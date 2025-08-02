«Просили спеть песню Билана голосом Лазарева». История росгвардейца, который поразил жюри на кастинге шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сергей Маланов поразил точным исполнением песни Сергея Лазарева Источник: «ВайТ Медиа»

25 июля на телеканале «Россия» вышел выпуск шоу «Ну-ка, все вместе!». В нем 29-летний Сергей Маланов покорил жюри голосом и харизмой. Он живет в Иркутске, но родом из маленького бурятского села. С 2019 года он служит в Росгвардии, а поет всю жизнь. О том, как он прошел на кастинг на федеральном канале и растопил сердце Сергея Лазарева, Маланов рассказал журналисту IRCITY.RU.

Сергей Маланов поет с детства: природа наградила его сильным и чистым голосом. О том, что в Иркутске будет проходить народный кастинг шоу «Ну-ка, все вместе!», он узнал из соцсетей.

— Ну почему нет? Решил попробовать, получится или не получится. Раз уж они приедут и никуда ехать не надо. Пришел, как и все, к 11:00, там было около 300 участников, все стояли в живой очереди и ждали предкастинга: заводили по пять человек. Я тогда понял, что не сразу буду петь Лазареву, — рассказывает Сергей.

Сергею Маланову 29 лет, и он служит в Росгвардии Источник: Сергей Маланов / Vk.com

Предкастинг длился весь день, и на прослушивания парень попал уже в пятом часу вечера. Всё это время Сергей смотрел, как оттуда выходят грустные люди.

— Отсекали и артистов, и поющих сильных вокалистов, и думаю: «Ну меня, значит, тоже не пропустят». Мы стояли с преподавателем по вокалу Ольгой Макаровой и рассуждали: «Ну ничего страшного, если не пройдем, главное же — опыт». На предкастинге я попал с ней в одну пятерку и должен был петь первым, — рассказывает Сергей.

У Сергея Маланова и Сергея Лазарева схожий тембр голоса, поэтому наш герой часто исполняет его песни. Жюри на предкастинге он тоже решил удивить именно этим и спел You are the only one.

— Петь начал сразу же со второго куплета, там ярче можно голос раскрыть. Кастинг-директор, девушка, послушала и говорит: «Интересно, а на русском что будете петь?» А я и не думал, что я буду на русском петь. Попросил немного времени подумать, пока остальные четверо поют. В итоге, когда все спели, меня пропустили к Лазареву и Баскову даже без песни на русском, — рассказывает Сергей.

Не вся десятка сразу по достоинству оценила талант Сергея Источник: «ВайТ Медиа» / Vk.com

Довольный Сергей Маланов побежал гримироваться и еще час ждал своей очереди для выхода на сцену.

— Предкастинг из 300 человек прошли 56, и я был в списке примерно посередине. Перед выходом на сцену у меня от волнения все слова песни из головы повылетали, — говорит вокалист.

На сцене он не понял, когда вступать, и начал петь чуть раньше, но, вовремя осознав ошибку, взял паузу между строчками и встроился в мелодию. Однако слова все-таки напутал.

— Пока я пел, половина членов жюри нажали кнопки. В том числе и Николай Басков. Лазарев не нажал. Когда я начал петь второй куплет, музыку выключили, и Басков кричит мне: «Пой, Сергей! Пой дальше!» А я думаю, смысл петь-то, если мне 5 человек уже нажали на кнопки, не прошел, значит. Не расстроился, кстати. Петь таким звездам уже само по себе радость. И Лазарев мне говорит: «А почему ты вначале спел какую-то тарабарщину?» — рассказывает Сергей.

Его даже просили спеть песню Димы Билана голосом Сергея Лазарева Источник: «ВайТ Медиа» / Vk.com

Затем жюри попросило Сергея спеть что-то на русском, но оказалось, что почти все песни из его репертуара нельзя исполнять на ТВ из-за авторских прав.

— Когда ты стоишь на сцене, ты вообще всё забываешь. Особенно когда тебя в лоб просят что-то исполнить экспромтом, без музыки. Я предложил: «Давайте еще что-нибудь из Лазарева исполню». А что? Говорю: «В самое сердце». Зачем я вообще про нее сказал, я же ее не пел никогда, — смеется Сергей.

Но когда начал петь, Лазарев запел вместе с ним.

— И потом, когда там уже начинается кульминация, надо уже вверх уходить, ноты высокие брать, Лазарев замолчал. Я беру эти ноты, и все оставшиеся пять членов жюри жмут на кнопки. Басков начал прикалываться, говорит: «А спой песню Димы Билана голосом Сергея Лазарева», а Лазарев пошутил: «Если ты так сделаешь, я кнопку отожму», — вспоминает Сергей.