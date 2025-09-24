НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Женщина в кокошнике, кто ты без него? 6 фактов о «самой русской бабе», которая наполовину татарка

Женщина в кокошнике, кто ты без него? 6 фактов о «самой русской бабе», которая наполовину татарка

Чем сейчас занимается бывшая участница Comedy Woman Татьяна Морозова

Экс-участнице Comedy Woman исполнилось 42 года

Сегодня, 24 сентября, день рождения празднует артистка Татьяна Морозова — бывшая участница шоу Comedy Woman, а ныне актриса театра. По этому поводу наши коллеги из UFA1.RU собрали интересные факты из ее биографии.

1. В Comedy Woman Татьяне досталось амплуа «русской бабы» — консервативной, но сердобольной женщины, которая чурается иноземных трендов и ищет «настоящего мужика». Образ был настолько гипертрофирован, что на сцену юмористка выходила в древних сарафанах и кокошнике. В реальности же она наполовину татарка по материнской линии. Татьяна рассказывала, что на праздниках исполняет песни на родном языке мамы.

2. Татьяна по образованию учитель черчения, училась в Башкирском государственном педагогическом университете.

Но в творчество Татьяну тянуло с детства

3. В телевизоре Морозова стала мелькать еще до Comedy Woman — в КВН вместе с челябинской командой «Луна». Но игрой в Клуб веселых и находчивых она увлеклась, еще будучи в Уфе, выступала за местную команду, а когда та распалась, сначала вошла в состав минских юмористов и на одном из фестивалей приглянулась челябинским кавээнщикам. Причем родной город Татьяна покидать до последнего отказывалась и ездила на репетиции и эфиры на поезде.

4. Татьяна замужем за предпринимателем Павлом Титоровым, вместе они воспитывают двоих детей. По словам Павла, Татьяна сразу же покорила его своим чувством юмора.

Сама артистка признавалась, что после рождения ребенка ее характер испортился, но супруг помог ей справиться с этим

5. В Comedy Woman Морозова снималась 14 лет. Она признавалась, что воспринимала коллектив шоу как вторую семью, но впоследствии все стали лишь коллегами. По ее словам, среди них нарастало напряжение и нужно было двигаться дальше.

6. Татьяна озвучивала мультфильмы, вела реалити-шоу «#Яжемать», снялась в сериале «Родные», но долгое время считала себя недостаточно подкованной в актерском деле, потому что не имела соответствующего образования. Чтобы исправить это, Морозова прошла курсы Константина Райкина. Накануне она выступила в родной Уфе с новой постановкой знаменитого спектакля «Любовь и голуби».

Скучаете по образу русской бабы в исполнении Татьяны?

Да
Нет
Антон Селиверстов
Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Татьяна Морозова Comedy Woman
Комментарии
3
Гость
1 час
Просто статья, без оценок — это и хорошо.
Гость
1 час
Карьера переменчива, но талант остаётся?
