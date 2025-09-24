Женщина в кокошнике, кто ты без него? 6 фактов о «самой русской бабе», которая наполовину татарка

Сегодня, 24 сентября, день рождения празднует артистка Татьяна Морозова — бывшая участница шоу Comedy Woman, а ныне актриса театра. По этому поводу наши коллеги из UFA1.RU собрали интересные факты из ее биографии.
1. В Comedy Woman Татьяне досталось амплуа «русской бабы» — консервативной, но сердобольной женщины, которая чурается иноземных трендов и ищет «настоящего мужика». Образ был настолько гипертрофирован, что на сцену юмористка выходила в древних сарафанах и кокошнике. В реальности же она наполовину татарка по материнской линии. Татьяна рассказывала, что на праздниках исполняет песни на родном языке мамы.
2. Татьяна по образованию учитель черчения, училась в Башкирском государственном педагогическом университете.
3. В телевизоре Морозова стала мелькать еще до Comedy Woman — в КВН вместе с челябинской командой «Луна». Но игрой в Клуб веселых и находчивых она увлеклась, еще будучи в Уфе, выступала за местную команду, а когда та распалась, сначала вошла в состав минских юмористов и на одном из фестивалей приглянулась челябинским кавээнщикам. Причем родной город Татьяна покидать до последнего отказывалась и ездила на репетиции и эфиры на поезде.
4. Татьяна замужем за предпринимателем Павлом Титоровым, вместе они воспитывают двоих детей. По словам Павла, Татьяна сразу же покорила его своим чувством юмора.
5. В Comedy Woman Морозова снималась 14 лет. Она признавалась, что воспринимала коллектив шоу как вторую семью, но впоследствии все стали лишь коллегами. По ее словам, среди них нарастало напряжение и нужно было двигаться дальше.
6. Татьяна озвучивала мультфильмы, вела реалити-шоу «#Яжемать», снялась в сериале «Родные», но долгое время считала себя недостаточно подкованной в актерском деле, потому что не имела соответствующего образования. Чтобы исправить это, Морозова прошла курсы Константина Райкина. Накануне она выступила в родной Уфе с новой постановкой знаменитого спектакля «Любовь и голуби».
