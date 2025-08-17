Учила актерскому мастерству внучку Пугачевой: история звезды сериалов «Букины» и «Реальные пацаны»

В новом сезоне сериала «Букины» (16+) — это продолжение «Счастливы вместе» — Рома женился на своей однокласснице Зое, и теперь семья ждет ребенка. Роль Зои в комедии сыграла актриса из Набережных Челнов Альбина Кабалина. Редакция 116.RU подробнее расскажет о ее карьере и жизни.
Детство
Альбина Кабалина родилась 9 июня 1993 года в Челнах. Она росла с двумя сестрами — Кристиной и Софией. С детства будущая артистка ходила на разные кружки: на танцы, лепку, бисероплетение и вокал. В 14 лет девочка увлеклась актерским мастерством и начала играть в студии при местном театре.
Альбина с детства была крупного телосложения. Над ней смеялись сверстники, но, несмотря на это, она нашла в себе силы не закрываться.
— Помню, как я выходила на сцену с песней «Хомяк», когда весь зал школьников смеялся надо мной, выкрикивая из зала: «Жирная!» А в зале сидела моя бабушка, и мне было очень стыдно перед ней за себя, но я продолжала петь. Мне хотелось доказать всему миру, что никто не вправе судить и издеваться надо мной, потому что я ух-х-х какая, — вспоминала она.
Кабалина хотела уйти из школы после 9-го класса и поступить в московский театральный вуз, ГИТИС или Щукинское училище, и заявила об этом родителям. Однако они не оценили идею, пытались ее отговорить, но Альбина настояла на своем.
В своем блоге артистка писала, что ее бабушка тоже хотела стать артисткой.
— Она дала мне имя Альбина, выучила меня татарскому языку и воспитывала меня честной, — отметила актриса.
В 2010 году Альбина пришла на прослушивание в колледж Олега Табакова и покорила всех харизмой и юмором. В 2014 году она получила диплом и через год поступила в лабораторию Анатолия Васильева.
Карьера
Во время учебы актриса играла в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Доходное место», после выпуска — в постановках «Три товарища» и «Сон в летнюю ночь».
Но Альбина не хотела зацикливаться на театре. Уже на 3-м курсе она снялась в мелодраме «Пока станица спит». Преподаватель устроил пробы на роль в этом фильме среди студентов.
После этого актриса засветилась во многих популярных сериалах: «Туристическая полиция» (сыграла Зою), «Реальные пацаны» (футболистка), «Отпуск» (Тоня), «Универ. 10 лет спустя» (девушка у психолога). Также она снималась в фильмах «Вызов» (сыграла роль медсестры Кати) и в сериале «Букины» (играет жену Ромы Зою).
Порой для ролей приходилось проходить через экстремальные преображения.
— У моего тела есть способность уменьшаться и расширяться за короткое время. Для проекта с Ивлеевой «Туристическая полиция» я похудела с 48-го размера до 42-го за 100 дней, — делилась она на интервью.
Музыка и преподавание
Некоторое время актриса жила в Нью-Йорке и участвовала в программе Broadway Dreams, где прокачала свои навыки актерского мастерства, танцев и вокала. В 2018 и 2019 годах Кабалина выступала на гала-концертах проекта.
Вернувшись в Россию, Альбина решила пробоваться в шоу «Песни». Она выступила под псевдонимом Albi, но выбыла после второго раунда.
Кроме того, девушка любит преподавать. Уже несколько лет Кабалина учит актерскому мастерству детей. Со временем она основала свою студию и весной 2023 года объявила очередной набор группы учащихся из Челнов.
— Я преподавала разным детям — от такой элиты, как внучка Аллы Пугачевой, до обычных ребят из спального района, — делилась актриса.
«Международная пилорама»
В 2020 году Альбина пожаловалась на травлю и угрозы, которые она получала из-за съемок в проекте «Международная пилорама». Ведущий шоу Тигран Кеосаян в программе в язвительном тоне высмеивал события мировой политики. Кабалина же сыграла в нескольких передачах эпизодические роли. Алексей Навальный упомянул ее в своем расследовании и сказал, что за один выпуск актриса получала 10 тысяч рублей.
Альбине стали сыпаться сообщения вроде: «Мы испортим тебе жизнь, мразь!», «Дешевая паразитка». В ответ она записала ролик и рассказала, что она не делала ничего плохого, а лишь пыталась выжить в Москве.
Сейчас
Сейчас Альбина мечтает о международном признании и грезит собирать полные залы. А еще она хочет сыграть героиню с татарскими корнями, так как в ней самой есть татарская кровь. В Сети предполагают, что такие роли челнинке пока не давали из-за ярко-голубых глаз.
Кабалина активно ведет страничку в социальных сетях и выкладывает фотографии со съемочных площадок. На одном из интервью артистка рассказывала, что очень часто ездит в родной город — 2 раза в месяц.
— Я всегда говорю с огромной гордостью и теплотой, что Челны — город на Каме. Горжусь тем, что наполовину татарка и владею языком в совершенстве, — призналась она.
Есть ли у актрисы молодой человек, неизвестно. Альбина не выкладывает романтические фотографии у себя на странице. Но любит произносить присказку: «Лучше нет подарочка, чем жена-татарочка».
