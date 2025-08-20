Путешествие в Джилы-Су: как выглядит одна из самых красивых дорог России и при чем тут суслики

Туристы отправились в Джилы-Су Источник: из личного архива Евгении

Жители Ставрополья и соседних республик точно слышали о Джилы-Су, но другие россияне вряд ли знают об этом месте. Наши коллеги из 26.RU решили это исправить, ведь каждый должен увидеть одну из самых красивых дорог России, пусть даже только на фотографиях.

Ставропольская туристка Евгения отправилась в Кабардино-Балкарию со своими друзьями и показала нам кусочек сказочного маршрута.

Джилы-Су — природное урочище в Кабардино-Балкарии, расположенное на северных склонах Эльбруса. Название переводится с тюркского как «теплая вода» или «горячие воды», что связано с многочисленными минеральными и термальными источниками.

В Джилы-Су много красивых мест Источник: из личного архива Евгении

«Хотели в Архыз, но передумали»

Изначально наши путешественники хотели отправиться в Архыз, который знаком многим туристам, но погода решила все за них и там пошел дождь. Отказываться от поездки не хотелось, поэтому просто изменили маршрут.

Наверное, нет ничего более интересного, чем спонтанные поездки. Даже когда ты заранее готовишься к определенной локации, но в последний момент все меняется, ты не расстраиваешься. Если вместо одного места ты едешь в неизведанные края, то путь оказывается еще более увлекательным.

«Изначально мы планировали поехать в Архыз, но там были сильные дожди, поэтому в последний момент передумали и сделали выбор в пользу Джилы-Су. Мы ни капли не пожалели», — делится Евгения.

С собой туристы взяли перекус и воду. Обязательно захватите еще солнцезащитный крем, репеллент, солнечные очки и удобную обувь.

Путешественники отправились в 6 утра из станицы Отрадной в Краснодарском крае. Путь оттуда до Джилы-Су занимает примерно 5 часов. Правда, если вы хотите не просто быстро доехать, а насладиться видами, то вам нужно будет часто останавливаться, как делали наши герои.

«Мы неоднократно останавливались на смотровых площадках, чтобы лицезреть горный хребет и всю красоту», — говорит туристка.

Несмотря на то, что в этом случае дорога займет больше времени, вы не пожалеете, потому что отправляетесь как раз за прекрасными видами.

+2

«Со слабой вестибуляркой лучше не ехать»

Дорога к урочищу Джилы-Су проходит среди Кавказских гор и пролегает через вершины, плато и ущелья. Туристы называют ее одним из самых красивых автомобильных маршрутов России. Но путь отличается сильной извилистостью, поэтому часто может кружиться голова и подташнивать.

«Не советую туда отправляться людям со слабой вестибуляркой, поскольку дорога до Джилы-Су включает в себя много серпантинов, причем резких. Меня впервые в жизни укачало в пути», — поделилась Евгения.

Но этот момент не испортил впечатление. На всем маршруте наши герои видели горы, поля, холмы, лошадей и овец, а еще горные речушки — все то, за чем едешь на природу.

Дорога Кисловодск — Джилы-Су не просто так считается одной из самых красивых: здесь туристы оказываются то в темных ущельях, то на освещенных солнцем склонах. А вдоль трассы много точек, с которых в ясную погоду хорошо виден Эльбрус.

Это место понравится любителям красивых фото Источник: из личного архива Евгении

Сколько нужно потратить на такую поездку?

Многие думают, что путешествие — это нечто очень дорогое, но когда ты живешь рядом с красотами, то тратишь совсем не баснословные деньги.

«В основном мы потратились на топливо, оплату туалетов, воду, перекус и, самое главное, на проезд в заповедную зону», — отметила туристка.

В Джилы-Су есть много водопадов. За красоту придется немного заплатить: проезд на территорию урочища стоит около 200 рублей с человека. Дальнейший путь лежит через кемпинг, где также надо отдать по 400 рублей с каждого в дополнение к первой сумме.

«Обязательно обзаведитесь наличкой, интернет в этих местах не ловит, оплата картой возможна, но это такой квест, из-за которого вы потеряете много времени», — советует героиня.

В целом общая потраченная сумма будет зависеть от того, сколько человек отправятся в поездку, однако красивые виды точно стоят того, чтобы заплатить за это 600 рублей с человека.

«Уйма туристов, но виды прекрасные»

Одни из главных достопримечательностей — водопады. Здесь их несколько, например, Каракая-Су, Эмир и Султан.

«Водопады были впечатляющими, но грязноватыми, потому что мы застали сезон дождей. Тем не менее это место пользуется спросом — туристов уйма».

В Джилы-Су много водопадов Источник: из личного архива Евгении В Джилы-Су много водопадов Источник: из личного архива Евгении

По словам героини, кто-то приезжал в доме на колесах, кто-то — с палатками, а некоторые — одним днем на байках и обратно.

«Мы поднялись на вершину недалеко от водопада, чтобы вкусно отобедать с потрясающим видом на долину».

Любителям красивых фотографий точно здесь понравится. Особенно повезет, если будет ясно и покажется Эльбрус.

Поляна осторожных сусликов, которых можно покормить

По дороге вам встретится долина сусликов. Она даже есть на карте, поэтому до нее легко добраться — не потеряетесь. Маленькие грызуны очень милые и дружелюбные, их можно покормить и погладить, но стоит быть осторожными, потому что это дикие животные, которых никто не прививает от разных болезней.

«Они как ручные, я погладила парочку, из норок вылезают в надежде, что их покормят. Все дают им семечки и морковку, все это там валяется в изобилии. Суслики эти находились около кемпинга и недалеко от первого водопада», — делится Евгения.

После многочисленных остановок и долгих прогулок вернулись обратно ребята примерно в 5–6 вечера с уймой положительных эмоций и впечатлений.

«Нам очень понравилось это мини-путешествие, то что нужно, чтобы развеяться в выходной день и провести время с родными и любимыми», — говорит туристка.

Джилы-Су — это место, куда необязательно ехать с ночевкой. Даже если вы не любитель спать на природе, а просто хотите куда-нибудь отправиться, то это отличный вариант, который не требует больших затрат. А еще вы сможете всем рассказывать, что побывали на одной из самых красивых дорог России.