«Эскорт — это нормально»: Виталия Гогунского прорвало, и он научил всех правильно жить

Философия жизни актера вызывает у многих женщин недоумение, но он продолжает делиться ею Источник: Виталий Гогунский / Vk.com











Джейсон Стетхем, подвинься, на твое место пришел другой магистр цитат об отношениях, женщинах, да и вообще. Виталий Гогунский, которого многие до сих пор знали как Кузю из сериала «Универ» (16+), в последнее время показывает себя магистром семьеведения. Рассказывает, где на самом деле место женщине и почему она не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. Чтобы все наверняка усвоили курс домостроя по-гогунски, Виталий дал трехчасовое интервью Ксении Собчак. Как настоящие камикадзе, мы посмотрели его целиком (потом, как Лера Кудрявцева, много думали) и теперь готовы рассказать вам о самом главном. Чтобы вы поберегли свое время, нервы и всё такое.

Правило 1. О менструации не должны знать все соседи

Виталий дважды был женат и на основе личного опыта сформулировал для себя идеал отношений. В них мужчина занимает главную роль, а женщина — муза и поддержка, которая всегда благодарная и спокойная, чтобы ни случилось.

— Если у женщины период менструации, об этом не должны знать все соседи, улица и соцсети, — считает Виталий. — Если у женщины цикл, она может быть в плохом настроении, но не при всех, не при муже. Она отдельно, у себя, в комфортных условиях.

Источник: «Осторожно, Собчак» / Youtube.com

Правило 2. Женщина всегда должна быть в хорошем настроении

Виталий также отметил, что свои редкие часы отдыха он хочет проводить дома в окружении счастливой женщины.

— В Священном Писании написано: «Да убоится жена мужа своего». И я с учетом всех ситуаций в жизни осознал: женщина в хорошем настроении — Божий дар, женщина в плохом настроении — наказание, — заключил актер.

Правило 3: Всегда проверяй, не эскортница ли она

Виталий считает, что главное в женщине — ее внутренний стержень и королевская стать. Однако при знакомстве он всегда проверяет, не связана ли его новая знакомая с эскорт-услугами.

— Я мужчина, у меня в базе нуждаться в женщине. Я далеко не без греха. Я обычный человек. Мне нравятся девушки определенной стати, не могу обмануть свою природу. Говорят, почему ты не найдешь себе добрую, нежную. Я просто хочу счастья и взаимообмена. А стриптизерша она, медработник, учительница или актриса — мне всё равно, это не имеет значения.

Гогунский осознает, что понравившиеся ему женщины нравились кому-то и раньше, и здесь ничего не попишешь. К тому же практически у каждой из них, по признанию Виталия, звездная болезнь — «они знают про себя всё, и мужчины балуют их комплиментами». И если здесь актер не в силах что-либо изменить, то есть как минимум один момент, где он может подстелить соломку.

— Опираясь на опыт, я проверяю, была она эскортницей или нет. Девушки, которых я встречаю в аэропорту или на выставках, если мне нравится типаж, я сразу звоню в эскорт-агентство и спрашиваю: «Летает ли она за деньги?» Не поверите, 9 из 10 летали.

Хотя если выбирать между эскортницей с хорошим настроением и девушкой с честным прошлым, но постоянно чем-то недовольной, Виталий отдаст предпочтение первой.

«Эскорт — это сопровождение, это нормально. Главное, чтобы настроение мне не портила». Виталий Гогунский актер

Правило 4. «Мужчина и женщина не равны»

Если идея, что женщина может заниматься сопровождением мужчин, для Гогунского считается нормальной, то мысль о равенстве уже не так близка для актера.

— Мужчина и женщина не равны. Женщины, вас обманули. Все, кто говорят о феминизме, вас обманули. На вас остается продолжать род и дети, у вас материнский инстинкт в базе, вы не можете от этого отказаться, но еще вам дали рабочий день наравне с мужчинами. Феминизм — это глобальный обман. Женщины остаются одинокими из-за навязанных идей феминизма.

Для меня лозунги «Свобода, равенство, братство» — это лозунги Антихриста. Люди не равны друг перед другом, люди равны перед Богом». Виталий Гогунский актер

Правило 5. «Мужчина — добытчик»

Предъявляя требования к женщинам, Виталий считает правильным, чтобы и мужчина соответствовал. И вот каким он должен быть:

— Мужчина — добытчик. Он должен быть щедрым, он должен быть целеустремленным. Не дающий мужчина — он не мужчина.

Бонус: интересные факты о женщинах по версии Виталия Гогунского

Если мужчина готов отправиться на поиски своей спутницы, ему нужно знать несколько фактов о женщинах. По версии Виталия Гогунского, они выглядят так:

«У женщин два способа манипуляции мужчинами: чувство жалости и чувство вины». «Счастливая образованная женщина может дать нужный уровень качества жизни мужчине». «Как понять, своя женщина или не своя? Со своей женщиной ты всегда приобретаешь, и у тебя всё складывается». «Женщины, чтобы обмануть систему, делают губы, чтобы подсознательно привлекать к себе мужчину. Женщина когда в любви, когда она целуется, у нее губы пухнут сами, и грудь у нее чуть увеличивается — это нормально». «Чем больше объяснять женщинам, тем потом больше приходится объяснять то, что объяснял».

Источник: «Осторожно, Собчак» / Youtube.com