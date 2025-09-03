Куда пойти в выходные в Ярославле? Афиша

Музыкальная группа «Тайпан» даст большой сольный концерт (16+) в Ярославле 6 сентября в 19:00 в арт-клубе «Китайский летчик Джао Да». Билеты можно приобрести от 1200 до 3500 рублей.

Петербургская метал группа Septory приедет с сольным концертом (18+) 6 сентября в 19:00 в клуб «Территория». Вас ждет яростный и маскулинный метал, наполненный атмосферой постапокалипсиса. Стоимость билетов от 700 до 1300 рублей.

6 сентября с 17:00 до 23:00 пройдет шоу «SUNSET VOYAGE» (18+). Гостей ждет диджей-сет со специальным гостем из Москвы «HEIFEZ». Мероприятие устроят в лаунж-пространстве «Вятские Дачи» на берегу реки Ухтанки. Стоимость билета — от 1000 рублей.

6 сентября с 21:00 до 22:00 в акватории реки Волги в соседней от Ярославля Костроме пройдет популярный фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» (0+). В этом году мероприятие посвящёно 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Участие в нём примут шесть команд — из Минска, Реутова, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары и Костромы.