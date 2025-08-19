В Ярославскую область приехал актер Борис Галкин. Он рассказал, что крепко связан с нашим регионом

В Ярославскую область приезжал актер — 77-летний Борис Галкин. С 15 по 19 августа у нас в регионе проходит фестиваль «Золотой Витязь», в котором участвует именитый артист.

Фестиваль «Золотой Витязь» — это международный форум славянских и православных культур. Основал его народный артист России Николай Бурляев в 1992 году. Включает конкурсы кино, театра, музыки, литературы и изобразительного искусства. Проводится в России и других странах СНГ.

В Ярославле Галкин выступил на открытии форума, а 17 августа — в Рыбинске с авторским концертом, где он зачитывал стихи знаменитых поэтов и пел авторские песни. На сцену актер вышел вместе с супругой певицей Инной Разумихиной и дочкой Анной. Оказывается, семья Галкиных — Разумихиных связана с Рыбинском.

«В Рыбинске живут родные отца Инны. Это очень близкие нам люди и по духу, и по-человечески. Как-то мы сразу обрадовались друг другу, когда познакомились», — поделился с поклонниками после концерта в Рыбинске.

Актер Борис Галкин рассказал о своей связи с Рыбинском

Галкин много раз был в Рыбинске.

«В Рыбинске я до этого гулял, даже на рыбалку ездил. Рыбинск без рыбалки — немыслимо, иначе он бы не назывался Рыбинском», — отметил актер.

«Был отклик настоящий, искренний. Это драгоценно. Значит мы уже познакомились очень близко. Дай бог, чтобы наши встречи продолжились. Пройдут времена, но я думаю „Золотой Витязь“ будет еще долго жить», — сказал он.

Борис Галкин — советский и российский актер, режиссер и телеведущий, заслуженный артист РФ (1999). Окончил Театральное училище имени Б. Щукина, работал в Театре сатиры и Театре на Таганке.

В кино дебютировал в юности, широкую известность получил в 1977 году благодаря роли десантника Алексея Тарасова в фильме «В зоне особого внимания», а также в его продолжении «Ответный ход» (1981). Снимался главным образом в военных и героико-патриотических картинах: «Ожидание полковника Шалыгина», «Мы из будущего», «Маросейка, 12», «Топор. 1943» и других.

В 1990-е годы работал как режиссер и сценарист, поставил фильмы «22 июня, ровно в 4 часа…», «Помнишь запах сирени», «Черный клоун». Был ведущим телепрограммы «Служу Отчизне!» (2003–2018), в 2005–2008 годах возглавлял Гильдию актеров кино России. Активно выступает с концертными программами и песнями в дуэте с супругой Инной Разумихиной.