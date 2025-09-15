«Самое важное и мощное время»: прогноз «индийской Ванги» Арчены на 2026 год — что она увидела

Арчена Нагабушанам уже не раз делала громкие предсказания для России, которые впоследствии в точности сбывались Источник: кадр из шоу «Прямой эфир» (16+), «Россия 1», 2025 год

Еще десять или двадцать лет назад люди представляли 2026 год по-разному: летающие машины, колонизация Марса, еда из тюбиков или карточек. Но, по мнению ясновидящей Арчены Нагабушанам, реальность окажется не такой фантастической, но не менее неожиданной. Индианка, в народе прозванная новой Вангой за четкие сбывающиеся предсказания, считает, что 2026-й может стать годом перелома. Накопившиеся противоречия станут топливом для серьезных решений — как на государственном уровне, так и в повседневной жизни людей.

Кто такая Арчена

Арчена Нагабушанам открыла в себе дар ясновидения еще в детстве. Первое в ее жизни предсказание касалось ее будущего мужа. В четыре года она увидела, что вопреки традициям, когда вырастет, она выйдет замуж за иностранца — голубоглазого мужчину, но тогда никто ей не поверил.

На время Арчена оставила попытки доказать своей семье, что ее видения не обычные фантазии, и занялась созданием карьеры. Она окончила инженерный колледж, устроилась работать моделью и принимала участие в конкурсах красоты.

В 2008 году на побережье Гоа Арчена встретила мужчину с голубыми глазами, который привиделся ей еще в детстве. Им оказался российский журналист Александр Борисов. В тот момент женщина поняла, что ее видения были пророческими. Через год они поженились. Муж Арчены поверил в ее способности, и с тех пор она начала активно развивать свой дар: занялась медитацией, создала собственные курсы и завела личный блог, где регулярно делится предсказаниями о будущем Земли.

Чаще всего Арчена говорит о судьбе родины своего мужа. Например, она предрекла вспышку эпидемии в 2022 году и землетрясение на Камчатке в 2025-м.

Что нас ждет в 2026 году

Арчена утверждает, что в 2026 году Землю ждет новый этап, который будет полон нестабильности и перемен. Россия должна быть готова к сложным испытаниям, часть из которых ей не придется стойко пройти, чтобы продолжить развиваться в будущем.

— Сейчас события разворачиваются стремительно, они приведут к радикальной трансформации всего мира и человечества. Россия продолжит выполнять свою миссию, но просто это делать? Нет, ни одна страна, ни один человек не может заниматься глобальными переменами легко, — уверена Арчена.— Здесь важна высокая сила, чтобы воплотить всё задуманное в жизнь. В вашей стране сейчас собраны очень большие духовные силы, поэтому всё и получается.

В новом году ясновидящая посоветовала не переживать за всемирные коллапсы, например таяние ледников или падение метеорита, а сконцентрировать свое внимание на местных природных катаклизмах. Они коснутся многих регионов России, даже тех, где раньше всегда было спокойно.

— В Сочи будет сильный ветер, из-за него в регионе будут разрушения, похоже на энергию торнадо. В Сибири, особенно рядом с Байкалом, я вижу землетрясения, — перечислила Арчена. — Вижу наводнение, оно затронет Москву. Также вижу огонь, значит, будут лесные пожары в центральных регионах России.

Переменчивость природы по всей стране почувствуют уже с начала зимы. Предсказательница советует забыть об огромных сугробах и снеговиках, их будет не из чего лепить.

— Зимой будет меньше осадков, меньше снега, меньше дождя. Не будет, как в детстве, снежной зимы, всё будет меняться. В ближайшем будущем будет снег месяц-полтора, и всё. При этом стоит помнить, что не каждая зима будет одинаковая, — отметила Арчена.

В 2026 году провидица снова не обошла стороной Камчатку. Стихийные бедствия в виде цунами и землетрясения летом 2025 года — только начало, и дальше нас ждут еще более суровые природные вспышки.

— Вижу усиление вулканической активности на Дальнем Востоке, в районе Камчатки, — предсказала Арчена.

Как будут развиваться международные отношения

В 2026 году, считает Арчена, наступит благоприятное время, чтобы решить многие конфликты и наладить отношения России с другими странами. При этом провидица отмечает, что нельзя полностью доверять и уповать на счастливое будущее, задача каждого — взять жизнь в свои руки и уметь сделать первый шаг к миру.

— В течение следующих месяцев Европа планирует наложить новые санкции на Россию, но это не сыграет никакой роли. Я не вижу причин волноваться по поводу того, что происходит сейчас. Надо фокусироваться на том, что будет после этого. В 2026 году будет шанс разрешить эти проблемы, но если этот шанс упустить, то тогда это всё будет продолжаться еще многие годы, — предостерегает Арчена.

Ранее Арчена отмечала, что в 2026 году могут не только наладиться отношения с Европой, но и решиться конфликт на Украине. Впервые провидица заговорила об этом два года назад и теперь подтверждает свои прогнозы.

— Все стороны конфликта получат великую возможность завершить противостояние в 2026 году. Но хочу, чтобы все понимали: даты и события будущего не зафиксированы раз и навсегда, — рассказала провидица нашим коллегам из издания «Комсомольская правда».— Если люди на Украине не поймут урок, который преподает им история, они обрекут свою страну на долгие муки. В таком случае конфликт будет идти только по нарастающей, сражения продлятся еще многие годы и закончатся полным исчезновением Украины как государства.

В любом случае события в 2026 году будут только началом и России предстоит пережить еще немало изменений на международной арене.

— Для России следующие 5–6 лет — это самое важное и мощное время, которое привнесет серьезный переход для людей. Это изменит геополитическую ситуацию везде, — рассказала Арчена.

Опасность от искусственного интеллекта

Арчена заглянула не только в 2026 год, но и далее. По ее словам, будущее тесно связано с новыми технологиями. Искусственный интеллект будет всё больше проникать в нашу жизнь и доказывать свою ценность. Именно он поможет нам продлить жизнь и замедлить старение.

— В ближайшем будущем я вижу новые высокие технологии, когда клетки и процессы будут обратимы. Они смогут обратить память ДНК, — поделилась хорошими новостями провидица.

Несмотря на то что качество и продолжительность жизни улучшатся, другом и союзником искусственный интеллект будет не всегда. Уже на нашем веку он сможет использовать собранные о человечестве знания против него самого.

— Следующие 10–20 лет смогут клонировать человеческую ДНК. Через 50 лет будет создан новый тип человека. Сегодня это представляет большую опасность, потому что в ближайшем будущем искусственный интеллект будет угрожать людям, — сказала Арчена.

Однако индианка отмечает, что только от самого человека и его умения контролировать работу нейросетей зависит, ждет ли нас жизнь в мире «Валли» (0+) или всё это только останется предсказаниями и не более.