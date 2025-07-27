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Развлечения Школьник стал киберспортсменом и TikTok-звездой после игр в Counter Strike — видео

Школьник стал киберспортсменом и TikTok-звездой после игр в Counter Strike — видео

Рассказываем, как ему это удалось

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1 комментарий
Источник:

Владислав Шитюк / Городские медиа

Даниил Маскутов живет в обычной семье в одном из районов Тюмени. В 2023 году он впервые попробовал поиграть в Counter Strike и настолько загорелся, что задался целью попасть в международно известную киберспортивную команду Virtus.pro.

Свои успехи парень выкладывал в TikTok, где ролики набирали от 10 до 900 тысяч просмотров. О том, как он шел к этому и что думает о своих успехах, наши коллеги из 72.RU рассказали в видео чуть выше.

Спустя два года — в марте 2025-го — школьника заметили в Virtus.pro Future — назовем это чем-то вроде молодежной сборной. Даниил подписал контракт и теперь даже получает зарплату.

«Учителя это 100% не поймут. И зачем им рассказывать? Будут потом какие-то приколы надо мной. Игроман там, вот это всё. Учитывая, какие зарплаты у учителей, есть мысль такая, что я в свои 13 лет, хоть и немного, но больше некоторых учителей зарабатываю», — рассказывал он в интервью.

Теперь парень усердно тренируется, чтобы к 18 годам попасть в основной состав команды. Первые призовые деньги с турниров он планирует отдать маме.

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Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
Киберспорт Киберспортсмены Counter Strike
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Комментарии
1
Гость
1 час
в 18 в кибервойска или дроноводом!
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