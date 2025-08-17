Учила актерскому мастерству внучку Пугачевой: история звезды сериалов «Букины» и «Реальные пацаны»

Актрисе 32 года Источник: ТНТ

В новом сезоне сериала «Букины» (16+) — это продолжение «Счастливы вместе» — Рома женился на своей однокласснице Зое, и теперь семья ждет ребенка. Роль Зои в комедии сыграла актриса из Набережных Челнов Альбина Кабалина. Редакция 116.RU подробнее расскажет о ее карьере и жизни.

Детство

Альбина Кабалина родилась 9 июня 1993 года в Челнах. Она росла с двумя сестрами — Кристиной и Софией. С детства будущая артистка ходила на разные кружки: на танцы, лепку, бисероплетение и вокал. В 14 лет девочка увлеклась актерским мастерством и начала играть в студии при местном театре.

Альбина (слева) со своей сестрой Источник: Альбина Кабалина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Альбина с детства была крупного телосложения. Над ней смеялись сверстники, но, несмотря на это, она нашла в себе силы не закрываться.

— Помню, как я выходила на сцену с песней «Хомяк», когда весь зал школьников смеялся надо мной, выкрикивая из зала: «Жирная!» А в зале сидела моя бабушка, и мне было очень стыдно перед ней за себя, но я продолжала петь. Мне хотелось доказать всему миру, что никто не вправе судить и издеваться надо мной, потому что я ух-х-х какая, — вспоминала она.

Источник: Альбина Кабалина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Кабалина хотела уйти из школы после 9-го класса и поступить в московский театральный вуз, ГИТИС или Щукинское училище, и заявила об этом родителям. Однако они не оценили идею, пытались ее отговорить, но Альбина настояла на своем.

Источник: Альбина Кабалина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

В своем блоге артистка писала, что ее бабушка тоже хотела стать артисткой.

— Она дала мне имя Альбина, выучила меня татарскому языку и воспитывала меня честной, — отметила актриса.

Альбина у бабушки в деревне в Татарстане Источник: Альбина Кабалина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Альбина с бабушкой Источник: Альбина Кабалина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

В 2010 году Альбина пришла на прослушивание в колледж Олега Табакова и покорила всех харизмой и юмором. В 2014 году она получила диплом и через год поступила в лабораторию Анатолия Васильева.

Карьера

Во время учебы актриса играла в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Доходное место», после выпуска — в постановках «Три товарища» и «Сон в летнюю ночь».

Сериал «Пока станица спит» Источник: Stuki-druki.com

Но Альбина не хотела зацикливаться на театре. Уже на 3-м курсе она снялась в мелодраме «Пока станица спит». Преподаватель устроил пробы на роль в этом фильме среди студентов.

Альбина (слева) с родителями и сестрой Источник: Альбина Кабалина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

После этого актриса засветилась во многих популярных сериалах: «Туристическая полиция» (сыграла Зою), «Реальные пацаны» (футболистка), «Отпуск» (Тоня), «Универ. 10 лет спустя» (девушка у психолога). Также она снималась в фильмах «Вызов» (сыграла роль медсестры Кати) и в сериале «Букины» (играет жену Ромы Зою).

Скриншот из сериала «Универ. 10 лет спустя» Источник: Kinobar.im

Скриншот из сериала «Реальные пацаны» Источник: Kinobar.im

Порой для ролей приходилось проходить через экстремальные преображения.

— У моего тела есть способность уменьшаться и расширяться за короткое время. Для проекта с Ивлеевой «Туристическая полиция» я похудела с 48-го размера до 42-го за 100 дней, — делилась она на интервью.

Сериал «Туристическая полиция» Источник: Stuki-druki.com

Музыка и преподавание

Некоторое время актриса жила в Нью-Йорке и участвовала в программе Broadway Dreams, где прокачала свои навыки актерского мастерства, танцев и вокала. В 2018 и 2019 годах Кабалина выступала на гала-концертах проекта.

Источник: Альбина Кабалина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Вернувшись в Россию, Альбина решила пробоваться в шоу «Песни». Она выступила под псевдонимом Albi, но выбыла после второго раунда.

Источник: Альбина Кабалина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме того, девушка любит преподавать. Уже несколько лет Кабалина учит актерскому мастерству детей. Со временем она основала свою студию и весной 2023 года объявила очередной набор группы учащихся из Челнов.

— Я преподавала разным детям — от такой элиты, как внучка Аллы Пугачевой, до обычных ребят из спального района, — делилась актриса.

Съемки сериала «Букины» Источник: Альбина Кабалина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

«Международная пилорама»

В 2020 году Альбина пожаловалась на травлю и угрозы, которые она получала из-за съемок в проекте «Международная пилорама». Ведущий шоу Тигран Кеосаян в программе в язвительном тоне высмеивал события мировой политики. Кабалина же сыграла в нескольких передачах эпизодические роли. Алексей Навальный упомянул ее в своем расследовании и сказал, что за один выпуск актриса получала 10 тысяч рублей.

Альбине стали сыпаться сообщения вроде: «Мы испортим тебе жизнь, мразь!», «Дешевая паразитка». В ответ она записала ролик и рассказала, что она не делала ничего плохого, а лишь пыталась выжить в Москве.

Сейчас

Сейчас Альбина мечтает о международном признании и грезит собирать полные залы. А еще она хочет сыграть героиню с татарскими корнями, так как в ней самой есть татарская кровь. В Сети предполагают, что такие роли челнинке пока не давали из-за ярко-голубых глаз.

Источник: Альбина Кабалина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Кабалина активно ведет страничку в социальных сетях и выкладывает фотографии со съемочных площадок. На одном из интервью артистка рассказывала, что очень часто ездит в родной город — 2 раза в месяц.

— Я всегда говорю с огромной гордостью и теплотой, что Челны — город на Каме. Горжусь тем, что наполовину татарка и владею языком в совершенстве, — призналась она.

Источник: Альбина Кабалина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Есть ли у актрисы молодой человек, неизвестно. Альбина не выкладывает романтические фотографии у себя на странице. Но любит произносить присказку: «Лучше нет подарочка, чем жена-татарочка».