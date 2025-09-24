«Фишер» без Янковского? Что известно о третьем сезоне громкого триллера

Если второй сезон был в теплых, мрачных оттенках, то теперь кадры будут пропитаны холодом Источник: пресс-служба Wink

После финала второго сезона «Фишера» (18+) продолжение истории оказалось под угрозой. Создатели Наталья Капустина и Сергей Кальварский, работавшие над сериалом первые сезоны, ушли из проекта. Однако их место не пустовало долго, спустя три месяца за съемку новой части взялись продюсер Федор Бондарчук и режиссер Ольга Френкель. Сезон получил название «После Фишера. Инквизитор», и в нем зрители не увидят ни знакомых локаций, ни любимых героев.

О чем был первый и второй сезон сериала «Фишер»

Действие обоих сезонов разворачивалось в России 90-х. В первом ростовский следователь Евгений Боков вместе с помощницей и прокурором разыскивали маньяка по кличке Фишер, который убивал детей в Московской области.

Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», 2023 год

Сезон получился мрачный, напряженный и после выхода собрал сразу несколько наград, включая премии за актерскую игру Ивана Янковского в образе главного следователя.

Во втором сезоне сохранялось название «Фишер», но появилась приписка «Затмение». Отношение к главному антагонисту первого сезона было косвенное — лишь несколько кадров с допроса, не влияющего на основную линию.

По сюжету в этот раз Евгений Боков приезжает на юг, чтобы помочь коллегам поймать маньяка, совершающего убийства в духе ритуальных жертвоприношений. В отличие от первого сезона, где у маньяка был конкретный прототип — преступник Сергей Головкин, здесь образ злодея получился скорее собирательный.

Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

Создатели уделили внимание не только самому расследованию, но и отношениям Москвы с регионами, а также взаимодействию представителей власти с криминальными группировками. Как итог смесь из всего и сразу зрители разнесли в пух и прах, но при этом сериал сохранил свой статус одного из самых популярных на онлайн-платформах.

Чего ждать от третьего сезона сериала «Фишер»

В третьем сезоне сериала «После Фишера. Инквизитор» зрителей забросят в Сибирь, в небольшой алтайский городок. Расследуя убийство дочери чиновника, местный полицейский Белов и следовательница из Барнаула Терехова находят связь преступления с серией убийств барнаульского маньяка.

У главного злодея сезона есть реальный прототип. В 90-е в городе орудовал убийца, которого также называли политеховским маньяком. Он знакомился с абитуриентками алтайского университета, предлагал им свою помощь, а после насиловал и убивал. Его жертвами стали 11 девушек, после чего убийца скрывался больше 20 лет. Его смогли поймать только в 2023 году. Подозреваемым оказался примерный семьянин и замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин.

Источник: пресс-служба Wink

В поисках маньяка, как всегда, герои столкнутся с личными проблемами и мучительными решениями. Во время расследования Белов и Терехова обнаружат девочку-Маугли, выросшую в тайге. Перед ними встанет выбор, помочь ей или переложить на нее ответственность за нераскрытые дела.

— Для меня это в первую очередь история про неравнодушных людей. Мне кажется, сейчас очень важно говорить об этом. Это история о тех, для кого не существует чужой боли, чужих детей, чужих проблем и горестей. Главные герои сериала — несовершенные, травмированные, уязвимые и подчас очень неправильные люди, но они всегда делают выбор в пользу справедливости, — уверяет режиссер Ольга Френкель.

Актеры третьего сезона сериала «Фишер»

Судя по первым кадрам, в третьем сезоне полностью обновится каст сериала. Расследовать преступление будет не Ирина Старшенбаум или Александр Яценко, а новое лицо «Фишера» — Юлия Снигирь.

Источник: пресс-служба Wink

— Я смотрела два сезона «Фишера», и в первую очередь мне понравилось в них то, что они выглядят как многосерийные художественные фильмы, это важно для меня. В них есть визуал, внутрикадровый монтаж, решение сцен — я всегда обращаю на это внимание, — поделилась Снигирь. — Хочу отметить, что в новом сезоне у нас потрясающая команда, и мне хочется верить, что тот кайф, с которым мы работаем над проектом, будет считываться с экрана.

Девочку-Маугли сыграет Полина Гухман. Эта 19-летняя актриса уже успела сняться почти в полусотне фильмов и сериалов. В последнее время она активно участвует в крупных проектах, например в фэнтези-сериале «Баранкины и камни силы» (16+), переосмыслении советской классики «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (18+) и истории музыкальной группы 90-х «Комбинация» (18+).

Источник: пресс-служба Wink

Главное лицо сериала Иван Янковский пока не заявлен среди актеров «После Фишера. Инквизитор». Поговаривают, что в новой истории он может и совсем не появиться, а его место займет Александр Петров.

— Мне рассказывали, что вместо Янковского снимается Александр Петров. Не знаю, он «после Бокова» или просто новый герой этой части. Или просто Петров играет инквизитора? — написала в своем Telegram-канале телевизионный обозреватель Арина Бородина.

Когда выйдет третий сезон сериала «Фишер»

Осенью создатели объявили о начале съемок третьего сезона сериала «Фишер». Точная дата премьеры пока неизвестна, приблизительно продолжение выйдет в следующем году или в начале 2027-го.