«Мы — современные скоморохи»: как грузчик стал звездой трамваев и собирает публику уже 10 лет

Гитара в его руках вот уже 30 лет Источник: личный архив Евгения Бумаженко

«Доброго дня и отличного настроения» — так начинает свое выступление в трамваях житель Барнаула Евгений Бумаженко. Вот уже десять лет он катается по маршрутам с пассажирами, играя на гитаре добрые песни.

О том, все ли в транспорте обычно довольны таким попутчиком и почему Евгений решил выступать именно в трамваях, NGS22.RU узнал у музыканта прямо во время очередного выступления.

Музыкальный азарт

Евгений неразлучен с гитарой уже 30 лет. Интересно, что в музыкальной школе он учился играть на духовых, но душа потребовала дергать струны.

— Семья у нас музыкальная: все играли и пели всегда. У отца гитара была прямо угробленная, но я ее брал всё равно: тоже хотелось же побрякать. Минут 15 поиграешь — всё, отец всегда злился из-за этого. Поэтому я попросил свою, но поддержки не получил: он думал, что слуха у меня нет. Поэтому я сходил к соседке Олесе, которая на фортепиано всё мое детство играла, она проверила: всё нормально, — вспоминает Евгений.

Тогда отец поддался на уговоры и принес сыну дешевенькую гитару с жесткими струнами, которые резали пальцы. Показал пару аккордов и уточнил, что придет с проверкой через две недели. Евгений не сдался и почувствовал в этом всём свой музыкальный азарт.

Источник: Городские медиа

— Я с ней не расставался, целыми днями сидел, гулять не ходил, засыпал и просыпался с гитарой. Помню, сыграл ему тогда эти аккорды, он дал еще два и кассету с какой-то песней, говорит: «Слушай и снимай ее». Пришлось подбирать на слух потихоньку, так что-то и выучил. Потом сидел и играл эту песню другу.

Повзрослев Евгений пошел учиться в колледж, попутно продолжая самостоятельно обучаться гитарной технике, а уже в более сознательном возрасте попал в местную рок-тусовку и начал играть в группе Giagnis, которая распалась в 2019 году. В этом же музыкальном комьюнити Евгений познакомился со своей второй женой Аней, которую периодически можно заметить одним из слушателей в трамвае.

— У нас четверо детей, старшая у меня от первого брака. Мы познакомились, когда Ане было 18, а мне уже 30. Тусили в одной компании, влюбились. Когда бабушка с детьми приходит сидеть, Аня со мной — выходит освежить голову. Сейчас вот учится петь тоже, — с радостью рассказывает Евгений.

По его словам, они с женой видят интерес к музыке и у детей: у двух дочерей стоят свои гитары, сын пытается петь, а младшая дочка с удовольствием стучит во всё, словно в барабаны. Работает же музыкант грузчиком. На жизнь, говорит Евгений, хватает.

На заработанное — вкусняшки для детей

О том, что стало модно петь в трамваях, Евгению в 2014 году рассказал друг, который активно занимался этим в Ростове-на-Дону и тоже получал отклик от аудитории. Тогда, совмещая выступления с рок-группой, Евгений решил, что тоже хотел бы попробовать, и не пожалел:

— Как вышел играть в первый раз, помню и сейчас: такое не забывается! Это было вечером, я даже не знал, что петь, никто не объяснил. Было ощущение, что все смотрят и такие: «Ты кто вообще, чего тебе здесь надо?» Первое время пел одну песню.

В начале карьеры он пел всего лишь одну песню Источник: личный архив Евгения Бумаженко

Со временем Евгений ко всему привык и стал давать настоящие «трамвайные концерты»: по две-три песни за поездку. На одном из маршрутов у него даже сформировалась своя публика: Евгений постоянно видит, как кто-то заслушивается и проезжает нужную остановку. Вместе с музыкантом постепенно оттаяли и кондукторы с водителями, которые поначалу даже не хотели пускать местного музыканта в салон, но постепенно контакт всё же был найден. Теперь Бумаженко даже зовут на локальные события «Горэлектротранса» вроде дней рождения сотрудников.

Делает музыкант это не ради денег, хотя признается, что бывают случаи, когда дают по тысяче или и вовсе по пять:

— Чаще всего такого не случается, конечно, а на небольшие заработанные мы с Аней бежим покупать вкусняшки для детей: пирожные, эклерчики. Они уже привыкли, ждут с нетерпением.

Источник: Бумажный live

Играет музыкант на старенькой, повидавшей жизнь гитаре со стертыми ладами, причем даже несмотря на то, что на юбилей обзавелся свеженьким инструментом темно-вишневого цвета.

— Красивая она, богатая прямо, не для трамваев. Ее я только на сольные концерты беру, — уточняет наш герой.

К слову, на них забегают как друзья музыканта, так и постоянные трамвайные слушатели, которые хотят насладиться музыкой без грохота колес электротранспорта. Сейчас появляться в нем он стал реже, но по-прежнему радует публику, стараясь играть хотя бы 5–6 раз за месяц:

— Я сейчас всё пою, чаще это какие-то шансоновские треки, конечно, Михаил Круг, Маршал, Трофим, ДДТ. В основном беру песни, где партия вокальная тяжеленная, сижу, разбираю из интереса, пополняю репертуар.

«Не всегда удается пропустить мимо ушей»

Не всё в «трамвайной сцене» романтично. По словам Евгения, даже после многих лет выступлений в общественном транспорте он всё еще уязвим к грубости.

— Если кто-то в трамвае выругался в лицо, я не могу ответить тем же. Я же ведь на сцене, хоть и немного шатающейся, неустойчивой. Но внутри, да, застревает, не всегда удается пропустить мимо ушей, — признается музыкант.

Особенно тяжело ему приходится в дни, когда он выходит играть с утра до вечера. После таких поездок, если что-то пошло не так, музыкант ощущает эмоциональное выгорание, а отходит от него лишь спустя пару часов молчания:

— Бывает, магнитные бури, тогда точно в каждом вагоне попадется кто-то токсичный. Прямо стабильно, как по расписанию, — улыбается он.

Евгений старается исполнять и набирающие популярность песни Источник: Бумажный live

Иногда агрессия одного-двух пассажиров подхватывается целым вагоном. Но чаще всего, говорит Евгений, за музыкантов вступаются сами же пассажиры.

— Мы скоморохи, как говорил мой друг Егор. В царские времена они тоже были — кто еще развлекал народ? Сегодня ему всё равно нужны эмоции, контакт. И, как бы там ни было, мы продолжаем выходить: петь, улыбаться и, может, кому-то хоть немного поднять настроение.