НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

ю-з.

 753мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Развлечения «Мастерство оттачивал на улицах и в барах»: история рок-музыканта Тома Космоса, который выиграл в шоу на Первом канале

«Мастерство оттачивал на улицах и в барах»: история рок-музыканта Тома Космоса, который выиграл в шоу на Первом канале

Сейчас Артем Зацепин готовится к сольному концерту

100
Написать комментарий
Артем хочет снять собственный фильм | Источник: Артем Зацепин / Vk.comАртем хочет снять собственный фильм | Источник: Артем Зацепин / Vk.com

Артем хочет снять собственный фильм

Источник:

Артем Зацепин / Vk.com

Рок-музыкант из Воронежской области Артем Зацепин, выступающий со своей группой под псевдонимом Том Космос, выиграл в шоу «Наша новая музыка» (12+) на Первом канале. Наши коллеги из VORONEZH1.RU пообщались с исполнителем и узнали о его музыкальном пути, о том, как он решился на участие в проекте, с какими сложностями столкнулся и что планирует дальше.

Артему 28 лет, родом он из города Калача Воронежской области. Как рассказал музыкант, в Воронеж он приехал в 2014 году, когда поступал на первый курс в университет, а музыкой занимается уже 15 лет. Сейчас исполнитель живет в Москве, но приезжает в столицу Черноземья в гости к друзьям, а также для работы над новыми песнями. Молодой человек признается, что очень любит Воронеж, и называет его вторым домом.

«Почему именно музыка? Музыка — это для меня просто единственная форма изложения мысли, которая мне подходит. Я всегда любил слушать разную музыку, в том числе зарубежных и русских исполнителей. Всю мою жизнь музыка меня сопровождала», — поделился исполнитель.

Отец Артема&nbsp;— музыкант | Источник: Артем Зацепин / Vk.comОтец Артема&nbsp;— музыкант | Источник: Артем Зацепин / Vk.com

Отец Артема — музыкант

Источник:

Артем Зацепин / Vk.com

Артем рассказал, что не только он в семье занимается музыкой: его родной отец тоже музыкант, поэтому он «долго не думал, с чем связать свою жизнь». Мама работает парикмахером, а младшая сестра нашла себя в медицине.

«Хоть отец у меня работает на заводе, но при этом он всегда любил музыку, писал свои песни и пишет до сих пор. И я решил просто продолжить его дело, но в таком, более профессиональном ключе», — рассказал музыкант.

Выросшему в простой семье Артему приходилось рассчитывать только на свой талант. Музыкант поделился, что дом, в котором он вырос, строил вместе с родителями. Его отчим в то время работал электриком, а мама — продавцом в магазине.

Том Космос признается, что если бы не музыка, то он бы занимался кино. Его очень привлекают театр, кино и вся художественная деятельность. По образованию Артем рекламщик, окончил воронежский журфак, поэтому он не исключает, что мог бы работать по профессии, но шутя говорит, что «этого мы никогда не узнаем».

Артем выступает вместе со своей группой

Источник:

ТОМ КОСМОС / Vk.com

Артем Зацепин описывает свой стиль музыки как арт-рок, фолк-рок, панк-рок, альтернативный рок, инди — в общем, стиль очень обширный. Своими главными вдохновителями он считает The Beatles, Nirvana, 30 Second to Mars, Rolling Stones, Pink Floyd, Oasis, Высоцкого, Цоя, Башлачева, Веню Д'ркина, группы «Алиса» и «Король и Шут».

До того как выступить на главном канале страны, Том Космос оттачивал мастерство на воронежских сценах.

«Огромное количество площадок, я даже не смогу пересчитать. Это бары, рестораны, Зеленый театр, улицы. Наверное, в Воронеже даже не осталось мест, где бы я не выступал. Работал несколько дней звукорежиссером в „Балаган-Сити“ на стажировке два дня. На большее меня не хватило», — признается Артем.

Том Космос выступал в барах, ресторанах и на улицах Воронежа | Источник: Артем Зацепин / Vk.comТом Космос выступал в барах, ресторанах и на улицах Воронежа | Источник: Артем Зацепин / Vk.com

Том Космос выступал в барах, ресторанах и на улицах Воронежа

Источник:

Артем Зацепин / Vk.com

Первый выпуск шоу «Наша новая музыка» (12+) вышел в эфир 23 мая. В нем приняли участие малоизвестные исполнители, которые пишут собственную музыку, — каверов на проекте не было. Поиском и отбором музыкантов занимался известный продюсер Юрий Бардаш (группы «Грибы», «Нервы», Quest Pistols). В каждом из выпусков выступали по пять музыкантов или групп, после чего зрители и жюри выбирали одного победителя, который и проходил в финал. Из десяти финалистов победу одержал именно воронежский музыкант. Сейчас, кстати, уже объявлен кастинг на второй сезон шоу.

Музыкант получил возможность выступить с сольным концертом на Первом канале | Источник: Артем Зацепин / Vk.comМузыкант получил возможность выступить с сольным концертом на Первом канале | Источник: Артем Зацепин / Vk.com

Музыкант получил возможность выступить с сольным концертом на Первом канале

Источник:

Артем Зацепин / Vk.com

«Узнал я о проекте через телеграм-канал Юрия Федоровича Бардаша, где было приглашение на „Мосфильм“ на кастинг. Я просто решился отправить туда свою заявку, и меня пригласили, я поехал на кастинг. Родственники и друзья, конечно, очень положительно отреагировали, радовались и победе, и участию, и в целом такому скачку в музыкальной карьере. У меня близкое окружение очень радуется до сих пор, хотя прошла вот уже почти неделя после победы», — поделился Артем.

Выступление на финале шоу

Источник:

Первый канал / 1tv.ru

Музыкант признается, что самый волнительный момент проекта был на отборочном этапе. Молодой человек из-за волнения не мог уснуть, и у него сорвался голос, что пришлось даже прибегнуть к помощи фониатра (врача, который занимается восстановлением голоса. — Прим. ред.), который был на площадке.

«Ощущения, что завалят, не было. Я верил в свою победу просто. И знал, что она будет. Старался отгонять от себя плохие мысли», — рассказал музыкант.

Победитель шоу получил возможность выступить с сольным концертом на Первом канале. Сейчас Том Космос активно готовится к нему, в планах — выпуск нового альбома. Еще музыкант ищет режиссеров и сценаристов для создания своего фильма.

ПО ТЕМЕ
Мария МишуковаМария Мишукова
Мария Мишукова
журналист
Том Космос Первый канал Исполнитель Наша новая музыка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление