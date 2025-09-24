НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Обзор «Фишер» без Янковского? Что известно о третьем сезоне громкого триллера

«Фишер» без Янковского? Что известно о третьем сезоне громкого триллера

Говорят, в сериале теперь будет сниматься Саша Петров, — будете смотреть?

238
Если второй сезон был в теплых, мрачных оттенках, то теперь кадры будут пропитаны холодом | Источник: пресс-служба Wink

Если второй сезон был в теплых, мрачных оттенках, то теперь кадры будут пропитаны холодом

Источник:

пресс-служба Wink

После финала второго сезона «Фишера» (18+) продолжение истории оказалось под угрозой. Создатели Наталья Капустина и Сергей Кальварский, работавшие над сериалом первые сезоны, ушли из проекта. Однако их место не пустовало долго, спустя три месяца за съемку новой части взялись продюсер Федор Бондарчук и режиссер Ольга Френкель. Сезон получил название «После Фишера. Инквизитор», и в нем зрители не увидят ни знакомых локаций, ни любимых героев.

О чем был первый и второй сезон сериала «Фишер»

Действие обоих сезонов разворачивалось в России 90-х. В первом ростовский следователь Евгений Боков вместе с помощницей и прокурором разыскивали маньяка по кличке Фишер, который убивал детей в Московской области.

Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», 2023 год
Источник:

кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», 2023 год

Сезон получился мрачный, напряженный и после выхода собрал сразу несколько наград, включая премии за актерскую игру Ивана Янковского в образе главного следователя.

Во втором сезоне сохранялось название «Фишер», но появилась приписка «Затмение». Отношение к главному антагонисту первого сезона было косвенное — лишь несколько кадров с допроса, не влияющего на основную линию.

По сюжету в этот раз Евгений Боков приезжает на юг, чтобы помочь коллегам поймать маньяка, совершающего убийства в духе ритуальных жертвоприношений. В отличие от первого сезона, где у маньяка был конкретный прототип — преступник Сергей Головкин, здесь образ злодея получился скорее собирательный.

Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

Создатели уделили внимание не только самому расследованию, но и отношениям Москвы с регионами, а также взаимодействию представителей власти с криминальными группировками. Как итог смесь из всего и сразу зрители разнесли в пух и прах, но при этом сериал сохранил свой статус одного из самых популярных на онлайн-платформах.

Чего ждать от третьего сезона сериала «Фишер»

В третьем сезоне сериала «После Фишера. Инквизитор» зрителей забросят в Сибирь, в небольшой алтайский городок. Расследуя убийство дочери чиновника, местный полицейский Белов и следовательница из Барнаула Терехова находят связь преступления с серией убийств барнаульского маньяка.

У главного злодея сезона есть реальный прототип. В 90-е в городе орудовал убийца, которого также называли политеховским маньяком. Он знакомился с абитуриентками алтайского университета, предлагал им свою помощь, а после насиловал и убивал. Его жертвами стали 11 девушек, после чего убийца скрывался больше 20 лет. Его смогли поймать только в 2023 году. Подозреваемым оказался примерный семьянин и замглавы администрации Калманского района Виталий Манишин.

Источник: пресс-служба Wink
Источник:

пресс-служба Wink

В поисках маньяка, как всегда, герои столкнутся с личными проблемами и мучительными решениями. Во время расследования Белов и Терехова обнаружат девочку-Маугли, выросшую в тайге. Перед ними встанет выбор, помочь ей или переложить на нее ответственность за нераскрытые дела.

— Для меня это в первую очередь история про неравнодушных людей. Мне кажется, сейчас очень важно говорить об этом. Это история о тех, для кого не существует чужой боли, чужих детей, чужих проблем и горестей. Главные герои сериала — несовершенные, травмированные, уязвимые и подчас очень неправильные люди, но они всегда делают выбор в пользу справедливости, — уверяет режиссер Ольга Френкель.

Актеры третьего сезона сериала «Фишер»

Судя по первым кадрам, в третьем сезоне полностью обновится каст сериала. Расследовать преступление будет не Ирина Старшенбаум или Александр Яценко, а новое лицо «Фишера» — Юлия Снигирь.

Источник: пресс-служба Wink
Источник:

пресс-служба Wink

— Я смотрела два сезона «Фишера», и в первую очередь мне понравилось в них то, что они выглядят как многосерийные художественные фильмы, это важно для меня. В них есть визуал, внутрикадровый монтаж, решение сцен — я всегда обращаю на это внимание, — поделилась Снигирь. — Хочу отметить, что в новом сезоне у нас потрясающая команда, и мне хочется верить, что тот кайф, с которым мы работаем над проектом, будет считываться с экрана.

Девочку-Маугли сыграет Полина Гухман. Эта 19-летняя актриса уже успела сняться почти в полусотне фильмов и сериалов. В последнее время она активно участвует в крупных проектах, например в фэнтези-сериале «Баранкины и камни силы» (16+), переосмыслении советской классики «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (18+) и истории музыкальной группы 90-х «Комбинация» (18+).

Источник: пресс-служба Wink
Источник:

пресс-служба Wink

Главное лицо сериала Иван Янковский пока не заявлен среди актеров «После Фишера. Инквизитор». Поговаривают, что в новой истории он может и совсем не появиться, а его место займет Александр Петров.

— Мне рассказывали, что вместо Янковского снимается Александр Петров. Не знаю, он «после Бокова» или просто новый герой этой части. Или просто Петров играет инквизитора? — написала в своем Telegram-канале телевизионный обозреватель Арина Бородина.

Когда выйдет третий сезон сериала «Фишер»

Осенью создатели объявили о начале съемок третьего сезона сериала «Фишер». Точная дата премьеры пока неизвестна, приблизительно продолжение выйдет в следующем году или в начале 2027-го.

Будете смотреть?

Сериал — топ, не пропущу продолжение
Обожаю Снигирь, ради нее буду смотреть
Дождусь трейлера и решу наверняка
Можно посмотреть первые пару серий
Не буду смотреть, если там нет Янковского
Вы видели финал второго сезона? После него не хочу смотреть продолжение
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Маньяк Российский сериал Телевидение Тру-крайм Иван Янковский Юлия Снигирь Сериал
Гость
2 часа
Жаль, что не всё стабильно даже у таких успешных проектов.
Гость
2 часа
Надеюсь, Петров справится с ролью, но скучаю по Янковскому.
