Гоша Куценко учится быть отцом после тюрьмы: до чего он докатился в сериале «Встать на ноги»

Специально для роли Куценко несколько месяцев худел Источник: кадр из сериала «Встать на ноги» (18+), реж. Павел Тимофеев, Okko, 2025

Каждый месяц стриминги выпускают десятки сериалов, но лишь единицы становятся настоящим событием задолго до премьеры. По результатам конкурса «Новый сезон» именно таким проектом в 2025 году стало драмеди «Встать на ноги» (18+) с Гошей Куценко в главной роли. По результатам голосования его назвали самым ожидаемым сериалом года. Рассказываем, чем он так зацепил и вызвал кредит доверия у зрителей и когда его можно будет увидеть на экранах.

Что за сериал «Встать на ноги»

Главный герой по кличке Старый практически всю свою жизнь провел в тюрьме. Он выходит на свободу, отсидев 20 лет, и не хватает звезд с неба. В его планах вернуть старый долг у бывшего подельника Рахима, за которого он отсидел, хорошенько повеселиться, а потом вернуться назад в тюрьму. За решеткой для него жизнь понятнее, чем на воле. Но планы нарушает неожиданная новость.

Источник: Okko / Rutube.ru

В родном городе главный герой узнает, что у него есть взрослая дочь Оля. Участковый, присматривающий за Старым, решает, что лучший способ адаптироваться для него — поселиться вместе с ней. Старый и сам теперь хочет наладить контакт, только девушка совсем не жаждет общения. Она обвиняет отца в смерти матери и в том, что ей приходится жить в инвалидном кресле.

Источник: кадр из сериала «Встать на ноги» (18+), реж. Павел Тимофеев, Okko, 2025

Пока девушка готовится к танцевальному конкурсу и пытается придумать план, как вернуть отца назад в тюрьму, Старому предстоит пересмотреть свои взгляды на мир и подобрать ключик к единственному близкому для него человеку.

Режиссер проекта Павел Тимофеев снял историю в жанре драмеди. Он уходит от привычной модели, где сильный и брутальный мужчина должен защитить маленькую девочку. Наоборот, скорее она поможет бывшему грозе района встать на ноги.

Источник: пресс-служба Okko

— Проект стал для меня своеобразным вызовом, ответив на который, пришлось сломать свой личный барьер в коммуникации с людьми с инвалидностью. У большинства такой барьер есть, и одной из главных задач для меня было как раз сломать его, показать, что важно общаться с такими людьми на равных, не подбирая слова и не опасаясь их как-то задеть или обидеть, — поделился Павел Тимофеев.

Актеры сериала «Встать на ноги»

Главную роль в сериале — заключенного Андрея Стародубова по кличке Старый — играет Гоша Куценко. Актер ответственно готовился к роли: несколько месяцев он жил затворником, мало ел и пил, чтобы похудеть, и даже ездил в колонию. Он встретился со своим другом Михаилом Ефремовым, который в тот момент еще отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом.

— Год назад я ездил к Мише Ефремову в тюрьму. И мы с Пашкой (режиссер сериала. — Прим. ред.) говорили об этом. Он говорит: «Что ты увидел в Мише?» Я говорю: «Я увидел очень ясные глаза». Говорит, глаза я украл у Миши. Он гениальный человек. Я знаю, он перенес, он всё переварил в своей душе. Я видел его глаза, — рассказал в одном из интервью Куценко.

Источник: пресс-служба Okko

Роль 20-летней дочери главного героя исполнила актриса Мила Ершова. Ради роли девушка коротко подстригла волосы и специально занималась инклюзивными танцами. Во время подготовки Ершова обратила внимание на то, насколько некомфортно жить людям с ограниченными возможностями, и теперь она надеется передать свой опыт зрителям.

— Я очень надеюсь, что наш сериал привлечет внимание к этой проблеме и в лучшую сторону повлияет на качество жизни людей с ограниченными возможностями, — поделилась Ершова.

У героини Милы есть реальный прототип — Злата Варламова, которая консультировала съемки. После аварии Злата оказалась в инвалидной коляске, но не утратила интерес к жизни. Она активно путешествует, занимается хип-хопом и в прошлом году приняла участие в шоу «Экстрасенсы» (16+) на ТНТ.

Когда выйдет сериал «Встать на ноги»

Сериал отснят, и первые две серии показали уже в сентябре во время фестиваля «Новый сезон». Всего к выходу готовятся восемь эпизодов по 45 минут. Создатели планируют выпустить их осенью 2025 года. Посмотреть сериал «Встать на ноги» онлайн можно будет на платформе Okko.