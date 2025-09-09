НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Тест Видите сову? А она есть! На этих фото спрятались 12 птиц. Спорим, вы не найдете их всех

Видите сову? А она есть! На этих фото спрятались 12 птиц. Спорим, вы не найдете их всех

Тест для самых внимательных

351
Эту неясыть найти на фото ни у кого не составит труда, но есть феноменальные мастера маскировки, и вот к ним вам придется присмотреться | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЭту неясыть найти на фото ни у кого не составит труда, но есть феноменальные мастера маскировки, и вот к ним вам придется присмотреться | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Эту неясыть найти на фото ни у кого не составит труда, но есть феноменальные мастера маскировки, и вот к ним вам придется присмотреться

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Воробьиный сыч — одна из самых маленьких сов. Длина его тела не превышает 19 см, а размах крыльев — максимум 40 см. Но есть один большой любитель маленьких птиц, который разглядит их, кажется, с любого расстояния. Он скрывается под псевдонимом Деревенщина Джим (Villager Jim). Фотограф снимает крохотных сов, сливающихся с окружающей средой, да так, что мало кому удается их потом увидеть. Хотите проверить? В этом тесте (а может, и не тесте, а может, и фотоподборке) мы представляем вам 9 фотографий, на которых спрятались в общей сложности 12 сов. Если вам удастся найти их всех, внимательности вам точно не занимать.

Механика этого теста проще некуда. Перед вами будет появляться по одной фотографии Деревенщины Джима. На каждой точно есть сова (а то и не одна). Вы пробуете их найти, а потом, чтобы убедиться в правильности своего ответа (а то и неправильности), нажимаете на картинку, она переворачивается, и перед вами предстает верный ответ.

Для начала давайте потренируемся. Из-за размера и цвета перьев воробьиного сыча трудно различить на коричневом или сером фоне. Но на этом фото он бросается в глаза.

flip image
Нажмите
flip image

А что насчет этого снимка?

flip image
Нажмите
flip image

Кто-то говорит, что этих малышей довольно сложно обнаружить, тем не менее количество людей, которые пытаются их найти, только растет.

flip image
Нажмите
flip image

Многих птиц так трудно заметить, что некоторые подписчики Джима утверждают, что не узнали бы об их присутствии, если бы им на них не указали, несмотря на то, что птицы находятся прямо у них под носом. Кстати, сейчас одна из них смотрит прямо на вас. А вы на нее?

flip image
Нажмите
flip image

Даем подсказку: на этом фото сразу четыре совы.

flip image
Нажмите
flip image

Еще одна спряталась на этом снимке.

flip image
Нажмите
flip image

Джим говорит, что за несколько лет, что он фотографирует маленьких сов, он научился различать индивидуальность в каждой мордочке своих моделей.

flip image
Нажмите
flip image

Но иногда они отворачиваются от него.

flip image
Нажмите
flip image

А иногда бывает и так, что сам Джим не сразу может разглядеть, что воробьиный сыч попал в его объектив.

flip image
Нажмите
flip image
ТЕСТПройден 55 раз
1 / 1

Ну а теперь признавайтесь, сколько сов вы смогли найти на этих снимках?

  • До пяти

  • До семи

  • До одиннадцати

  • Все двенадцать

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Сова Птица Внимательность Фото Тест Развлечение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
38 минут
На последнем фото надо очки +5.0, не меньше, чтобы с такого расстояния разглядеть мизерную сову.
Читать все комментарии
