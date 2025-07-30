«Такова цена»: что стало с актерами фильма «Дьявол носит Prada» за 20 лет

В реальности дьявол оказался совсем не таким, каким мы его представляли Источник: кадр из фильма «Дьявол носит Prada» (18+), реж. Дэвид Фрэнкел, студия Fox 2000 Pictures, 2006 год

К череде ремейков и сиквелов присоединилось продолжение культового фильма о мире моды «Дьявол носит Prada» (18+). О второй части заговорили несколько лет назад, когда Энн Хэтэуэй появилась на модном показе в образе Энди, а Мерил Стрип вручала «Оскар» в окружении коллег по фильму. Тогда актрисы заявляли, что не вернутся к своим ролям. Однако теперь стало известно: продолжение всё же будет. Правда, спустя 19 лет некоторые актеры уже не те, что раньше, и вспоминают оригинальную ленту не всегда с теплотой.

Источник: Городские медиа

Мерил Стрип — Миранда Пристли

На момент съемок Мерил Стрип уже была известной актрисой с 13 номинациями на «Оскар» в кармане, но ни одна роль до этого не давалась ей так тяжело. Чтобы проникнуться жизнью Миранды Пристли, Мерил и вне площадки сохраняла образ холодной и отстраненной дамы, которая держится особняком.

— Это было ужасно! Я была [несчастна] в своем трейлере, — вспоминала Мерил о том, как она держалась в стороне от других актеров. — Я слышала, как они все веселятся и смеются. Я была так подавлена! Я сказала: «Ну такова цена, которую приходится платить за то, что ты главная!»

Вопреки мифу, Мерил Стрип не вдохновлялась Анной Винтур при подготовке к роли Источник: кадр из фильма «Дьявол носит Prada» (18+), реж. Дэвид Фрэнкел, студия Fox 2000 Pictures, 2006 год

Метод оказался действительно рабочий. Как признавалась актриса, после выхода фильма к ней подходили не только женщины, но и мужчины со словами, что понимают ее героиню и то, насколько трудно принимать решение, когда никто не понимает и не поддерживает. Для фильма, который был нацелен в первую очередь на женскую аудиторию, это было что-то новенькое.

Все последующие годы у Мерил никогда не было проблем с предложениями о работе, хоть она и переживала, что скоро режиссеры отправят ее в утиль и заменят на молодых начинающих актрис. Но как на экране Мерил оставалась ого-го, так и в личной жизни оказалось, что актриса еще готова к неожиданностям.

Практически 45 лет она была замужем за скульптором Дональдом Гаммером. Их брак считался образцово-показательным. Никаких публичных ссор, все трое детей работают актерами и не сидят без работы, а супруги не уставали появляться на всех мероприятиях вместе и всегда под ручку с нежной улыбкой, как у влюбленных подростков. Каково же было удивление всех поклонников, когда в 2023 году оказалось, что супруги развелись, притом еще в 2017 году.

— Дональд был послан мне небесами. Он стал прекрасным мужем и отцом. Мне повезло с ним, он моя поддержка и опора, самый роскошный подарок в жизни, — тепло отзывалась Мерил о супруге.

В том же году оказалось, что 74-летняя Мерил Стрип долго в одиночестве не была и ее сердце снова занято. С 2021 года она в отношениях с Мартином Шортом. Они встретились на съемках сериала «Убийство в одном здании» (16+). Дружеское общение быстро переросло в романтическое, но артисты выбрали не афишировать свои чувства на публике.

Кто сказал, что любовь нельзя встретить после 70? Источник: кадр из сериала «Убийство в одном здании» (16+), реж. Джеми Бэббит, Hulu, 2021 год

— Мерил не могла не влюбиться в Мартина. Он джентльмен, он заставляет ее смеяться, и он всецело позитивный человек. Ей нравится находиться рядом с ним, — рассекретил отношения инсайдер изданию Page Six.

Актеры до сих пор не подтвердили свои отношения, при этом в Голливуде в 2025 году уже поговаривают о тайной свадьбе между Мерил и Мартином.

— Они любят совершать романтические поездки в Санта-Барбару и винодельческие регионы поблизости, так что это место определенно будет лидером, когда дело дойдет до выбора места для свадьбы. Они оба большие поклонники курорта недалеко от Монтесито. Это великолепное место для свадьбы, а курорт славится своей конфиденциальностью, что очень важно для Марти и Мерил, поскольку они оба очень скрытные, — рассказал приближенный из окружения пары изданию New Idea.

Энн Хэтэуэй — Эндриа Сакс

После выхода «Дьявол носит Prada» Энн оказалась в водовороте скандалов. В 2008 году ее возлюбленного, итальянского бизнесмена Рафаэлло Фольери, обвинили в хищении 50 миллионов долларов из фонда католической церкви. Энн подозревали в связи с махинациями Рафаэлло.

Источник: кадр из фильма «Дьявол носит Prada» (18+), реж. Дэвид Фрэнкел, студия Fox 2000 Pictures, 2006 год

Хэтэуэй смогла убедить следствие, что все четыре года, что она была с любимым, она даже не подозревала, что шикарный дом, где они живут, и дорогие подарки на самом деле куплены незаконным путем. Актрисе поверили, но неприятный осадочек у поклонников остался.

Энн продолжала получать значимые роли, но любой ее публичный выход становился поводом для критики. В 2011 году актриса появилась на «Оскаре» в роли ведущей, это вызвало волну негодования. Ее слова сочли заученными и натянутыми. Досталось тогда и ее соведущему Джеймсу Франко, но тот нашел легкий повод оправдаться — списать свое неудачное выступление на то, что ему пришлось работать с Хэтэуэй.

— Как актера меня учили реагировать на обстоятельства, на партнеров, а не принуждать и прогибать под себя всё вокруг. Так что я подумал, что я буду таким простым и прямым, а она будет в другом образе — так я реплики и отрабатывал, — оправдывался актер.

Энн Хэтэуэй уже и не обращает внимания на то, что делается за ее спиной Источник: annhethaway / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2013 году Энн снова появилась на «Оскаре». Ей присудили премию за роль в мюзикле «Отверженные» (18+), где она позволила прямо в кадре остричь себе волосы. Казалось бы, смелый шаг, достойный как минимум похвалы, но зрители посчитали, что она это сделала не ради искусства, а только чтобы получить награду. На самой премии ее речь посчитали театрально занудной и чрезмерно счастливой и снова набросились с критикой.

— Ее показушность проявляется везде, где бы она ни участвовала. Она постоянно подстраивается под обстановку. Будь это съемки шоу или же строгая церемония «Оскар»! — заявил как-то в интервью актер Ричард Лоусон.

К 2024 году Энн уже считали одной из самых сложных актрис, но если до этого претензии приходили от коллег, то в этот раз актриса оскандалилась после встречи с фанатами. Причиной стало видео, где актриса отказывается фотографироваться с поклонниками.

Источник: annhethaway / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я не могу сделать фото со всеми вами. Но, если хотите, я могу встать здесь и помахать вам рукой для памятного снимка. К сожалению, я не смогу давать автографы. Вас слишком много. Мне очень жаль, но хочу, чтобы у вас осталась хоть какая-то память. Поэтому, если хотите, я просто немного помашу. Спасибо за понимание, — оправдывалась актриса.

На первый взгляд Энн выглядела вежливой и тактичной, но поклонники посчитали, что и здесь это лишь маска.

Эмили Блант — Эмили

«Дьявол носит Prada» стал для британской актрисы Эмили Блант дебютом в американском кино, и вполне удачным. Кроме славы, она получила, сама того не ожидая, сердце звезды ситкома «Офис» (16+) — Джона Красински. После премьеры актер был очарован Блант и искал повод с ней познакомиться. Такой случай представился на одной из вечеринок в 2008 году, в роли купидона оказалась Энн Хэтэуэй.

Источник: кадр из фильма «Дьявол носит Prada» (18+), реж. Дэвид Фрэнкел, студия Fox 2000 Pictures, 2006 год

— Мы обсуждали, насколько мне нравится быть одной. А потом Энн говорит: «О боже, вот и мой друг Джон», — вспоминает Блант.

В настоящую Эмили Джон влюбился еще сильнее, чем в экранный образ, и сразу пригласил Блант на свидание. Их отношения развивались стремительно, и уже в 2010 году они сыграли скромную свадьбу на вилле своего друга Джорджа Клуни. Даже после нескольких лет брака Красински признаётся в любви к своей жене, ради которой готов пересматривать сотню раз «Дьявол носит Prada».

— Я посмотрел его около 75 раз. Мне повезло, что она осталась со мной и не поняла, что вышла замуж за своего ярого преследователя, — шутит актер.

Источник: johnkrasinski / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас пара воспитывает двоих детей и со стороны выглядит как одна из самых крепких семей Голливуда, но и ее не обошли разговоры о разводе. В 2024 году, после того как журнал People назвал Джона Красински самым сексуальным мужчиной в мире, в окружении звезд пошли разговоры о разладе между супругами. Якобы актер последние годы одержим карьерой и деньгами и совсем не уделяет время семье, что не может не расстраивать Эмили.

— Джон извлек неправильные уроки из фильмов, которые полностью изменили его карьеру. Первая и вторая часть «Тихого места» (18+) стали невероятно прибыльными мировыми хитами. Он гордится, что стал актером, сценаристом и продюсером одновременно. За этим последовал мощный финансовый успех. И теперь Красински не отступает от такого подхода, — рассказал один из друзей актера Radar Online.

Сами актеры, привычные к обсуждениям и комментариям, никак не отреагировали на заявление.

Стэнли Туччи — Найджел

После премьеры фильма у Стэнли Туччи наступили не лучшие времена и в личной жизни, и в карьере.

— После «Дьявол носит Prada» я не мог найти работу и не совсем понимал почему, но так уж вышло, — рассказал он Vanity Fair.

Источник: кадр из фильма «Дьявол носит Prada» (18+), реж. Дэвид Фрэнкел, студия Fox 2000 Pictures, 2006 год

Актер брался за любую роль, чтобы заработать деньги и прокормить себя, троих детей и жену, которая болела раком груди. Туччи старался обеспечить любимую лучшим лечением и всеми силами оберегал ее, но в 2009 году она всё же умерла.

Через год на свадьбе Эмили Блант актер познакомился с ее сестрой, литературным агентом Фелисити. В новой знакомой Туччи нашел утешение и поддержку. В 2012 году они сыграли свадьбу и до сегодняшнего дня живут вместе в Лондоне.

До 2017 года Туччи активно снимался, притом в самых разноплановых ролях, но потом неожиданно практически пропал с экранов. Оказалось, что у актера обнаружили неоперабельную опухоль на языке.

Источник: stanleytucci / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Туччи прошел курс химиотерапии, рак отступил, но на фоне лечения начались другие проблемы.

— Я так уставал после обеда, что к часу дня был полностью измотан. Я сдал анализы крови и сказал: «Знаю, что со мной не так». Моя щитовидная железа не функционировала», — признался актер.

Актер похудел на 16 килограмм, перестал чувствовать вкус еды и практически не ходил. В это время он полностью переосмыслил свою жизнь. После того как организм актера восстановился, он стал больше времени уделять семье и своему любимому занятию — готовке.

Актер регулярно признаётся в любви итальянской кухне и даже написал книгу с собственными рецептами Источник: stanleytucci / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Идеальный день для меня — это пойти на фермерский рынок, накупить много продуктов, готовить, играть с детьми, а вечером пригласить друзей на ужин. Просто отличный день, как по мне, — рассказал Туччи.

Эдриан Гренье — Нейт Купер

Нейт, бойфренд главной героини, — одна из самых ярких ролей в фильмографии Гренье. После нее актер снимался в фильмах и сериалах, но практически ни один из них не смог тягаться в популярности с «Дьявол носит Prada».

Зрители до сих пор не могут прийти к согласию: кто же был настоящим дьяволом — Миранда или Нейт? Источник: кадр из фильма «Дьявол носит Prada» (18+), реж. Дэвид Фрэнкел, студия Fox 2000 Pictures, 2006 год

Эдриан попытался найти себя в музыке, писал сценарии для сериалов, режиссировал фильмы, но всё это не приносило ему удовольствия.

— Я мог бы быть намного известнее, чем сейчас, но я всегда отказывался: было что-то, чему я просто не доверял в Голливуде. Мне всегда казалось, что это сомнительно, и я сопротивлялся, — рассказал Эдриан в одном из интервью..

Все свои деньги Эдриан вкладывал в поддержку защиты окружающей среды, а в 2015 году основал собственный фонд «Одинокий кит», который борется с проблемами мирового океана.

Теперь Эдриан носит только такие кудряшки Источник: adriangrenier / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)