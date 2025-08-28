НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +10

3 м/c,

зап.

 753мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,29
EUR 93,49
Хотели объединить два первых класса
Погода в Ярославле
Размер пенсий в Ярославской области
Ярославский бренд покорил Россию
Ярославская школа в федеральном топе
Какие обследования пройти осенью
Построят платные парковки
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Что известно о сгоревшем доме-памятнике
Напал на девушку
Развлечения Была голосом советских фильмов. История певицы Аиды Ведищевой, которая эмигрировала в Америку

Была голосом советских фильмов. История певицы Аиды Ведищевой, которая эмигрировала в Америку

Эмиграция, рак и четыре мужа легенды советской сцены

43
1 комментарий
Источник:

116.RU

Легенда советской сцены Аида Ведищева (настоящее имя — Ида Вайс) родилась в Казани накануне Великой Отечественной войны, 10 июня 1941 года, в семье медиков. С детства увлекалась музыкой и полюбила танцы, а с 4 лет занималась английским.

Позже семья переехала в Иркутск, где Аида окончила музыкальное училище и начала играть в местном театре. По настоянию родителей девушка получила высшее образование в институте иностранных языков. После этого Ведищева попыталась поступить в театральное училище Москвы, но ей отказали, и она решила начать карьеру певицы.

В 1966 году о ней заговорили по всему Советскому Союзу: ее голос услышали в фильме «Кавказская пленница», где она исполнила «Песенку о медведях».

Однако советской власти не нравилась «вульгарность» в исполнении певицы. Ведищева попала в опалу: в середине 70-х фото артистки исчезли с афиш, а видеопленки и магнитные записи были размагничены и уничтожены.

Устав от давления, в свои 39 лет она уехала в США, сменила имидж и взяла себе псевдоним Amazing Аида (Удивительная Аида).

ПО ТЕМЕ
Регина АлтынбаеваРегина Алтынбаева
Регина Алтынбаева
Корреспондент 116.RU
Звезда Певица Советский Союз США
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 минут
Выбрала жизнь с врагами России. Поэтому всякое упоминание о предателе Родины неуместно.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление