В Индии выбрали самую красивую девушку планеты: полюбуйтесь фото победительницы «Мисс мира — 2025»

За всеми этими украшениями и платками скрывается победительница конкурса «Мисс мира — 2025» Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В индийском Хайдарабаде завершился конкурс красоты «Мисс мира — 2025». Перед жюри стояла нелегкая задача — определить самую красивую девушку планеты из 108 участниц. Но мы уже заранее предвидели, кто заберет корону: победительницей стала девушка, вошедшая в наш список из 5 главных претенденток на звонкий титул.

В этом году победительницей конкурса «Мисс мира» стала представительница Таиланда Сучата Чуангсри.

Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











21-летняя красавица из Бангкока ростом 180 см окончила факультет международных отношений Университета Таммасат и управляет гостиничным бизнесом на Пхукете.

Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сучата свободно говорит на четырех языках: тайском, английском, испанском и китайском.

Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В настоящее время она получает степень бакалавра в области политики и международных отношений на факультете политологии Университета Таммасат.

Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Мисс мира — 2025» — не первый большой конкурс красоты в ее жизни.

Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Свою карьеру в этой сфере девушка начала в 2021 году. Тогда она приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Раттанакосин», но не заняла призового места.

Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Однако опускать рук не стала и год спустя, в возрасте 18 лет, приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная Таиланд».

Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На этот раз она стала третьей, а когда изначальную первую вице-мисс Николен Лимснукан отстранили, Сучату автоматически повысили до второго места.

Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2024 году Сучата представляла Бангкок на конкурсе «Мисс Вселенная Таиланд».

Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Она выиграла несколько специальных наград, в том числе «Мисс Обаятельный Талант» и «Мисс Красота и Уверенность», и в конце концов взяла и главный приз.













После этого девушка боролась за звание «Мисс Вселенная — 2024», но до победы ей не хватило совсем немного — Чуангсри заняла тогда третье место.

Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Зато она всем запомнилась своим уверенным выступлением, харизмой и умом и получила награду «Голос перемен — Серебро» (Voice for Change — Silver).

Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В настоящее время Сучата реализует благотворительный проект «Любовь», в котором занимается ремонтом старых школ, пополняет библиотеки книгами, обеспечивает бесплатным питанием детей из неблагополучных семей.

Источник: suchaaata / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









