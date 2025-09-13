«Всегда виноват мужик»: Оскар Кучера раскрыл неприличные подробности личной жизни

Когда Оскар Кучера открывает рот, из него сыпятся порой очень странные истории Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь» (16+), телеканал «Пятница», 2025 год

Актер Оскар Кучера, участвуя в реалити «Ставка на любовь», неожиданно разоткровенничался о своей личной жизни. Он рассказал, что, находясь во втором браке, изменил жене, в результате чего родился ребенок, о существовании которого он узнал только спустя несколько лет.

Родила мальчика нынешняя супруга актера Юлия, с которой он вместе участвует в шоу.

— Мы с ней встречались и расходились, встречались и расходились. Она была несвободна. В очередной раз, когда она ушла от меня, я назло ей женился. Потом мы всё равно встретились, и она снова на три года пропала, — рассказал Кучера. — Я со своим сыном познакомился, когда ему 1 год и 8 месяцев было. Я не знал, что Юля родила. Я же женат был, когда Юля забеременела. Она не хотела разрушать мою семью, считала, что на такой плохой энергетике не строят новые отношения, это неправильно. Потом ей мама принесла журнал, я там был на обложке. Показала и сказала: «Развелся». Тогда она позвонила мне и рассказала, что у меня есть сын.

Супруги откровенно рассказали о своих непростых взаимоотношениях Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь», телеканал «Пятница», 2025 год

Участников реалити история поразила, а заклятый враг Кучеры по другим проектам Олег Верещагин не стал стесняться в выражениях.

— Такое не рассказывают. То есть Юля была его любовницей. По мне, так должно быть что-то человеческое, — высказался юморист. — Меня мама и папа учили так: один раз [жениться] и навсегда. 20 тысяч раз подумай, прежде чем вступить в брак. Юля сказала, что брак не должен строиться на чужом несчастье. Но у меня не сходится тут. Ты же уже любовница. Ты уже чужое несчастье. Честно, противно слушать это.

Актер и юморист Олег Верещагин не оценил откровения Оскара о личной жизни Источник: кадр из реалити-шоу «Ставка на любовь», телеканал «Пятница», 2025 год

Зрители реалити не смогли пройти мимо внезапных откровений 51-летнего актера. В основном поклонники шоу осудили Кучеру, но при этом поддержали его нынешнюю супругу.

— Еще больше стала нравиться жена Оскара после этой истории, — отметил один из зрителей. — Человек не стал манипулировать, давить, уводить с помощью беременности, отошла и даже не сказала. Вот это человек сильный! Всегда виноват мужик, когда изменяет. Женщина свободная, а ты женат, у тебя есть ответственность. Хорошая, сильная женщина.

— Оскар, чтобы повеселить публику, рассказывает вещи ненужные для посторонних. Взрослый же мужик, зачем?! — задается вопросом еще один поклонник шоу.

— Оскар, конечно, тот еще клоун и трепло, зачем о семье подобное говорить посторонним? — удивляется другой.

— История его отношений с женой — это дно, — считает еще одна телезрительница. — Уверена, что он и ей рога наставлял и наставляет.