«Бидонами внимание к себе уже не привлечь»: жена Басты затравила блогершу после негативного отзыва на концерт

Жена рэпера Басты затравила в соцсетях. Популярная блогер и модель Ева Богут сходила на концерт исполнителя в «Лужниках», а после выложила честный отзыв о мероприятии в личном аккаунте. Нелестные комментарии в сторону мужа возмутили Елену Вакуленко, и она устроила виртуальные разборки. Супруга Василия Вакуленко перешла на личности, а Ева Богут вынесла конфликт на всеобщее обозрение: пользователи запрещенной соцсети смотрели за происходящим, будто это очередной сериал от Netflix. Наши коллеги из NGS.RU рассказывают подробности.

«Концерт был для картинки Басты»

В конце июня в «Лужниках» прошел концерт рэпера Басты, на котором посчастливилось побывать сибирячке Еве Богут. Девушка выложила у себя в соцсетях отзыв, рассказав о своих впечатлениях — как говорится, не запрещено. Но она явно не предполагала, чем обернутся ее высказывания.

«Мы ждали этот концерт полгода, купили билеты, еще когда жили в Гонконге, а в итоге полностью были разочарованы», — рассказала девушка.

Масштаб «Лужников» ее поразил, а вот сам концерт — только расстроил. Ева пожаловалась на плохой звук, сопроводив жалобу видеоподтверждением: слышно и правда плохо.

«Баста иногда ленился петь, за него пели бэк-вокалисты. Мы специально выбрали сидячие места, потому что я боюсь столпотворения, но оказывается, на сидячих местах вообще нельзя вставать», — продолжила Ева.

Ева Богут поделилась впечатлениями от посещения концерта рэпера Басты в личном аккаунте Источник: evamarmella / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Концерт задержали на полчаса, что в целом — норма для таких мероприятий, а вот длительность удивила: целых четыре часа Баста выступал перед зрителями вместе с приглашенными артистами.

«Сидеть больше четырех часов на пластиковых неудобных стульях, когда ты справа и слева зажат другими людьми — это крайне неудобно. Были вопросы к аранжировкам: некоторые супер популярные хиты было не узнать. Был вопрос к репертуару, потому что некоторые треки отлично заходят для того, чтобы посмотреть клип на Youtube, но плохо заходят на концертах», — перечислила минусы блогер.

Ева Богут добавила, что зрители посмотрели и на чье-то предложение руки и сердца (стандартная опция на концерте рэпера), и гендер-пати (что-то новенькое). Была съемка сторис для Басты, во время которой рэпер раздавал указания: здесь присесть, здесь встать, тут хлопнуть в ладоши. В целом, большинству зрителей нравится такое взаимодействие, ведь живое общение сближает их с кумиром, но Елена причислила происходящее к минусам.

«Этот концерт был для картинки Басты, а не для удовольствия обычных людей. Не спасли концерт и многочисленные звезды — лично мне понравилась только HammAli & Navai, а остальных я даже не знала», — заключила Ева.

«Бидонами внимание к себе уже не привлечь»

В защиту мужа выступила Елена Вакуленко. Отслеживает ли она каждый негативный комментарий или дело в том, что у Евы больше двухсот тысяч подписчиков в запрещенной соцсети, активный телеграм-канал и еще несколько живых профилей на разных площадках, — доподлинно неизвестно.

«Мда… Видимо, бидонами внимание к себе уже не получается привлечь. Радует, что почти все комментарии опровергают ваш обзор», — таким был самый первый комментарий от Елены Вакуленко.

Жена рэпера намеренно сделала акцент на размере груди Евы: якобы у нее гигантомастия, то есть чрезмерно увеличенные молочные железы.

Гигантомастия — одна из форм гипертрофии: редкого заболевания соединительной ткани груди, при котором грудь становится чрезмерно большой. Состояние часто делят по степени тяжести на два типа: макромастию и гигантомастию.

Ева Богут — действительно дама с пышными формами. По ее словам, у ее мамы точно такая же грудь. Контент Евы в запрещенной соцсети и телеграме не строится только на груди, но все-таки зона декольте — то, что больше всего привлекает подписчиков. Она публикует кадры с моментами из жизни, пропагандирует бодипозитив, публикуя фото в белье и купальнике, а еще рассказывает о жизни с псориазом. Сейчас Ева находится на пятом месяце беременности, поэтому ее бюст выглядит еще внушительнее.

Слова Елены Вакуленко задели блогера, и Ева не замедлила написать о своих чувствах.

«Она прошлась по моей внешности, груди, обвинила меня в хайпе и вранье. Вместо того чтобы пройти мимо или принять к сведению критику, учесть ошибки, человек просто перешел на личности: критикуя мою внешность, контент, „скромность“. Как будто если бы я была монашкой без груди, концерт был бы лучше, — возмутилась Ева. — Честно, меня все это расстроило. Я уже знатно проревелась сегодня. Одно дело, когда тебя ненавидит рандомный ноунейм, а другое, когда хейтит вполне реальная селеба».

«Она работает цифровой проституткой»

Пока Ева отбивалась от нападок взбешенной жены Басты, та активно исследовала личность Богут и параллельно отвечала на комментарии в социальных сетях, упорно отстаивая свою позицию. В частности, узнала, что блогер публикует свои откровенные фото и видео на платформах 18+, и пришла к выводу, негативный отзыв о концерте она выложила, чтобы привлечь к себе внимание. Недолго думая, Елена Вакуленко запостила несколько нюдсов Евы у себя в телеграм-канале.

«Девушка пыталась хайпиться на видео с концерта, чтобы нагнать на свой аккаунт просмотры, потому что она работает цифровой проституткой (продает свои порно и эротические видео и фото на „Онлифанс“ и Boosty 18+), ей нужны охваты», — заявила женщина.

Ева Богут подтвердила, что аккаунт на «Онлифанс» у нее есть: она это не скрывает и не стыдится этого. Ева отметила, что ее супруг в курсе публикаций и поддерживает ее. А вот то, что ее «голые фото» были слиты в общий доступ без ее разрешения, еще сильнее возмутило блогера.

«При этом я топлю за бодипозитив, рассказываю о псориазе, о проблемах большой груди и участвую в разных благотворительных проектах. Не для галочки, не для обеления себя, а потому что считаю это важным», — пишет Ева.

В итоге перепалка двух женщин вышла за рамки приличия окончательно, и разрослась настолько, что попала во все популярные издания, паблики и каналы. В комментариях начался массовый хейт и в адрес супруги Басты, и в сторону Евы Богут.

Ева заявила, что если оскорбления не прекратятся, она обратится в полицию — вся история конфликта осталась у нее в соцсетях. Тем временем аккаунты Елены Вакуленко уже очищены от скандала. Телеграм-канал снова показывает советы и рекомендации по кулинарии, сериалам, книгам и мероприятиям, комментарии к постам закрыты. О скандале с Евой Богут напоминают лишь комментарии пользователей в запрещенной соцсети — их тоже подчищают, но не всегда получается сделать это своевременно.

Интересно, что сам Баста при этом будто вообще не в курсе происходящего: ничего не говорит, ничего не постит, просто продолжает работать в привычном режиме.