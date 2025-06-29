В Ярославле для проведения театрального шествия перекрыли набережную. Программа

В воскресенье, 29 июня, набережную в Ярославле перекрыли для проведения театрального фестиваля. Соответствующее постановление подписал директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Ярослав Овчаров.
«Приказываю <…> рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия», — указано в документах.
Проезд будет ограничен на участках улиц Первомайская, Красный съезд, Волжский спуск, Волжская набережная. Ограничения действуют с 22:00 28 июня до окончания мероприятия 29 июня. Здесь пройдет «Театральное шествие» в рамках праздничной недели, посвященной юбилею театра имени Федора Волкова.
Маршрут театрального шествия в Ярославле
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев анонсировал «Театр-парад» на Волжской набережной.
«В 15:00 от речного вокзала отправится масштабное театральное шествие. В нем примут участие более 800 артистов и участников творческих коллективов из всех муниципальных округов Ярославской области. Это будет ярко, шумно и грандиозно», — указывал глава региона.
Программа Театрального фестиваля на 29 июня
Советская площадь
15:30 — Спектакль «Как кощей на Василисе женился» (0+) от Рыбинского драматического театра;
21:00 — концерт «Музыка и театр» (0+) с участием Ярославского симфонического оркестра.
Стрелка
17:00 — спектакль «Братец Лис и Братец Кролик» от Кировского драмтеатра (0+);
19:30 — спектакль «Слон» (12+) от театра «Левый берег» из Тутаева.
Подзеленье
14:00 — фестиваль новых театральных форматов «Волков. Подмостки» (6+). В программе аудиоспектакли, выставка арт-объектов и декораций из истории Первого русского театра, театральный буфет;
14:00–16:00 — дачный театр Антоши Чехонте от Мелиховского театра «Чеховская студия» (12+) из Подмосковья;
16:30–18:00 — моноспектакль Александра Лушина «Сказки Мельпомены» (16+) и другие события.
Ранее мы публиковали большую афишу на выходные.