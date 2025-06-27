День молодежи, бесплатные концерты «Блестящих» и Трофима: афиша на выходные в Ярославской области

В Ярославле 28 июня на Стрелке масштабно отметят День молодежи. Праздник пройдет с 14:00 до 22:00. Гостей ждут концерты, мастер-классы, лекции, интерактивные площадки, диджей-сеты, танцевальные батлы, выступление команд КВН, конкурс косплея. На Стрелке откроется несколько тематических зон:

площадка «Люби»: на ней можно посетить лектории от психологов на тему отношений и воспитания, творческие мастер-классы от объединений и компаний региона, а также повеселиться в игровой зоне;

площадка «Созидай»: можно узнаешь об объединениях и сообществах региона, а также присоединиться к ним;

площадка «Цени»: это зона с психологическими тренингами, мастер-классами и различными практиками, которые подготовили специалисты-психологи. Если ты несовершеннолетний, то для участия потребуется разрешение родителей;

площадка «Твори»: участники смогут бесплатно своими руками создать эстетичные памятные вещи и забрать их с собой;

площадка «Помогай»: здесь можно узнать о добровольческой деятельности и инициативах в нашем регионе, а также об организациях, которые активно участвуют в добрых делах;

площадка «Гордись»: здесь ждут мастер-классы по оказанию первой помощи и тактической медицине, знакомство с распечатанными на 3D-принтере моделями артефактов, обучение письму глаголицей и черчению берестяных грамот, выставка БПЛА и современной экипировки, полоса препятствий от Юнармии со сборкой автомата и другие патриотические мероприятия;

площадка «Заряжайся»: участников ждут самые разные спортивные активности — от растяжки и пилатеса до молодежных видов спорта;

площадка «Отдыхай»: здесь можно отдохнуть от насыщенной программы Дня молодежи.