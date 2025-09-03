НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Куда пойти в выходные в Ярославле? Афиша

Куда пойти в выходные в Ярославле? Афиша

Собрали все события в карточках

188
Написать комментарий
В эти выходные ярославцев ждут концерты, спектакли и шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.ruВ эти выходные ярославцев ждут концерты, спектакли и шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.ru

В эти выходные ярославцев ждут концерты, спектакли и шоу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.ru

В Ярославле в первые сентябрьские выходные пройдет много интересных мероприятий. Мы собрали их в карточках, чтобы было удобнее выбрать то, что именно вам по душе.

  1. Концерты и шоу
  2. Театр и выставки
  3. Для детей
1

Концерты и шоу

  • Музыкальная группа «Тайпан» даст большой сольный концерт (16+) в Ярославле 6 сентября в 19:00 в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да». Билеты можно приобрести от 1200 до 3500 рублей.

  • Петербургская метал группа Septory приедет с сольным концертом (18+) 6 сентября в 19:00 в клуб «Территория». Вас ждет яростный и маскулинный метал, наполненный атмосферой постапокалипсиса. Стоимость билетов от 700 до 1300 рублей.

  • 6 сентября с 17:00 до 23:00 пройдет шоу «SUNSET VOYAGE» (18+). Гостей ждет диджей-сет со специальным гостем из Москвы «HEIFEZ». Мероприятие устроят в лаунж-пространстве «Вятские Дачи» на берегу реки Ухтанки. Стоимость билета — от 1000 рублей.

  • 6 сентября с 21:00 до 22:00 в акватории реки Волги в соседней от Ярославля Костроме пройдет популярный фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» (0+). В этом году мероприятие посвящёно 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Участие в нём примут шесть команд — из Минска, Реутова, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары и Костромы.

  • В Угличе 6 сентября состоится праздник в стиле ретро в честь 90-летия Угличского сыродельно-молочного завода (0+). Гостей ждут концертные номера, викторина «Что? Где? Когда?», музыкальный конкурс «Угадай мелодию» и многое другое.

2

Театр и выставки

  • 7 сентября в 19:00 в «Миллениуме» покажут комедийный спектакль под режиссурой Семена Стругачева «Просто Бэби, или Любовь по-французски» (16+). Стоимость билетов от 1500 до 7500 рублей.

  • 6 сентября в 19:00 и 7 сентября в 14:00 в театре Волкова пройдет спектакль «День рождения хорошего человека» (камерная сцена) (16+).

  • Выставка-диалог «Отроки vs Зумеры» (0+) в музее-заповеднике — это мост между поколениями, попытка понять, что общего между подростками разных эпох. Также вас ждет интерактивная игра «Скажи это на зумерском!», где вы сможете сопоставить молодежный сленг двух столетий. На выставку можно попасть с 29 августа по 27 ноября.

3

Для детей

  • 6 и 7 сентября в 12:00 в ТРЦ «Яркий» на 2 этаже в парке «Джунгли» устроят семейное шоу «А хотите чудо?» (6+) На сцене выступит волшебник Сергей Кораблев с «говорящим» Кроликом, который знает все секреты иллюзий. Вас ждут фокусы, загадки и обучение чудесам! Стоимость билетов от 1100 до 1600 рублей.

  • 6 сентября в 17:00 в ТРЦ «Яркий» на 2 этаже в парке «Джунгли» пройдет интерактивно-развлекательное шоу «Волшебные Фокусы» (12+). Стоимость посещения мероприятия — от 700 рублей.

  • 6 сентября в 17:00 и 7 сентября в 12:00 в ДК «Строитель» устроят детскую шоу-вечеринку «Путешествие в зачарованном лесу» (6+). Детский билет обойдется в 600 рублей, взрослый в 400.

  • 7 сентября в 17:00 в ТРЦ «Яркий» на 2 этаже в парке «Джунгли» состоится семейное шоу «Шапка Чудес» (12+). Вас ждет волшебное представление, способное удивить даже самых искушённых зрителей! Цена билета — от 1300 рублей.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Афиша Выходные
Комментарии
