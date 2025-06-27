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Развлечения День молодежи, бесплатные концерты «Блестящих» и Трофима: афиша на выходные в Ярославской области

День молодежи, бесплатные концерты «Блестящих» и Трофима: афиша на выходные в Ярославской области

Программа самых ярких событий 28–29 июня

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2 комментария
В выходные в Ярославской области пройдет несколько праздников | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ выходные в Ярославской области пройдет несколько праздников | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В выходные в Ярославской области пройдет несколько праздников

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жителей и гостей Ярославской области ждут насыщенные событиями выходные. Публикуем подборку самых ярких мероприятий в регионе.

  1. День молодежи в Ярославле
  2. День города Тутаева с «Блестящими»
  3. Бесплатный концерт Трофима
  4. Театральная неделя
  5. «Мологафест»
  6. Фестиваль «Веретено»
1

День молодежи в Ярославле

В Ярославле 28 июня на Стрелке масштабно отметят День молодежи. Праздник пройдет с 14:00 до 22:00. Гостей ждут концерты, мастер-классы, лекции, интерактивные площадки, диджей-сеты, танцевальные батлы, выступление команд КВН, конкурс косплея. На Стрелке откроется несколько тематических зон:

  • площадка «Люби»: на ней можно посетить лектории от психологов на тему отношений и воспитания, творческие мастер-классы от объединений и компаний региона, а также повеселиться в игровой зоне;

  • площадка «Созидай»: можно узнаешь об объединениях и сообществах региона, а также присоединиться к ним;

  • площадка «Цени»: это зона с психологическими тренингами, мастер-классами и различными практиками, которые подготовили специалисты-психологи. Если ты несовершеннолетний, то для участия потребуется разрешение родителей;

  • площадка «Твори»: участники смогут бесплатно своими руками создать эстетичные памятные вещи и забрать их с собой;

  • площадка «Помогай»: здесь можно узнать о добровольческой деятельности и инициативах в нашем регионе, а также об организациях, которые активно участвуют в добрых делах;

  • площадка «Гордись»: здесь ждут мастер-классы по оказанию первой помощи и тактической медицине, знакомство с распечатанными на 3D-принтере моделями артефактов, обучение письму глаголицей и черчению берестяных грамот, выставка БПЛА и современной экипировки, полоса препятствий от Юнармии со сборкой автомата и другие патриотические мероприятия;

  • площадка «Заряжайся»: участников ждут самые разные спортивные активности — от растяжки и пилатеса до молодежных видов спорта;

  • площадка «Отдыхай»: здесь можно отдохнуть от насыщенной программы Дня молодежи.

  • площадка «Создавай»: это маркет молодых мастеров и ремесленников. Здесь можно будет приобрести всё, начиная от мерча до украшений ручной работы.

Карта расположения зон на Стрелке | Источник: День молодёжи | Ярославль / Vk.comКарта расположения зон на Стрелке | Источник: День молодёжи | Ярославль / Vk.com

Карта расположения зон на Стрелке

Источник:

День молодёжи | Ярославль / Vk.com

Гвоздями музыкальной программы станут три ярких артиста — Наша Таня, NECHAEV и Драгни.

Завершится праздник в 21:40 ярким фаер-шоу.

NECHAEV (Кирилл Нечаев) — российский певец, композитор, блогер. Прославился тем, что пародирует голоса звезд. Наша Таня (Татьяна Шильцина) — певица из Тутаева. Известна каверами на песни звезд и собственными произведениями. В последнее время выпустила несколько совместных синглов с другими исполнителями. Драгни (Сергей Драгни) — российский певец, музыкант, участник нескольких музыкальных шоу, известен хитом «Минус на минус» (6+).

Возрастное ограничение фестиваля — 0+, возрастное ограничение на выступление артистов — 12+. Полная программа на слайдах.

Программа главной сцены праздника | Источник: Организаторы

Программа главной сцены праздника

А это расписание выступлений на малой сцене | Источник: Организаторы

А это расписание выступлений на малой сцене

Программа площадки «Цени» | Источник: Организаторы

Программа площадки «Цени»

Программа площадки «Заряжайся» | Источник: Организаторы

Программа площадки «Заряжайся»

Программа площадки «Отдыхай» | Источник: Организаторы

Программа площадки «Отдыхай»

Программа площадки «Созидай» | Источник: Организаторы

Программа площадки «Созидай»

На площадке «Созидай» запланировали много событий | Источник: Организаторы

На площадке «Созидай» запланировали много событий

Программа площадки «Помогай» | Источник: Организаторы

Программа площадки «Помогай»

Программа площадки «Твори» | Источник: Организаторы

Программа площадки «Твори»

Программа площадки «Гордись» | Источник: Организаторы

Программа площадки «Гордись»

Программа площадки «Люби» | Источник: Организаторы

Программа площадки «Люби»

Продолжение афиши событий | Источник: Организаторы

Продолжение афиши событий

1 из 12

Программа главной сцены праздника

Источник:

Организаторы

На празднике пройдет своя ярмарка | Источник: День молодёжи | Ярославль / Vk.com

На празднике пройдет своя ярмарка

Можно приобрести мерч | Источник: День молодёжи | Ярославль / Vk.com

Можно приобрести мерч

Будут сладости и украшения | Источник: День молодёжи | Ярославль / Vk.com

Будут сладости и украшения

Обещают уникальные натуральные продукты | Источник: День молодёжи | Ярославль / Vk.com

Обещают уникальные натуральные продукты

Модницы смогут найти авторские вещи | Источник: День молодёжи | Ярославль / Vk.com

Модницы смогут найти авторские вещи

Будут продавать продукты для здорового питания | Источник: День молодёжи | Ярославль / Vk.com

Будут продавать продукты для здорового питания

Обещают много вкусняшек | Источник: День молодёжи | Ярославль / Vk.com

Обещают много вкусняшек

1 из 7

На празднике пройдет своя ярмарка

Источник:

День молодёжи | Ярославль / Vk.com

2

День города Тутаева с «Блестящими»

28 июня Тутаев отпразднует День города. В программе — контактный зоопарк, пенная дискотека, игры, выступление творческих коллективов. Основными локациями станут Центральный парк и Юбилейная площадь. В 21:00 на празднике выступит группа «Блестящие».

Программа Дня города в Тутаеве | Источник: Михаил Евраев / TelegramПрограмма Дня города в Тутаеве | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Программа Дня города в Тутаеве

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

3

Бесплатный концерт Трофима

Выступление звезды шансона пройдет 28 июня в Ростове Великом пройдет во время фестиваля современной песни «Ростов Великий. Фест» (0+). Бесплатный концерт знаменитого артиста начнется в 21:45. Площадкой мероприятия станет Соборная площадь.

«Этот незабываемый день наполнится авторской музыкой и яркими выступлениями», — рассказали в администрации Ростовского округа.

Программа фестиваля в Ростове Великом | Источник: Ростовский район / Vk.comПрограмма фестиваля в Ростове Великом | Источник: Ростовский район / Vk.com

Программа фестиваля в Ростове Великом

Источник:

Ростовский район / Vk.com

4

Театральная неделя

В выходные, 28–29 июня, пройдут события в рамках театральной недели в Ярославле. Все мероприятия бесплатные. Но в афише произошли изменения. Публикуем актуальный вариант.

Программа на 28 июня

Советская площадь

  • 16:00 — музыкальный спектакль «Все в сказке бывает» (0+) от театра эстрады «Веселая семейка»;

  • 20:00 — спектакль «Клинический случай» (16+) от Народного молодежного театра ДК Добрынина.

Подзеленье

  • 14:00 — фестиваль новых театральных форматов «Волков. Подмостки» (6+). В программе аудиоспектакли, выставка арт-объектов и декораций из истории Первого русского театра, театральный буфет, с 14:00 до 17:00 — спектакль трижды номинированный на театральную премию «Золотая маска» — «Двенадцатая ночь, или Как угодно» от Никитинского театра из Воронежа и множество других событий.

Программа на 29 июня

Советская площадь

  • 15:30 — Спектакль «Как кощей на Василисе женился» (0+) от Рыбинского драматического театра;

  • 21:00 — концерт «Музыка и театр» (0+) с участием Ярославского симфонического оркестра;

Стрелка

  • 17:00 — спектакль «Братец Лис и Братец Кролик» от Кировского драмтеатра (0+);

  • 19:30 — спектакль «Слон» (12+) от театра «Левый берег» из Тутаева.

Подзеленье

  • 14:00 — фестиваль новых театральных форматов «Волков. Подмостки» (6+). В программе аудиоспектакли, выставка арт-объектов и декораций из истории Первого русского театра, театральный буфет, 14:00–16:00 — дачный театр Антоши Чехонте от Мелиховского театра «Чеховская студия» (Подмосковье), 16:30–18:00 — моноспектакль Александра Лушина

    «Сказки Мельпомены» и другие события.

5

«Мологафест»

28 июня в Рыбинске на Красной площади пройдет фестиваль «Мологафест 2.0. Хранители огня» (0+), посвященный памяти затопленного города Мологи. Его организатором стал музей «Рыбинские рыбы».

Гостям фестиваля обещают старинные игры и танцы. Можно будет попробовать блюда по мологским рецептам, посетить мастер-классы по домовой росписи, резьбе и созданию оберегов, а также увидеть макет затопленного города. На фестивале представят коллекцию одежды и интерьера с росписями, характерными для затопленных земель. Кроме того, состоится показ мультфильма о традициях мологжан, выступят фольклорные и театральные коллективы из Рыбинска и Вологды.

Главным событием фестиваля должен стать обжиг скульптуры в печи открытого огня, созданной по мотивам Молого-Шекснинского междуречья.

Начало фестиваля — в 12:00.

Программа фестиваля | Источник: Создатель музея «Рыбинские рыбы» Алексей Алексашин / vk.comПрограмма фестиваля | Источник: Создатель музея «Рыбинские рыбы» Алексей Алексашин / vk.com

Программа фестиваля

Источник:

Создатель музея «Рыбинские рыбы» Алексей Алексашин / vk.com

6

Фестиваль «Веретено»

29 июня, в деревне Юрьевское Первомайского округа впервые пройдет фестиваль народных традиций и ремесел «Веретено» (0+). Организаторы готовят народные игры и необычные развлечения для детей и взрослых, ремесленные ряды с аутентичными изделиями и даже банную церемонию, где раскроют секреты традиционного парения. Особый гость фестиваля — знаменитая романовская овечка, символ нашего региона.

Мероприятие запланировано с 11:00 до 19:00.

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Екатерина Лещенкова
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2
Гость
50 минут
Нафталиновый официоз
Гость
51 минута
Старцы организуют день молодежи Бред
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