НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

ю-з.

 751мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
«Ну и дыра!»
Что нельзя оставлять на могилах
Что могут сделать на месте рынка в центре
Ярославский бренд покорил Россию
Афиша на выходные
Ярославский врач покорил Эльбрус
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Раскупили билеты на концерт Лазарева
Отреставрируют церковь
Отремонтируют здание бывшей больницы
Развлечения «Мужчины смотрят, и они просто в шоке». Как 22-летняя красавица стала звездой интернета благодаря рыбалке

«Мужчины смотрят, и они просто в шоке». Как 22-летняя красавица стала звездой интернета благодаря рыбалке

Ролики Валерии Фоминой набирают миллионы просмотров в социальных сетях

86
Источник:

Городские медиа

22-летняя красотка из Волгоградской области с раннего детства увлекается рыбалкой и даже помнит свою первую, но такую важную рыбку. Однако в школе ей пришлось столкнуться с насмешками и давлением, причем не только со стороны одноклассников, но и со стороны учителей, которые унижали ее у доски. Однако, несмотря на это, Валерия продолжила заниматься любимым делом и стала снимать об этом видео.

Ролики, где девушка рассказывает о своих трофеях, делится секретами ловли или просто показывает забавные моменты во время рыбалки, набирают миллионы просмотров в социальных сетях.

«В 16 лет я купила мопед, чтобы ездить на рыбалку самой, и мама очень переживала, когда я выезжала одна. До сих пор иногда отговаривает, иной раз боится. Ей спокойнее, когда с кем-то еду. Но все родные меня поддерживают. Брат и папа — рыбаки, бабушка — рыбачка, — говорит Валерия. — Но в школе многие смеялись надо мной, даже учителя прикалывались. Говорили, что якобы так каждый может, удочку взять и снимать, беспонтовое это занятие и так далее. Учитель по математике унижал у доски, что я не понимаю алгебру: „Может, мне начать на прикормке показывать тебе, как считать?“ Вроде маленькие издевки, но было неприятно. Многие из учеников смотрели мои видео и потом обсуждали за спиной, смеялись».

ПО ТЕМЕ
Елена РублёваЕлена Рублёва
Елена Рублёва
Корреспондент
Рыбалка Блог Увлечение Трофей
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
11 минут
Может, ваше увлечение — это способ отвлечься от обыденности, Валерия?
Гость
12 минут
Уважаемая Валерия, семья и дети — это, конечно, прекрасно, но как рыбалка помогает вам в жизни?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление