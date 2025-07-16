Из примерного семьянина — в охотника за молодухами: 5 женщин Григория Лепса

Страсть к красавицам стоила Григорию Лепсу 20-летнего брака Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Григорий Лепс славится не только своим «рычащим» баритоном, но и любовью к девушкам помладше. Когда он вывел в свет 18-летнюю фаворитку, то даже самых преданные его поклонники, привыкшие ко всему, были ошарашены. Однако молодухи — давняя страсть музыканта, которая однажды стоила ему кольца на пальце.

«Гриша сразу решил, что я буду его девушкой»

Свою первую любовь Григорий Лепс встретил в музыкальном училище. Осваивая класс ударных инструментов, будущий артист приметил симпатичную однокурсницу из вокального отделения, Светлану Дубинскую. Но познакомиться вышло лишь тогда, когда студентов отправили в колхоз.



— Нас отправили яблоки собирать на Кубань, там и познакомились, — вспоминала Светлана Дубинская. — Гриша сразу решил, что я буду его девушкой.

Свадьба Григория Лепса и Светланы Дубинской Источник: ParejasTV / YouTube.com

После романтических вечеров под кубанскими яблонями окрыленный любовью музыкант побежал рассказывать о своей девушке матери. Тогда же он заявил семье, что намерен жениться на Светлане. Родственники начали спорить и вразумлять молодого Григория, но отговорить его не смогли.



— Пришел — «Мама, хочу жениться». Были против, конечно, молод еще был. Но он всё равно женился, — рассказывала Нателла Лепсверидзе.



Вскоре у Лепса родилась первая дочка — Инга.

Светлана Дубинская с Ингой Источник: ingaleps / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чтобы содержать ребенка, артист устроился на вторую работу: днем он пел в ресторане, а по вечерам подрабатывал грузчиком, чтобы обеспечить жену и дочку всем необходимым. Но счастье продолжалось недолго: влюбленность к Светлане медленно уходила, а вот рутинная жизнь с головой захлестнула Григория Лепса.



— Там какие-то начались притирки семейные, — говорила сестра Лепса Этери Алавидзе. — Наверное все-таки разбилась лодка о быт, как говорится.



После неудавшегося брака Григорий Лепс пустился во все тяжкие — все заработанные деньги он тратил на казино, выпивку и женщин. Неудержимый кутеж длился почти десять лет — пока артист не встретил свою вторую любовь.

«Открыла глаза — а я уже беременная»

В 2000 году Григорий Лепс познакомился с балериной Анной Шаплыковой. Артист пришел на шоу певицы Лаймы Вайкуле, однако музыку послушать так и не смог — все его мысли заняла красавица, выступавшая на подтанцовке. Как только концерт закончился, Григорий Лепс шепнул другу, что это — его будущая жена, и побежал знакомиться с балериной.

— Он ко мне подходит и говорит: «Как вас зовут»? Я говорю — Анна. «А вы любите детей?» Люблю. «Выходите за меня», — вспоминала первый разговор с Лепсом Анна Шаплыкова, — Ну я думаю, шутит мужчина, говорю: «А московская прописка есть?»

Источник: ParejasTV / YouTube.com

Московской прописки в паспорте музыканта не оказалось. Но Лепса это не остановило — он нашел телефон Анны и начал активно ухаживать: присылал цветы, поджидал у выхода после выступлений. В то время Анна уже встречалась с молодым человеком, но Лепс посчитал, что пока на пальце красотки нет кольца, у него есть все шансы. И не прогадал.



— Мы стали жить вместе. Это было в каком-то тумане, — вспоминала Анна Шаплыкова, — как будто закрыла глаза, открыла — а мы уже вместе живем, я уже беременная.

Источник: ANNA LEPS / T.me

Вскоре пара поженилась, и в жизни артиста настали счастливые дни. Любимая жена подарила шоумену еще троих детей — Анну поразило то, как Лепс ловко обходился с детьми и принимал участие в бытовых делах.



Но в 2021 году, спустя двадцать лет счастливой жизни, идеальный брак дал трещину. Рассорить пару смогла подруга Анны — телеведущая Юлия Барановская.

«Причесал провинциальную девочку»

Слухи о тайном романе со звездой шоу «Мужское / Женское» (16+) Юлией Барановской разлетелись по соцсетям еще до официального разрыва отношений Григория и Анны Лепс. Говорили, что Юлия якобы давно дружила с женой музыканта, но однажды не удержалась и соблазнила звездного мужа. Скрыть измену не удалось, и Анна узнала об интрижке супруга.

Источник: baranovskaya_tv / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Приятели Григория Лепса рассказывали, что, как только связь Лепса и Барановской вскрылась, артист сразу же порвал все связи с Юлией.



— То, что с Барановской у него всё несерьезно, я понимал с самого начала, — рассказал знакомый Григория Лепса продюсер Евгений Морозов. — Гриша хоть и страстный в музыке человек, но, по сути, он однолюб. Ну да, причесал провинциальную девочку Барановскую, красиво нарядил, помог в шоу-бизнесе, но о чем ему с ней говорить?

Источник: baranovskaya_tv / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После измены Григорий Лепс пытался загладить вину, но супруга не смогла жить с изменником и подала на развод в декабре 2021 года.



Рассталась звездная пара мирно, без скандалов и дележки имущества. Однако Анна так и не простила неверного супруга — боль от предательства долго не давала ей покоя, о чем она написала в соцсетях в свой день рождения.



— Хочу сказать этой девочке, что ее 49-й год будет самым сложным в ее жизни! Будет много боли, обиды, разочарования, предательства, — написала Анна. — И этот год поделит ее жизнь на до и после. И что она обязательно со всем справится, и всё останется в прошлом.



В ответ на этот пост Григорий Лепс выложил свой, в котором поздравил экс-супругу с днем рождения и назвал лучшей матерью в России. А затем опубликовал фотографию с Елизаветой Ридель — своей новой пассией.

«Таких Елизавет у Гриши много»

Сразу после разрыва с женой 60-летнего Лепса заподозрили в связи с 25-летней моделью Елизаветой Ридель. Весной 2022 года юная красотка обедала в ресторане с артистом, после чего СМИ начали писать о новом увлечении музыканта.

На фотографии Елизавета справа Источник: gvleps / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ни артист, ни девушка поначалу никак не комментировали слухи о романе. Пока в интернете не начали писать о том, что Елизавета якобы работает в сфере эскорта. Юной модели пришлось спешно выходить на связь и опровергать порочащие ее домыслы. Она рассказала, что познакомилась с Лепсом вскоре после его развода, и не стала скрывать симпатию к музыканту.



— Чуть больше, чем дружба, хорошее теплое общение. Безусловно, симпатичен и как музыкант, и как мужчина, и как человек, — заявила Елизавета Ридель.

Источник: Елизавета Ридель / Vk.com

Сам Лепс подтвердил слухи о молодой возлюбленной лишь несколько лет спустя, в 2023 году. Музыкант не стал вдаваться в подробности и даже не назвал девушку по имени — лишь упомянул, что новая пассия значительно моложе его. А вот знакомые артиста радовали фанатов более откровенными комментариями — например, уверяли, что одной Елизаветой Лепс не ограничивается.



— Таких Елизавет у Гриши много. Думаю, Лепс просто хочет привлечь внимание бывшей жены, — заявил продюсер Евгений Морозов, — Вокруг него всегда крутилось много красивых женщин.



Григорий Лепс также неоднократно признавался, что тоскует по жене и винит себя в расставании. Из-за развода он даже устраивал скандалы на сцене и потасовки в барах. Но кажется, сейчас артист чувствует себя лучше и уже готов к новой, настоящей любви — с 18-летней красоткой Авророй Кибой.

«Слишком велика разница в возрасте»

В 2024 году Григорий Лепс вышел в свет с едва закончившей школу Авророй Кибой. Тогда он не только открыто представил свою новую избранницу публике, но и признался, что питает к ней самые нежные чувства.

— Это замечательная девушка. Мы дружим, даже больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения… Пока человеческие, — заявлял Лепс. — У нас всё достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает: слишком велика разница в возрасте.

На новую возлюбленную тут же обрушился шквал хейта — девушку обвинили в попытке нажиться на звезде и вытащить из возрастного ловеласа дорогостоящие подарки. Вскоре Аврора ответила обидчикам в соцсетях.

— Меня неоднократно звали дать интервью на эту тему, но я сделаю это в первый и в последний раз, — написала Аврора. — С самого рождения расту в «парниковых» условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее. Комментарии по типу «самый лучший дед» и всё остальное меня абсолютно никак не задевают.

Источник: avrorakiba / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам Кибы, «самый лучший дед» уже девять раз делал ей предложение, но она каждый раз давала ему от ворот поворот. Причин отказа девушка не называет, но в то же время не перестает публиковать у себя в соцсетях то роскошные букеты, то колечки.

Поговаривают, что «отношения» Кибы и Лепса — не больше, чем пиар-акция, но за год с того момента, когда певец вывел молодуху в люди, она никаких талантов не проявила.