День молодежи, бесплатные концерты «Блестящих» и Трофима: афиша на выходные в Ярославской области

Жителей и гостей Ярославской области ждут насыщенные событиями выходные. Публикуем подборку самых ярких мероприятий в регионе.
- День молодежи в Ярославле
- День города Тутаева с «Блестящими»
- Бесплатный концерт Трофима
- Театральная неделя
- «Мологафест»
- Фестиваль «Веретено»
День молодежи в Ярославле
В Ярославле 28 июня на Стрелке масштабно отметят День молодежи. Праздник пройдет с 14:00 до 22:00. Гостей ждут концерты, мастер-классы, лекции, интерактивные площадки, диджей-сеты, танцевальные батлы, выступление команд КВН, конкурс косплея. На Стрелке откроется несколько тематических зон:
площадка «Люби»: на ней можно посетить лектории от психологов на тему отношений и воспитания, творческие мастер-классы от объединений и компаний региона, а также повеселиться в игровой зоне;
площадка «Созидай»: можно узнаешь об объединениях и сообществах региона, а также присоединиться к ним;
площадка «Цени»: это зона с психологическими тренингами, мастер-классами и различными практиками, которые подготовили специалисты-психологи. Если ты несовершеннолетний, то для участия потребуется разрешение родителей;
площадка «Твори»: участники смогут бесплатно своими руками создать эстетичные памятные вещи и забрать их с собой;
площадка «Помогай»: здесь можно узнать о добровольческой деятельности и инициативах в нашем регионе, а также об организациях, которые активно участвуют в добрых делах;
площадка «Гордись»: здесь ждут мастер-классы по оказанию первой помощи и тактической медицине, знакомство с распечатанными на 3D-принтере моделями артефактов, обучение письму глаголицей и черчению берестяных грамот, выставка БПЛА и современной экипировки, полоса препятствий от Юнармии со сборкой автомата и другие патриотические мероприятия;
площадка «Заряжайся»: участников ждут самые разные спортивные активности — от растяжки и пилатеса до молодежных видов спорта;
площадка «Отдыхай»: здесь можно отдохнуть от насыщенной программы Дня молодежи.
площадка «Создавай»: это маркет молодых мастеров и ремесленников. Здесь можно будет приобрести всё, начиная от мерча до украшений ручной работы.
Гвоздями музыкальной программы станут три ярких артиста — Наша Таня, NECHAEV и Драгни.
Завершится праздник в 21:40 ярким фаер-шоу.
NECHAEV (Кирилл Нечаев) — российский певец, композитор, блогер. Прославился тем, что пародирует голоса звезд. Наша Таня (Татьяна Шильцина) — певица из Тутаева. Известна каверами на песни звезд и собственными произведениями. В последнее время выпустила несколько совместных синглов с другими исполнителями. Драгни (Сергей Драгни) — российский певец, музыкант, участник нескольких музыкальных шоу, известен хитом «Минус на минус» (6+).
Возрастное ограничение фестиваля — 0+, возрастное ограничение на выступление артистов — 12+. Полная программа на слайдах.
День города Тутаева с «Блестящими»
28 июня Тутаев отпразднует День города. В программе — контактный зоопарк, пенная дискотека, игры, выступление творческих коллективов. Основными локациями станут Центральный парк и Юбилейная площадь. В 21:00 на празднике выступит группа «Блестящие».
Бесплатный концерт Трофима
Выступление звезды шансона пройдет 28 июня в Ростове Великом пройдет во время фестиваля современной песни «Ростов Великий. Фест» (0+). Бесплатный концерт знаменитого артиста начнется в 21:45. Площадкой мероприятия станет Соборная площадь.
«Этот незабываемый день наполнится авторской музыкой и яркими выступлениями», — рассказали в администрации Ростовского округа.
Театральная неделя
В выходные, 28–29 июня, пройдут события в рамках театральной недели в Ярославле. Все мероприятия бесплатные. Но в афише произошли изменения. Публикуем актуальный вариант.
Программа на 28 июня
Советская площадь
16:00 — музыкальный спектакль «Все в сказке бывает» (0+) от театра эстрады «Веселая семейка»;
20:00 — спектакль «Клинический случай» (16+) от Народного молодежного театра ДК Добрынина.
Подзеленье
14:00 — фестиваль новых театральных форматов «Волков. Подмостки» (6+). В программе аудиоспектакли, выставка арт-объектов и декораций из истории Первого русского театра, театральный буфет, с 14:00 до 17:00 — спектакль трижды номинированный на театральную премию «Золотая маска» — «Двенадцатая ночь, или Как угодно» от Никитинского театра из Воронежа и множество других событий.
Программа на 29 июня
Советская площадь
15:30 — Спектакль «Как кощей на Василисе женился» (0+) от Рыбинского драматического театра;
21:00 — концерт «Музыка и театр» (0+) с участием Ярославского симфонического оркестра;
Стрелка
17:00 — спектакль «Братец Лис и Братец Кролик» от Кировского драмтеатра (0+);
19:30 — спектакль «Слон» (12+) от театра «Левый берег» из Тутаева.
Подзеленье
14:00 — фестиваль новых театральных форматов «Волков. Подмостки» (6+). В программе аудиоспектакли, выставка арт-объектов и декораций из истории Первого русского театра, театральный буфет, 14:00–16:00 — дачный театр Антоши Чехонте от Мелиховского театра «Чеховская студия» (Подмосковье), 16:30–18:00 — моноспектакль Александра Лушина
«Сказки Мельпомены» и другие события.
«Мологафест»
28 июня в Рыбинске на Красной площади пройдет фестиваль «Мологафест 2.0. Хранители огня» (0+), посвященный памяти затопленного города Мологи. Его организатором стал музей «Рыбинские рыбы».
Гостям фестиваля обещают старинные игры и танцы. Можно будет попробовать блюда по мологским рецептам, посетить мастер-классы по домовой росписи, резьбе и созданию оберегов, а также увидеть макет затопленного города. На фестивале представят коллекцию одежды и интерьера с росписями, характерными для затопленных земель. Кроме того, состоится показ мультфильма о традициях мологжан, выступят фольклорные и театральные коллективы из Рыбинска и Вологды.
Главным событием фестиваля должен стать обжиг скульптуры в печи открытого огня, созданной по мотивам Молого-Шекснинского междуречья.
Начало фестиваля — в 12:00.
Фестиваль «Веретено»
29 июня, в деревне Юрьевское Первомайского округа впервые пройдет фестиваль народных традиций и ремесел «Веретено» (0+). Организаторы готовят народные игры и необычные развлечения для детей и взрослых, ремесленные ряды с аутентичными изделиями и даже банную церемонию, где раскроют секреты традиционного парения. Особый гость фестиваля — знаменитая романовская овечка, символ нашего региона.
Мероприятие запланировано с 11:00 до 19:00.