Была голосом советских фильмов. История певицы Аиды Ведищевой, которая эмигрировала в Америку

Легенда советской сцены Аида Ведищева (настоящее имя — Ида Вайс) родилась в Казани накануне Великой Отечественной войны, 10 июня 1941 года, в семье медиков. С детства увлекалась музыкой и полюбила танцы, а с 4 лет занималась английским.

Позже семья переехала в Иркутск, где Аида окончила музыкальное училище и начала играть в местном театре. По настоянию родителей девушка получила высшее образование в институте иностранных языков. После этого Ведищева попыталась поступить в театральное училище Москвы, но ей отказали, и она решила начать карьеру певицы.

В 1966 году о ней заговорили по всему Советскому Союзу: ее голос услышали в фильме «Кавказская пленница», где она исполнила «Песенку о медведях».

Однако советской власти не нравилась «вульгарность» в исполнении певицы. Ведищева попала в опалу: в середине 70-х фото артистки исчезли с афиш, а видеопленки и магнитные записи были размагничены и уничтожены.