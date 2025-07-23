Новолуние 24 июля 2025 года — что оно принесет разным знакам зодиака

Новолуние вместе с ретро-Меркурием — самое время притвориться медузой: лечь, отпустить мысли и не отвечать на звонки Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В небесной канцелярии опять перезагрузка — после убывающей луны, в финальной декаде июля, нас ждет новолуние, да непростое, а вместе с ретроградным Меркурием! Это значит, что эмоции снова пойдут вразнос, техника начнет чудить, а бывшие, как по команде, дадут о себе знать. Астрологи говорят: новолуние — день волшебный, но есть нюанс. Сейчас мы про него и расскажем.

Когда новолуние в июле

Новолуние во Льве наступит 24 июля 2025 года — звезды выстроятся в позицию «ну, держитесь». Именно в этот день можно почувствовать себя героем турецкого сериала: драма, пафос и неожиданный поворот от Вселенной прилагаются. А всё потому, что Лев любит внимание к своей персоне.

Энергетика новолуния

Новолуние во Льве сулит нам старт нового этапа, ведь обновление коснется всех, но по разным сферам жизнедеятельности. Астропсихолог, нумеролог Яна Пустовалова отмечает, что в этот день есть один вопрос, на который должен будет ответить каждый: насколько вы честны и искренны с самим собой?

— Вы еще несколько дней назад начали чувствовать влияние новолуния, но 24 июля в 22:11 наступит самый пик эмоционального кризиса, — предупреждает Яна Пустовалова.

Что делать в новолуние

Новолуние в астрологии — это как чистый лист или новая страница в жизни. Если давно хотелось навести порядок в мыслях и желаниях, сейчас самое время. Вот что рекомендует астролог:

напишите ваши намерения на ближайшее время, с подробным описанием;

зажигайте свечи и благовония;

начните новое общение;

примите ванну с морской солью и эфирными маслами;

медитируйте и визуализируйте.

Что нельзя делать в новолуние

Так как новолуние совпадает с ретроградным Меркурием, лучше не геройствовать: новые начинания могут пойти боком. И уж совсем ни в коем случае нельзя давать второй шанс прежним возлюбленным, да и любым бывшим — друзьям, коллегам и так далее. Правда, ранее начатые проекты и позабытые стартапы — исключение: здесь можно поворошить прошлое и воскресить забытые мечты. Главное — не терять голову, но при этом не забывайте проявлять себя, все-таки новолуние во Льве не время оставаться в тени.

Прогноз для всех знаков зодиака

В новолуние каждый знак зодиака получит свою порцию кармы с соусом из ретроградного Меркурия. Почитайте прогноз Яны Пустоваловой — будет интересно.

Овен

Вам необходимо пересмотреть ваши увлечения, так как велика вероятность того, что вы зациклились на чем-то одном. Но именно сегодня вам нужно попробовать то, что никогда не делали. А если у вас есть дети, проведите с ними время и узнайте их с новой стороны.

Телец

В новолуние вам нужно обратить внимание на семейные вопросы и наконец-то решить вопросы с недвижимостью. У каждого стоят свои задачи, но самое важное — создать для себя комфортную обстановку. Ведь взаимоотношения в семье и то, что нас окружает, ежедневно влияет на нас, а мы этого даже не замечаем.

Близнецы

Вам лучше всего заняться вопросами коммуникации и проанализировать свой круг общения. Необходимо обновление контактов в телефонной книге, вместе с полноценной чисткой памяти телефона и всех любимых гаджетов. Вы увидите, как много лишнего окружало вас годами, но теперь придет тотальное обновление.

Рак

В это новолуние во Льве вас затронет тема финансовых операций и вложений. Не пытайтесь внедрить новые форматы, лучше вернетесь к проверенным методикам. Но анализ полной картины и рабочего коэффициента необходим со специалистом, — возможно, придется от чего-то отказаться.

Лев

Сложно устоять перед астрологическим событием, которое находится в вашем созвездии, поэтому не стесняйтесь показывать в социуме весь свой шарм и красоту. Но, оставаясь наедине с собой, работайте над внутренним укладом и ведите дневник самопрограммирования. Эти два совета помогут раскрыть в вас новые качества, а окружение будет продолжать вами восхищаться.

Дева

Вам необходимо увидеть новые формы взаимодействия с этим миром и обновить старые настройки. Первым делом найдите наставника, который сможет вам объяснить суть новых установок, а затем перейти к изучению технологий будущего. Ведь именно новые способы работы будут действовать эффективнее, и наконец-то вы сможете утереть нос своим соперникам.

Весы

Вам необходимо пересмотреть свои планы относительно карьеры и социального продвижения. Опираться на мысли о том, что само собой получится, уже неактуально. Поэтому продумайте новую стратегию действий, которая поможет вам вырасти за ближайшее время, и результат не заставит вас долго ждать.

Скорпион

Сегодня вы осознаете, что необходима тотальная перезагрузка своих навыков и знаний, поэтому пришло время для поиска новой информации. Но лучше ее искать минимум в других регионах, максимум — в другой стране. Всё это поможет вам раскрыть еще один талант — передачу информации из уст в уста и занять новый пост в обществе.

Стрелец

Вам сегодня будет нелегко принять решение о том, что придется полностью погрузиться во внутреннюю трансформацию. Вы, конечно, любите пробовать всё новое, но эмоциональный фон будет тревожным: беспокойство о результате даст о себе знать. Но, как всем известно, когда мы чего-то боимся, значит, именно там нас ожидает большой успех. Поэтому принимайте все кризисные обстоятельства с улыбкой.

Козерог

Находясь в партнерских отношениях, вам проще принимать решения единолично, но именно сегодня придется учиться новому. Попробуйте сначала научиться слушать и слышать партнера, неважно — делового или амурного. Тут на первый план выходит взаимодействие на уровне химии, иначе произойдет ядерный взрыв. Лучше идти по пути наименьшего сопротивления.

Водолей

Вы всегда на шаг впереди многих, поэтому сегодня будьте примером и обновите свой подход к рутинным делам и рабочим процессам. Конечно, вас накроет сопротивление — и это нормально, но потом вы почувствуете легкость и удовольствие. Ведь когда ежедневные процессы проходят ребрендинг и работают как часы, ваш полет фантазии разгоняется в несколько раз сильнее.

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