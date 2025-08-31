«И с президентом хотелось бы, но это сложно»: поклонница 25 лет охотится за знаменитостями ради фото — ее история

У Ирины в коллекции есть фотографии с Анастасией Заворотнюк и Владимиром Жириновским Источник: Ирина Тропина

Каждый хотя бы раз мечтал сфотографироваться со своим кумиром — известным человеком. Жительница Перми Ирина Тропина вот уже 25 лет коллекционирует фото со звездами разной величины. В ее альбомах есть снимки с актерами, певцами, телеведущими и политиками. Ирина рассказала 59.RU о том, как и с чего началось ее увлечение, и показала часть огромной коллекции.

Ирина Тропина — профессиональный фотокорреспондент. Фотографии, сделанные ею, вы могли видеть во многих наших материалах: фоторепортажах с мероприятий, обзорах, статьях на проблемные темы и в наших еженедельных опросах. Ирина начала работать фотокором в 2006 году, а коллекционировать фотографии со звездами стала еще раньше — в 2000 году.

Ирина больше 20 лет занимается фотографией, при этом сама тоже любит быть в кадре Источник: Ирина Тропина / Vk.com

Наша коллега говорит, что всё началось с ее увлечения группой «Мумий Тролль». Ирина была, да и остается, большой ее фанаткой, в школе, например, даже незнакомые люди передавали ей вырезки из журналов с Ильей Лагутенко и другими участниками группы. У Ирины было много мерча с символикой рокеров. С рюкзаком «Мумий Тролль» в 2000 году она пошла на соревнования по стрит-баскетболу на стадионе «Юность», где также выступала группа «Гости из будущего».

— Тут ко мне девчонки подошли, говорят: «Ты фанатка „Мумий Тролля“?» Так и познакомились, — вспоминает Ирина. — Ну мы с ними ходили-бродили, и они такие: «Пошли ловить в гостиницу „Гостей из будущего“ после выступления». И всё. Закончилось выступление, мы побежали.

Тогда сфотографироваться с группой не получилось — музыканты успели разойтись по номерам. Ирина с новыми подругами передали через администратора блокноты и получили автографы. После этого наша собеседница загорелась идеей охоты за фото со знаменитостями.

Ирина сфотографировалась с актрисой Анастасией Заворотнюк в далеком 2005 году. Артистка приезжала в Пермь на открытие торгово-развлекательного центра Источник: Ирина Тропина Есть у Ирины в коллекции фото с основателем группы «Гражданская оборона» Егором Летовым — наша героиня поймала его в гримерке Источник: Ирина Тропина

Первые такие фото Ирина сделала с группой Hi-Fi. Правда не на свой фотоаппарат, так что попали снимки к ней только лет через пять — и то случайно. Сейчас Ирина делает фотографии только на свое оборудование. Наша собеседница добавляет, что раньше в ее охоте был какой-то отбор: сначала она фотографировалась только с любимыми исполнителями или с интересными ей медийными людьми, потом азарт вырос настолько, что теперь Ирина ловит всех, кого возможно.

То, как именно она узнает, кто, где и когда будет, Ирина решила оставить в секрете. Но поделилась: раньше она тусовалась с фанатами рок-музыки — так стали появляться знакомые, которые до сих пор могут что-то подсказать.

Юная Ирина с такой же юной певицей МакSим Источник: Ирина Тропина 2005 год, Ирина с участниками команды КВН «Парма» — Светланой Пермяковой, Николаем Наумовым и Жанной Кадниковой. Сейчас первые двое — известные актеры, а Жанна — состоявшийся режиссер Источник: Ирина Тропина

Один из таких случаев: этим летом Ирина ездила в отпуск в Дубай и там вдруг вспомнила, как подруга рассказывала ей, что известный блогер-тиктокер Даня Милохин занимается в местном бокс-клубе. Ирина решила воспользоваться возможностью и пополнить коллекцию.

— Говорит, в 10 часов уже будет в этом бокс-клубе, — рассказывает фотограф. — В 10 не получилось, приехали мы туда в начале первого уже, и я думала, всё, уже его там не будет. Прихожу к администратору, спрашиваю, в зале ли он еще. И боковым зрением вижу белую голову. Она такая: «Даня, тут к тебе!» И мы сфоткались.

Ирина говорит, что Даня Милохин встретил ее дружелюбно и даже сам попробовал поснимать на ее камеру Источник: Ирина Тропина

При этом Ирина отмечает, что никогда специально не ездила за кем-то в другие города или страны, чтобы получить фото. Исключением стала любимая ею группа «Мумий Тролль», но только из-за того, что в определенный период в Перми долго не было ее концертов. Сначала Ирина узнала о выступлении музыкантов в Москве, купила билеты туда, а потом — о концерте в Екатеринбурге. Фотограф подумала: «Если я в Москву смоталась, в Екатеринбург не съезжу, что ли?» И поехала на концерт туда.

И несмотря на то, что Ирина фотокорреспондент, она никогда не мешала и не мешает работу со своим увлечением. Не пользуется своим статусом сотрудника СМИ, аккредитациями или пресс-картой.

— В любом случае всегда проявляю уважение, соблюдаю дистанцию, — говорит Ирина. — Обязательно по имени и отчеству обращаюсь.

За этой фотографией Ирина не охотилась: она случайно встретила Илью Лагутенко в ресторане Ижевска Источник: Ирина Тропина

Есть люди, с которыми у Ирины нет фото, но ей очень хотелось бы иметь совместные снимки. Фотограф шутит, что и с президентом хотелось бы, но она понимает, как это сложно. Ирина вспоминает забавную историю о том, как сфотографировала Леонида Ярмольника, не подозревая, что это, собственно, он.

— В Италии, в Венеции, встретила Ярмольника, — с улыбкой вспоминает Ирина. — Но я его тогда не узнала. Просто он так колоритно сидел, а там такие улочки узкие в Венеции. И сидит он на ступенечке в черных очках, с собачкой. Я его по-английски спросила, можно ли сфотографировать, он был не против. Ну я его щелкнула и подумала, что лицо знакомое.

Ирина сначала не поняла, что перед ней известный актер Источник: Ирина Тропина Кадр просто показался ей живописным Источник: Ирина Тропина

И только позже Ирина услышала от знакомых, что в те дни проходил Венецианский кинофестиваль. Те и узнали на фото Ирины известного актера.

Фотографий у Ирины в коллекции, к слову, больше тысячи, и это только те, что опубликованы на ее странице во «ВКонтакте». Наша собеседница отмечает, что сейчас ее страница закрыта от посторонних глаз.

Ирина поделилась с нами маленькой частью своей большой коллекции. Может быть, у нее есть фото и с вашим кумиром?

Ирина с легендарным российским рэпером Децлом — он давал концерт на эспланаде во время фестиваля «Белые ночи» Источник: Ирина Тропина

Нашей коллеге удалось сфотографироваться и с известным актером Алексеем Маклаковым Источник: Ирина Тропина

У Ирины есть фото и с настоящей легендой рок-музыки — Питом Бестом, барабанщиком The Beatles с 1960 по 1962 год Источник: Ирина Тропина

Однажды Ирина поймала и The Prodigy. В кадре с ней Кит Флинт Источник: Ирина Тропина А на этом фото гитарист The Prodigy Роб Холлидей Источник: Ирина Тропина

+2

Владимир Жириновский на фото не стеснялся и по-отечески обнял Ирину Источник: Ирина Тропина

Фото с губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым. К слову, это была его последняя съемка в роли губернатора Источник: Ирина Тропина

Ирина с советским и российским актером театра и кино, певцом и музыкантом Михаилом Боярским Источник: Ирина Тропина

+1

Конечно, у Ирины есть фото с певцом SHAMAN Источник: Ирина Тропина И с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной Источник: Ирина Тропина