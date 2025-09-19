Мисс Большая грудь: как выглядит женщина с самым впечатляющим бюстом в США

Нейлин Эшли потратила 1,5 миллиона рублей, чтобы добиться нужного результата Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: Городские медиа

Говорят, мечты нужны для того, чтобы они сбывались. В этом плане Нейлин Эшли своего добилась. Она с подросткового возраста мечтала о большой груди. Использовала бюстгальтеры с двойным пуш-апом, набивала их бумагой, а в 18 лет сделала первую операцию по ее увеличению. Правда, не сказать, что большая грудь принесла ей столь же большое счастье.

Первая же операция по увеличению груди пошла не по плану, и результат получился совсем не таким, которого ожидала Нейлин.

— Мне тогда неправильно установили импланты, и они не приживались должным образом, в результате чего у меня одна грудь была значительно выше другой, — жаловалась Эшли.

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого она снова обратилась к хирургу, который установил новые импланты объемом 650 мл. Посмотрев на себя в зеркало, Нейлин обрела уверенность и поняла: вот оно, счастье.

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впрочем, вскоре она снова легла под нож хирурга. Все благодаря знакомству с молодым человеком, который был одержим большим размером груди. Она хотела всеми силами удержать его, а он то и дело говорил женщине, что ее объемы не такие уж впечатляющие и соблазнительные.

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Уверенность в себе у Эшли падала с каждым днем, она стала чувствовать себя недостаточно красивой, и, когда самоуверенность дала трещину, «мисс Большая грудь» решилась на очередную операцию, чтобы установить самые большие импланты.

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— По законам США максимальный размер — 800-миллилитровые импланты с физраствором, переполненные до 1250 мл, — объяснила Нейлин.

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Операция дала свои результаты. Мужчина пал перед необъятной красотой Эшли. Но женщина не остановилась на достигнутом. Она делала операцию за операцией, потратив на них 17 500 долларов (почти 1,5 миллиарда рублей по нынешнему курсу), и вскоре за ней закрепилось негласное звание «самая большая грудь в США».

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вскоре у Нейлин и ее бойфренда родился ребенок, потом еще один. Правда, после родов у женщины сместились грудные протезы, что привело к повторной операции. В результате ее грудь стала неподъемной. Под тяжестью бюста верхняя часть плеч и сухожилия постоянно находились в напряжении, из-за чего у Нейлин началась депрессия, стали беспокоить мигрени.

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Почти каждый день мои плечи и сухожилия испытывают сильное напряжение, и мне кажется, что плечи и шея растянуты. Кроме того, моя грудь мешает мне бегать и заниматься спортом, — жаловалась женщина.

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда головные боли усилились, она решилась на операцию по удалению грудных имплантов. По признанию Нейлин, после этого она испытала душевное облегчение. Правда, ее избранник изменений не оценил. Он стал изменять Эшли, и в результате пара разбежалась.

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впрочем, долго в одиночестве Нейлин не находилась. За ней увязался еще один ухажер, и Эшли, чтобы этот-то уж точно не сбежал, сделала бразильскую подтяжку ягодиц и ринопластику. Правда, последняя оказалась неудачной: нос получился асимметричным. Со временем внешность Эшли становилась только хуже.

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— К сожалению, моя носовая перегородка была разрушена, и по сей день я не могу дышать так легко. Весь день из моего носа течет прозрачная жидкость, — рассказывала женщина подписчикам в соцсетях.

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Причиной расставания с новым избранником стала вовсе не неудачная операция. Когда Нейлин была на четвертом месяце беременности, у нее случился выкидыш, и мужчина просто-напросто сбежал. Оказалось, что он никогда и не хотел семьи. Это стало последней каплей, после которой женщина заявила, что ни один мужчина ее не заслуживает.

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я боюсь мужчин, которые просто хотят использовать меня для секса и никогда не узнают меня как личность, — призналась она. — Я верю, что энергии передаются через половой акт, и в течение последних нескольких лет после секса я чувствовала себя опустошенной. Я чувствовала себя тряпичной куклой.

Источник: neyleenashley / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бесконечно долгие полтора года Нейлин хранила обет целомудрия. На вечеринках, стоило хоть кому-то проявить к ней внимание, она заявляла, что дальше разговора по душам дело у них не зайдет. Однако мужчин это только сильнее распаляло — каждый пытался убедить ее в том, что он тот самый, на ком ее путь безбрачия закончится.