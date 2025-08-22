НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

 749мм 82%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Бизнесмен пожаловался губернатору
Программа «Пира на Волге»
Новый автобус
Ярославский бренд покорил Россию
Движение трамваев
Задержка поездов
Арестован руководитель
Ремонт проспекта
На работу на речном трамвайчике
Развлечения «Виню только себя»: Филиппа Киркорова заметили хромающим после эпичного падения на «Новой волне»

«Виню только себя»: Филиппа Киркорова заметили хромающим после эпичного падения на «Новой волне»

Артист упал с лестницы во время выступления на фестивале

168
2 комментария
На второй день конкурса певец пришел в специальной повязке на ноге | Источник: StarHitНа второй день конкурса певец пришел в специальной повязке на ноге | Источник: StarHit

На второй день конкурса певец пришел в специальной повязке на ноге

Источник:

StarHit

Народный артист России Филипп Киркоров упал с лестницы во время выступления на церемонии открытия «Новой волны» в Казани. Инцидент произошел 21 августа. Певец рассказал о своем состоянии нашим коллегам из «Стархит».

Сразу после падения артист поднялся и продолжил выступление, однако на второй день фестиваля начал прихрамывать.

На одном из роликов видно, что во время исполнения Киркоров старается держать свою походку, но как только выходит из образа — снова хромает.

Источник:

StarHit

После репетиции артист вышел на красную дорожку, чтобы пообщаться с прессой. Киркоров приподнял штанину и продемонстрировал свою ногу со специальным наколенником.

«Главное, чтобы на сцене это было незаметно. Ну, я уж постараюсь», — сказал Киркоров.

Источник:

StarHit

На вопрос журналистов, больно ли сгибать ногу, Филипп Бедросович ответил: «Ну как вам сказать… Неприятно. Просто лестница на колесиках неуклюже уехала в сторону». И добавил, что винит в произошедшем «только себя».

Несколько дней назад Киркоров попал в новостные заголовки по другому тревожному поводу: у него диагностировали диабет. Рассказываем, какие потрясения последних лет привели артиста к проблемам со здоровьем.

Напомним, «Новая волна» в Казани проходит с 21 по 26 августа. Показываем 16 фотографий звезд с открытия фестиваля.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Филипп Киркоров Новая волна Концерт Травма
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
36 минут
Проплаченная статья?) Кому это интересно? Пенсионерам-динозаврам чтоли?)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление