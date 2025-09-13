НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения «Купаться можно, но местные уже в куртках»: что происходит на пляжах Черного моря в бархатный сезон

«Купаться можно, но местные уже в куртках»: что происходит на пляжах Черного моря в бархатный сезон

Температура воды пока комфортная

Купаться еще можно, но может быть некомфортно из-за сильного ветра | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUКупаться еще можно, но может быть некомфортно из-за сильного ветра | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Купаться еще можно, но может быть некомфортно из-за сильного ветра

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

В Геленджике температура воды сейчас составляет +22 °С. Купаться еще достаточно комфортно, но всё усложняет сильный ветер. Из-за него зонты на всех пляжах сложены. Об обстановке на курорте рассказали наши коллеги из 93.RU.

«Буквально 20 человек на всё побережье, дует сильный ветер, песок поднимается. Но в воде тепло! Местные уже в куртках», — уточняют коллеги.

Пляжи пустые | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUПляжи пустые | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Пляжи пустые

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

Судя по фото, в воде почти никого нет | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUСудя по фото, в воде почти никого нет | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Судя по фото, в воде почти никого нет

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

Шезлонг на день на центральном пляже Геленджика сейчас стоит 600 рублей. Самое дорогое — бунгало на 6 человек за 5000 рублей.

Цены в бархатный сезон на пляжах Геленджика | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUЦены в бархатный сезон на пляжах Геленджика | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Цены в бархатный сезон на пляжах Геленджика

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

При этом возле центрального пляжа ветра гораздо меньше, море здесь тоже спокойнее. Людей здесь побольше, но купающихся почти нет.

В бухте ветра меньше | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUВ бухте ветра меньше | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

В бухте ветра меньше

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

Наслаждаться отдыхом в этом году погода позволит чуть дольше привычного. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Когда закончится бархатный сезон, мы рассказали здесь.

О ценах на отдых в бархатный сезон на главных курортах Черноморского побережья, а также где стоит провести отпуск этой осенью, наши коллеги рассказали здесь. Выбора много, но в списках нет Анапы. В настоящее время курорт остается в «запретной зоне» для купания, и отдых на пляжах официально невозможен. Многие отели работают с ограниченной загрузкой.

