Видите сову? А она есть! На этих фото спрятались 12 птиц. Спорим, вы не найдете их всех

Эту неясыть найти на фото ни у кого не составит труда, но есть феноменальные мастера маскировки, и вот к ним вам придется присмотреться Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Воробьиный сыч — одна из самых маленьких сов. Длина его тела не превышает 19 см, а размах крыльев — максимум 40 см. Но есть один большой любитель маленьких птиц, который разглядит их, кажется, с любого расстояния. Он скрывается под псевдонимом Деревенщина Джим (Villager Jim). Фотограф снимает крохотных сов, сливающихся с окружающей средой, да так, что мало кому удается их потом увидеть. Хотите проверить? В этом тесте (а может, и не тесте, а может, и фотоподборке) мы представляем вам 9 фотографий, на которых спрятались в общей сложности 12 сов. Если вам удастся найти их всех, внимательности вам точно не занимать.

Механика этого теста проще некуда. Перед вами будет появляться по одной фотографии Деревенщины Джима. На каждой точно есть сова (а то и не одна). Вы пробуете их найти, а потом, чтобы убедиться в правильности своего ответа (а то и неправильности), нажимаете на картинку, она переворачивается, и перед вами предстает верный ответ.

Для начала давайте потренируемся. Из-за размера и цвета перьев воробьиного сыча трудно различить на коричневом или сером фоне. Но на этом фото он бросается в глаза.

Нажмите

А что насчет этого снимка?

Нажмите

Кто-то говорит, что этих малышей довольно сложно обнаружить, тем не менее количество людей, которые пытаются их найти, только растет.

Нажмите

Многих птиц так трудно заметить, что некоторые подписчики Джима утверждают, что не узнали бы об их присутствии, если бы им на них не указали, несмотря на то, что птицы находятся прямо у них под носом. Кстати, сейчас одна из них смотрит прямо на вас. А вы на нее?

Нажмите

Даем подсказку: на этом фото сразу четыре совы.

Нажмите

Еще одна спряталась на этом снимке.

Нажмите

Джим говорит, что за несколько лет, что он фотографирует маленьких сов, он научился различать индивидуальность в каждой мордочке своих моделей.

Нажмите

Но иногда они отворачиваются от него.

Нажмите

А иногда бывает и так, что сам Джим не сразу может разглядеть, что воробьиный сыч попал в его объектив.

Нажмите