встать на ноги» онлайн можно будет на платформе Okko.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Комментарии
3
Гость
55 минут
Сериал обещает быть интересным, но верится с трудом после его прошлого.
Гость
55 минут
Надо же, Куценко в новом амплуа — не ожидал.
Читать все комментарии
