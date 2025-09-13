«Купаться можно, но местные уже в куртках»: что происходит на пляжах Черного моря в бархатный сезон

В Геленджике температура воды сейчас составляет +22 °С. Купаться еще достаточно комфортно, но всё усложняет сильный ветер. Из-за него зонты на всех пляжах сложены. Об обстановке на курорте рассказали наши коллеги из 93.RU.
«Буквально 20 человек на всё побережье, дует сильный ветер, песок поднимается. Но в воде тепло! Местные уже в куртках», — уточняют коллеги.
Шезлонг на день на центральном пляже Геленджика сейчас стоит 600 рублей. Самое дорогое — бунгало на 6 человек за 5000 рублей.
При этом возле центрального пляжа ветра гораздо меньше, море здесь тоже спокойнее. Людей здесь побольше, но купающихся почти нет.
Наслаждаться отдыхом в этом году погода позволит чуть дольше привычного. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В настоящее время курорт остается в «запретной зоне» для купания, и отдых на пляжах официально невозможен. Многие отели работают с ограниченной загрузкой.