«Одноклассники смеялись, а учителя унижали». Как рыбалка сделала 22-летнюю красотку звездой интернета

Валерия Фомина увлекается рыбалкой с раннего детства Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

22-летняя Валерия Фомина обожает ловить рыбу и благодаря этому прославилась. Ее знает вся родная Волгоградская область. Ролики о любимом деле набирают в социальных сетях миллионы просмотров, один «залетел» на 13 миллионов! В копилке красавицы есть трофеи, которым позавидуют даже опытные рыбаки. Однако в детстве Валерии пришлось столкнуться с насмешками и унижением, причем со стороны не только одноклассников, но и учителей, однако она продолжила рыбачить и рассказала V1.RU о «деле жизни», как она его называет.

Читайте о мощных трофеях, блоге с многотысячной аудиторией, забавных случаях на рыбалке и о том, какие суммы приходится вкладывать в это удовольствие.

Одно из самых «залетевших» видео рыбачки Источник: rybalkale / TikTok

«Помню свою первую рыбку. Даже фото сохранилось»

Валерия увлеклась рыбалкой еще в 9 лет. Старший брат, профессиональный рыбак Владислав, начал брать ее с собой. Девушка помнит первый улов и даже хранит фотографию того счастливого момента, где она держит маленькую рыбу.

— В 5 лет мне подарили удочку и магнитных рыбок. Я раскладывала их на пол и ловила, мне тогда это очень нравилось. А позже, лет с 9, брат начал брать меня на рыбалку на поплавок, но я выезжала с ним только летом, — рассказывает Валерия. — С 15 лет я сильнее заинтересовалась рыбалкой, брат начал брать меня с ночевкой и на донки (донные удочки для ловли рыбы со дна водоема. — Прим. ред.), и на поплавок, и на спиннинг. Потом я увлеклась и зимней рыбалкой.

Первый улов школьницы. Маленький, но такой ценный Источник: Валерия Фомина

«Одноклассники смотрели мои видео и смеялись за спиной»

Источник: Городские медиа

Родные, по словам Валерии, всегда поддерживали ее увлечение, вот только мама боялась отпускать дочь на ночную рыбалку. В школе же над одноклассницей подсмеивались и не воспринимали ее хобби всерьез.

— В 16 лет я купила мопед, чтобы ездить на рыбалку самой, и мама очень переживала, когда я выезжала одна. До сих пор иногда отговаривает иной раз, боится. Ей спокойнее, когда с кем-то еду. Но все родные меня поддерживают. Брат и папа — рыбаки, бабушка — рыбачка, — говорит Валерия. — Но в школе многие смеялись надо мной, даже учителя прикалывались. Говорили, что якобы так каждый может, удочку взять и снимать, беспонтовое это занятие и так далее. Учитель по математике унижал у доски, что я не понимаю алгебру: «Может, мне начать на прикормке показывать тебе, как считать?» Вроде маленькие издевки, но было неприятно. Многие из учеников смотрели мои видео и потом обсуждали за спиной, смеялись.

Несмотря на хейт со стороны одноклассников и учителей, Валерия продолжила заниматься любимым делом Источник: Валерия Фомина

Валерия учится в московском филиале юридической академии, изучает логистику в таможенном деле. Однако увлечение рыбалкой не только не исчезло — оно, наоборот, усилилось. Девушка даже снимает ролики о своем хобби. YouTube-канал «На рыбалку с Ле» смотрят 164 тысячи подписчиков, а в TikTok — полмиллиона. Лучше всего «зашли» ролики, где Валерия бесплатно раздавала рыбу дедушкам, у которых не клевало.

— Подписчики брата к этому подтолкнули. Увидели меня в его роликах и писали в комментариях, чтобы я создала свой блог. Если бы не люди, я бы еще подумала, создавать блог или нет, — говорит Валерия. — Хейтеры есть, конечно. Часто пишут, что место девушек — на кухне. Я не согласна с их мнением, каждый вправе выбирать, чем ему заниматься. Есть много девушек, которые лучше мужчин преуспевают в «мужском занятии».

В арсенале Валерии различные удочки, прикормки, снасти и, конечно, лодка Источник: Валерия Фомина

Как поймать трофей? Секреты рыбалки

Одним из главных трофеев Валерии стал 20-килограммовый сом — она поймала его в Астраханской области в августе 2024 года.

— Ни у кого из нас сом больше 5 килограммов не клевал. Время уже ближе к обеду, пора домой собираться, но тут мое удилище просто резко начинает уходить под воду, хватаю и держу, а он всё тянет и тянет вниз. Кончик удочки ушел весь под воду, я уже понимаю, что там немаленький сом, — рассказывает Валерия. — Около 5 минут я просто держала удочку, чтоб он ее не утащил. Потом начала вываживать его, а он всё злостно сопротивлялся и не давал поднять его наверх.

И тогда Валерия подвела сома к лодке, чтобы хотя бы посмотреть, какого он размера. И брат воскликнул: «Ого, вот это трофей!»

— Я вижу его, и в мыслях только одно: «Не сойди, пожалуйста», — продолжает рассказ рыбачка. — Сом резко ударяет хвостом и уходит опять под воду. Проходит еще около двух минут, и я поднимаю его. Егерь хватает подсаком (специальный вспомогательный рыболовный сачок для извлечения крупной рыбы из воды, чтобы она не соскочила с крючка или не порвала леску. — Прим. ред.) и затаскивает в лодку. Я стою в шоке, трясусь, чуть ли не плачу от счастья. Брат в шоке был от моих эмоций. А я — от того, что смогла поднять такую сильную рыбу.

Вытащить упертую рыбу было крайне сложно Источник: Валерия Фомина

Однако, чтобы ловить таких гигантов, приходится вкладывать немало денег. У Валерии есть лодка с мотором, палатка, всевозможные прикормки, снасти, а в 18 лет она купила машину, причем сама, чтобы всё это перевозить.

— Я не умела привязывать крючки к леске, не говоря уже о том, чтоб связать снасть. Если отрывала крючок — всё, значит, рыбалка моя закончилась. Была одна удочка, одна донка, и всё. Сейчас я умею вязать снасти, привязывать крючок к леске и так далее, — рассказывает рыбачка. — У меня большой арсенал по удочкам: две поплавочки, донок около 10, фидера (снасть с груз-кормушкой, рассчитанная на ловлю со дна. — Прим. ред.) штуки 4 и спиннинга 2. На каждый выезд уходит по 2 тысячи где-то. Всё, что нужно для рыбалки: черви, крючки, бойлы, макуха и так далее. В месяц закупаю килограммов 20 прикормки для разной рыбы.

Выходной день Валерия предпочитает проводить на рыбалке Источник: Валерия Фомина Как вам такой досуг? Источник: Валерия Фомина

Однако, как говорит Валерия, начинающему рыбаку или рыбачке достаточно простой удочки, которую не жалко будет сломать.

— Новичку лучше перед покупкой посмотреть видео, где рассказывают, какие оснастки подойдут. Научиться привязывать крючок — обязательно, так как оторвать его не составит труда, — отмечает Валерия. — Для того чтобы поймать трофей, тут, конечно, надо подготовиться. Нужны хорошие и прочные снасти. Выбирать место ловли там, где есть трофей. Стоит отталкиваться от своего опыта или опыта других рыболовов. Например, для ловли сазана подойдут глубоководные участки рек с ямами, свалами. И главное — проявить терпение. Чем чаще пробуешь, тем выше шанс попасть на момент кормежки.

Зачем девушки едут на рыбалку?

Пойманную рыбу Валерия отпускает, либо родных угощает уловом, либо дарит его рыбакам, которым не повезло с клевом.

— Помню, как ловила на поплавок, рядом сидели деды, которые приезжали из города на рыбалку на поезде. Но у них не клевало совсем, а я ловила сазана одного за одним и потом раздавала дедам на берегу, чтоб они не уезжали пустыми. Как же дедушка был счастлив! — говорит рыбачка.

Когда ты сконцентрирован на крючке, то забываешь обо всех проблемах, делах и тревогах. Валерия Фомина рыбачка

Однако, как говорит Валерия, на рыбалку она ездит не только ради трофеев:

— Это погружение в тишину, уединение с природой. Многие устают от работы, города. Их успокаивает пение птиц, шелест ветра, чистый воздух. Плюс смена обстановки. Каждый раз новые места, они разгружают мозг. Азарт поймать большую рыбу: тянешь и не знаешь, что там, на крючке. Рыбалка формирует устойчивость к стрессу, помогает расслабиться и отдохнуть от суеты. Ловля рыбы — это еще и спорт. Постоянно хочется большего и превзойти прошлый результат.