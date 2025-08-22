«Виню только себя»: Филиппа Киркорова заметили хромающим после эпичного падения на «Новой волне»

На второй день конкурса певец пришел в специальной повязке на ноге Источник: StarHit

Народный артист России Филипп Киркоров упал с лестницы во время выступления на церемонии открытия «Новой волны» в Казани. Инцидент произошел 21 августа. Певец рассказал о своем состоянии нашим коллегам из «Стархит».

Сразу после падения артист поднялся и продолжил выступление, однако на второй день фестиваля начал прихрамывать.

На одном из роликов видно, что во время исполнения Киркоров старается держать свою походку, но как только выходит из образа — снова хромает.

Источник: StarHit

После репетиции артист вышел на красную дорожку, чтобы пообщаться с прессой. Киркоров приподнял штанину и продемонстрировал свою ногу со специальным наколенником.

«Главное, чтобы на сцене это было незаметно. Ну, я уж постараюсь», — сказал Киркоров.

Источник: StarHit

На вопрос журналистов, больно ли сгибать ногу, Филипп Бедросович ответил: «Ну как вам сказать… Неприятно. Просто лестница на колесиках неуклюже уехала в сторону». И добавил, что винит в произошедшем «только себя».

Несколько дней назад Киркоров попал в новостные заголовки по другому тревожному поводу: у него диагностировали диабет. Рассказываем, какие потрясения последних лет привели артиста к проблемам со здоровьем.