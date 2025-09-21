«Мужчины смотрят, и они просто в шоке». Как 22-летняя красавица стала звездой интернета благодаря рыбалке

22-летняя красотка из Волгоградской области с раннего детства увлекается рыбалкой и даже помнит свою первую, но такую важную рыбку. Однако в школе ей пришлось столкнуться с насмешками и давлением, причем не только со стороны одноклассников, но и со стороны учителей, которые унижали ее у доски. Однако, несмотря на это, Валерия продолжила заниматься любимым делом и стала снимать об этом видео.

«В 16 лет я купила мопед, чтобы ездить на рыбалку самой, и мама очень переживала, когда я выезжала одна. До сих пор иногда отговаривает, иной раз боится. Ей спокойнее, когда с кем-то еду. Но все родные меня поддерживают. Брат и папа — рыбаки, бабушка — рыбачка, — говорит Валерия. — Но в школе многие смеялись надо мной, даже учителя прикалывались. Говорили, что якобы так каждый может, удочку взять и снимать, беспонтовое это занятие и так далее. Учитель по математике унижал у доски, что я не понимаю алгебру: „Может, мне начать на прикормке показывать тебе, как считать?“ Вроде маленькие издевки, но было неприятно. Многие из учеников смотрели мои видео и потом обсуждали за спиной, смеялись».