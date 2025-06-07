IOWA ошарашила всех своим образом, а Рогов раскрыл пикантную тайну: звездные новости недели

IOWA часто выбирает эксцентричные костюмы Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











В мире звезд постоянно происходит что-то необычное и интересное, за чем невозможно уследить. Поэтому каждую субботу мы собираем главные события, произошедшие с ними.

SHAMAN собрался жениться на Мизулиной

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что готов жениться на главе Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. По крайней мере он пообещал фанатам, которые ждут, когда артист поведет возлюбленную под венец.

— Всему свое время. Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом, — намекнул певец в эфире канала НТВ.

Сначала влюбленные старались не афишировать свои отношения, но вскоре решили открыто посвящать поклонников во все подробности. И даже устроили целое шоу с белым платьем, цветами и признаниями в любви.

Леди Гага вошла в книгу рекордов Гиннеса

Концерт певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро стал рекордным по посещаемости среди женщин-музыкантов. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Шоу посетили 2,5 млн фанатов, что делает его самым масштабным по посещаемости сольным концертом в истории среди женщин-музыкантов.

При этом общий рекорд по посещаемости уже более 30 лет удерживает британский музыкант Род Стюарт. Его новогодний концерт в 1994 году посетили, как минимум 3,5 млн человек.

Невеста Лепса попала в больницу

Невеста Григория Лепса Аврора Киба призналась в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), что заболела после участия в шоу «Мастер игры» (16+). Она рассказала, что из Марокко со съемок отправилась на неделю в больницу. Девушка очень сильно заболела от переохлаждения.

«Мы все думали, будет очень тепло — Африка! А на деле было очень холодно. Спасибо, что я взяла из Лондона куртку для Москвы, а пригодилась она в Марокко», — отметила блогерша.

У Галыгина родился внук

Комик Вадим Галыгин в этом году впервые стал дедушкой. У него родился внук. Этим счастливым событием Вадим поделился в новом выпуске шоу Воли (18+).

«Это такая большая ответственность. Самое прикольное, когда ты берешь малютку на руки. Это как бы твое, но не твое», — рассказал комик.

Для Галыгина главное преимущество нового семейного статуса заключается в возможности делиться с внуком только самым лучшим. По словам юмориста, он научит малыша только хорошему, стараясь оградить его от всего плохого.

Михалков стал дедушкой в 13 раз

Режиссер Никита Никита стал дедушкой в 13 раз. Пополнение произошло в семье его сына актера и режиссера Артема Михалкова. У него родилась третья дочь.

О счастливом событии Михалков рассказал во время интервью для журнала «Караван историй». Также он признался, что уже не помнит имена всех своих внуков.

«Вот сегодня у Тёмы родилась дочка еще одна — Люба. У Ани трое, у Степана четверо, у Нади двое, у Темы — теперь четверо. Я уже и по именам-то не всех различаю. Но у меня очень тонкие отношения с ними, особенно с девочками. С девочками и нужна тонкость определенная», — заявил режиссер.

Кошкина развелась с мужем

Актриса Яна Кошкина объявила о расставании со своим супругом — Анатолием Черкасовым. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«Решила сообщить вам лично, дабы избежать сплетен и ненужных слухов. Некоторое время назад я приняла решение развестись с мужем. Сегодня мы получили официальный развод. Опережая распространенные вопросы, скажу так: никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем. В целом, мирно и осознанно разошлись. Начинается новый этап в жизни, и я знаю, что это решение абсолютно верное. Всем спасибо!» — написала актриса.

Кошкина сыграла свадьбу с Анатолием в 2023 году. Закрытая церемония прошла в загсе «Барвиха Luxury Village». Медовый месяц пара провела на Мальдивах.

На Боню составили протокол о пропаганде наркотиков

На телеведущую и блогера Викторию Боню составили протокол об административном правонарушении по статье о пропаганде наркотиков. Это следует из материалов дела на портале мировых судей Москвы. Дело было зарегистрировано в суде 28 мая.

Боня в своем telegram-канале заявила, что это дело не имеет к ней отношения.

«У меня был домен, мы перестали его использовать, и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — написала она.

Судебное заседание по нему назначено на 26 июня. Максимальное наказание по этой статье подразумевает административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Бородина вышла замуж

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Торжественная роспись прошла во вторник, 3 июня, во Дворце бракосочетания в Барвихе.

«Вышла замуж», — написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Она поделилась в своем telegram-канале свадебными фотографиями.

Радостный день они разделили только с самыми близкими. Устроить пышный праздник молодожены планируют через несколько месяцев, после того как вернутся из свадебного путешествия.

Ксения и Николай познакомились на съемках шоу «Последний герой» (16+). Искру между ними сразу же почувствовали все. Ведущая забыла о том, что раньше жила по правилу «счастье любит тишину», и начала активно рассказывать о своей любви. Правда, поддержку она не получила, фанаты заподозрили, что Николай с ней только из-за популярности и денег.

Владимир Пресняков и Подольская сыграли вторую свадьбу

Певец Владимир Пресняков и исполнительница Наталья Подольская отпраздновали 20 лет со дня знакомства. Всё началось с церемонии на террасе, перед выходом жениха и невесты прошли их двое сыновей, разбрасывая лепестки роз. Дальше вышли виновники торжества в сопровождении родителей.

Гости едва сдерживал эмоции на празднике Источник: andreisergeev_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У алтаря Наталья и Владимир обновили свадебные клятвы под аккомпанемент Дмитрия Маликова. Поддержать друзей пришли Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Игорь Николаев, Полина Гагарина, Игорь Крутой, Лариса Долина, Анна Плетнева и многие другие.

На вечеринке все были в белом Источник: Starhit.ru / Telegram

На церемонии стало известно о беременности телеведущей Регины Тодоренко. Она танцевала в обтягивающем платье, не скрывая животика. Подробнее о праздновании рассказали в отдельном материале.

Папа Децла сожалеет, что не помирился с сыном, но продолжает игнорировать внука

Продюсер Александр Толмацкий жалеет о том, что не помирился со своим сыном Кириллом (Децлом) перед его смертью. Рэпер неожиданно ушел из жизни в феврале 2019 года.

«Не знаю, что бы я ему сказал, но совершенно точно мы бы с сыном сегодня общались. Я жалею, что в какой-то момент пошел на поводу у эмоций. Кирилл не очень правильно себя повел, позволил себе некрасиво выразиться в адрес своих брата и сестры, моих детей. И я подумал, что, если он так настроен, видимо, пока надо прекратить общение с ним. И мы два года не разговаривали. Об этом упущенном времени я, конечно, очень жалею. Надо было все же сделать первый шаг к примирению. Но кто знал, что так получится» — сказал продюсер в интервью Леди Mail.

При этом со своим внуком, сыном Децла — Антонием, Толмацкий не общается, так как он в обиде на парня:

«Он повел себя крайне некрасиво: пошел на одно интервью, приуроченное ко дню рождения его отца, сидел и говорил про меня гадости. Это было ужасно», — заявил продюсер.

IOWA попала в скандал из-за платья

Наряд вокалистки группы IOWA Екатерины Иванчиковой на концерте в День защиты детей вызвал споры в сети. Исполнительница вышла на сцену в облегающем комбинезоне, который был оформлен полосами черных и телесных цветов и выпуклостями на бедрах.

Образ певицы был очень необычным Источник: Starhit.ru / Telegram

Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников выразил резкое недовольство по поводу выступления певицы на праздновании Дня защиты детей в Великом Новгороде. По его словам, артистка появилась на сцене в вызывающем костюме, напоминающем «мужские гениталии», в сопровождении танцовщиц, чьи образы ассоциировались со стриптизом. Особое возмущение Корчевникова вызвало то, что это происходило вблизи святых мощей, чудотворных икон и памятника 1000-летия Руси.

Сама артистка уже прокомментировала ажиотаж вокруг концерта. В своем telegram-канале Катя заявила, что уже выступала в этом костюме в Москве и Санкт-Петербурге и не понимает, почему скандал разгорелся только сейчас.

Стилист Владислав Лисовец высказался о наряде певицы. Он отметил, что звезда часто выбирает оригинальные образы. При этом он заявил, что не заметил сходства с указанной частью мужского тела, и предложил критикам артистки найти и посмотреть данное платье вживую.

Рогову сожгли ягодицу

Стилист Александр Рогов несколько раз оказывался на столе у пластического хирурга. Один из его опытов оказался неудачным. Липосакция живота обернулась для стилиста большими проблемами, о которых он рассказал в шоу «Сама Меньшова» (16+). Теперь на ягодице звезды красуется большой шрам.

«Это было ужасно. Мне сделали отвратительную операцию. Мне сожгли ягодицу. Теперь у меня на ягодице большой шрам, который я не могу никуда деть. Через несколько лет пришлось переделывать эту операцию», — высказался телеведущий в интервью Юлии Меньшовой.