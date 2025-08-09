«Мастерство оттачивал на улицах и в барах»: история рок-музыканта Тома Космоса, который выиграл в шоу на Первом канале

Артем хочет снять собственный фильм Источник: Артем Зацепин / Vk.com

Рок-музыкант из Воронежской области Артем Зацепин, выступающий со своей группой под псевдонимом Том Космос, выиграл в шоу «Наша новая музыка» (12+) на Первом канале. Наши коллеги из VORONEZH1.RU пообщались с исполнителем и узнали о его музыкальном пути, о том, как он решился на участие в проекте, с какими сложностями столкнулся и что планирует дальше.

Артему 28 лет, родом он из города Калача Воронежской области. Как рассказал музыкант, в Воронеж он приехал в 2014 году, когда поступал на первый курс в университет, а музыкой занимается уже 15 лет. Сейчас исполнитель живет в Москве, но приезжает в столицу Черноземья в гости к друзьям, а также для работы над новыми песнями. Молодой человек признается, что очень любит Воронеж, и называет его вторым домом.

«Почему именно музыка? Музыка — это для меня просто единственная форма изложения мысли, которая мне подходит. Я всегда любил слушать разную музыку, в том числе зарубежных и русских исполнителей. Всю мою жизнь музыка меня сопровождала», — поделился исполнитель.

Отец Артема — музыкант Источник: Артем Зацепин / Vk.com

Артем рассказал, что не только он в семье занимается музыкой: его родной отец тоже музыкант, поэтому он «долго не думал, с чем связать свою жизнь». Мама работает парикмахером, а младшая сестра нашла себя в медицине.

«Хоть отец у меня работает на заводе, но при этом он всегда любил музыку, писал свои песни и пишет до сих пор. И я решил просто продолжить его дело, но в таком, более профессиональном ключе», — рассказал музыкант.

Выросшему в простой семье Артему приходилось рассчитывать только на свой талант. Музыкант поделился, что дом, в котором он вырос, строил вместе с родителями. Его отчим в то время работал электриком, а мама — продавцом в магазине.

Том Космос признается, что если бы не музыка, то он бы занимался кино. Его очень привлекают театр, кино и вся художественная деятельность. По образованию Артем рекламщик, окончил воронежский журфак, поэтому он не исключает, что мог бы работать по профессии, но шутя говорит, что «этого мы никогда не узнаем».

Артем выступает вместе со своей группой Источник: ТОМ КОСМОС / Vk.com

Артем Зацепин описывает свой стиль музыки как арт-рок, фолк-рок, панк-рок, альтернативный рок, инди — в общем, стиль очень обширный. Своими главными вдохновителями он считает The Beatles, Nirvana, 30 Second to Mars, Rolling Stones, Pink Floyd, Oasis, Высоцкого, Цоя, Башлачева, Веню Д'ркина, группы «Алиса» и «Король и Шут».

До того как выступить на главном канале страны, Том Космос оттачивал мастерство на воронежских сценах.

«Огромное количество площадок, я даже не смогу пересчитать. Это бары, рестораны, Зеленый театр, улицы. Наверное, в Воронеже даже не осталось мест, где бы я не выступал. Работал несколько дней звукорежиссером в „Балаган-Сити“ на стажировке два дня. На большее меня не хватило», — признается Артем.

Том Космос выступал в барах, ресторанах и на улицах Воронежа Источник: Артем Зацепин / Vk.com

Первый выпуск шоу «Наша новая музыка» (12+) вышел в эфир 23 мая. В нем приняли участие малоизвестные исполнители, которые пишут собственную музыку, — каверов на проекте не было. Поиском и отбором музыкантов занимался известный продюсер Юрий Бардаш (группы «Грибы», «Нервы», Quest Pistols). В каждом из выпусков выступали по пять музыкантов или групп, после чего зрители и жюри выбирали одного победителя, который и проходил в финал. Из десяти финалистов победу одержал именно воронежский музыкант. Сейчас, кстати, уже объявлен кастинг на второй сезон шоу.

Музыкант получил возможность выступить с сольным концертом на Первом канале Источник: Артем Зацепин / Vk.com

«Узнал я о проекте через телеграм-канал Юрия Федоровича Бардаша, где было приглашение на „Мосфильм“ на кастинг. Я просто решился отправить туда свою заявку, и меня пригласили, я поехал на кастинг. Родственники и друзья, конечно, очень положительно отреагировали, радовались и победе, и участию, и в целом такому скачку в музыкальной карьере. У меня близкое окружение очень радуется до сих пор, хотя прошла вот уже почти неделя после победы», — поделился Артем.

Выступление на финале шоу Источник: Первый канал / 1tv.ru

Музыкант признается, что самый волнительный момент проекта был на отборочном этапе. Молодой человек из-за волнения не мог уснуть, и у него сорвался голос, что пришлось даже прибегнуть к помощи фониатра (врача, который занимается восстановлением голоса. — Прим. ред.), который был на площадке.

«Ощущения, что завалят, не было. Я верил в свою победу просто. И знал, что она будет. Старался отгонять от себя плохие мысли», — рассказал музыкант.