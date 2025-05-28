Где они теперь? Куда пропали победительницы конкурса «Мисс мира» и как сейчас выглядят

Несмотря на улыбку, далеко не каждая из них пришла к жизни, о которой мечтала Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Уже 31 мая пройдет финал конкурса «Мисс мира», и мы узнаем, как выглядит самая красивая женщина на Земле в 2025 году. На нее будут смотреть миллионы глаз, ее окружат аплодисментами, и на целый год она станет VIP-персоной, на месте которой мечтают оказаться многие. Только каждая победительница, забрав титул самой красивой, получает не только корону и статус «Мисс мира», но и испытание на прочность. Что происходит с этими девушками после того, как блеск софитов гаснет и приходит время передавать корону следующей и уходить в тень? Разбираем истории успеха и падения самых красивых женщин планеты.

Кики Хоканссон, 1951 год

Самая первая мисс мира и, что интересно, единственная победительница конкурса, которую короновали, когда она была только в одном бикини. За подобную вульгарность общественность во главе с папой римским осудила конкурс и саму Кики, но под «отмену» самая красивая женщина 1951 года не попала.

Источник: Miss World Organization / Public domain











После победы шведская модель подписала контракты с несколькими известными модными домами, включая Dior и Hermes. Кики вела телевизионные бьюти-программы, делилась секретами красоты, участвовала в модных показах и снималась в рекламных кампаниях.

Источник: Miss World Organization / Public domain











В 1962 году Кики вышла замуж за скульптора Далласа Дж. Андерсона и уехала с ним в США. Через несколько лет у них родились трое детей. Кики посвятила себя материнству и преподаванию.

В 1975 году Кики вновь посетила конкурс «Мисс мира», но уже в роли судьи. Это был один из ее последних значимых шагов в мире моды. Постепенно о Хоканссон начали забывать, и она предпочла спокойную семейную жизнь.

Кики Хоканссон скончалась в своем доме в Калифорнии в ноябре 2024 года в возрасте 95 лет.

Источник: Anderson family











— Она ушла мирно, комфортно и под хорошей заботой, — рассказали дети королевы красоты.

Синтия «Синди» Брейкспир, 1976 год

Для самой красивой женщины Ямайки 1976 год был вдвойне особенным. Сначала она забрала статус «Мисс мира» и в этом же году родила ребенка от мужчины, в глазах которого она без всякой короны была прекрасной, — певца Боба Марли.

Источник: cindybreakspeare / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Их отношения длились шесть лет, вплоть до смерти музыканта в 1981 году. Синтия познакомилась с Марли, когда тот только начинал делать первые шаги в музыке и репетировал со своей группой в соседнем доме.

— В перерывах между репетициями мы начали общаться, разговоры становились всё длиннее, между нами пробежала искра, и мы начали встречаться, — признавалась мисс мира — 1976.

Источник: cindybreakspeare / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Синтия понимала, что Боб никогда не бросит законную жену, но продолжала любить его и хранить ему верность. Только после его смерти она вышла замуж за сенатора Тома Тавареса и родила двоих детей. Первый брак оказался недолгим, и уже в 1995 году пара распалась. Синтия не долго была одна и через четыре года снова вышла замуж за музыканта Руперта Бентона II.

Несмотря на заботы о семье и детях, Брейкспир с самой коронации стремилась сделать себе имя в мире музыки. Она отодвинула на второй план модельный бизнес и с головой ушла в джаз.

Источник: cindybreakspeare / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас Синтия — одна из самых известных джазовых певиц Ямайки, она продолжает петь и иногда сниматься в рекламе. Кроме этого, она участвует в документальных фильмах о жизни Боба Марли и продвигает его творчество.

Мариасела Альварес, 1982 год

Победа на конкурсе не изменила кардинально жизнь первой мисс мира из Доминиканы. Год она посвятила обязанностям королевы красоты, а затем вернулась к своим прежним делам: завершила обучение в архитектурном университете и приступила к преобразованию родного города и страны.

Мариасела спроектировала и построила множество зданий, среди которых выделяется башня Торре-де-Кристал — одна из главных достопримечательностей Санто-Доминго.

Источник: mariaselaalvarez / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С 1991 года Мариасела связала свою жизнь с телевидением. Шесть лет она вела еженедельное ток-шоу вместе с другими победительницами конкурсов красоты. В 1996 году доминиканка основала свою продюсерскую компанию.

Под ее руководством появилось множество шоу и мини-сериалов, но настоящим прорывом стали ток-шоу, которые не только завоевали любовь зрителей, но и получили международные награды.

Источник: mariaselaalvarez / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2004 году Мариасела вместе со своим мужем, отельером Альберто дель Пино, переехала в Испанию и продолжила продюсировать телевизионные проекты уже там.

Источник: mariaselaalvarez / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас мисс мира ведет собственные передачи, много путешествует, танцует, помогает уже подросшим детям и руководит благотворительным фондом и домом для детей, которые больны ВИЧ.

Юлия Курочкина, 1992 год

С детства Юлия Курочкина грезила о большой сцене и мировой славе. В реальности она жила в подмосковной Щербинке, где не пользовалась популярностью в школе. Единственное, что приносило ей радость, — работа моделью. Она надеялась, что это приведет ее к мечте. И это произошло. В 18 лет Юлию заметили на показе шуб и пригласили на конкурс «Мисс мира».

Источник: Жигайлов Алексей / ИТАР-ТАСС











Тогда международный конкурс красоты был еще чем-то диковинным и неизведанным, поэтому Юлии не пришлось проходить дополнительные кастинги и участвовать в местных конкурсах, даже конкуренток на тот момент у совсем юной Курочкиной не было.

Не веря собственному счастью, Юлия в короткое время освоила все азы и правила и обошла всех соперниц на конкурсе в Южной Африке.

Ликование от победы было недолгим. Через год путешествия по миру в статусе королевы закончились, постоянные интервью и приемы тоже. Курочкина передала корону следующей победительнице, и про нее все благополучно забыли.

Она попробовала вернуться к карьере модели в Москве, но ее не хотело брать ни одно агентство. Курочкина разочаровалась в фешен-мире и переехала назад в Щербинку и начала новую жизнь. Она сменила номер телефона, отказалась от социальных сетей, вышла замуж и сейчас руководит собственным туристическим агентством.

Приянка Чопра, 2000 год

Своей победой на 50-м юбилейном конкурсе «Мисс мира» Приянка Чопра обязана маме. Пока 18-летняя индианка готовилась поступать в университет и выучиться на психолога, ее родительница попытала удачу и послала анкету с фотографией дочери на конкурс. Организаторы поразились красотой Приянки и включили ее в число участниц.

Источник: priyankachopra / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После победы Приянка так и не вернулась к учебе, ее пригласили сниматься в Болливуд. Больше 15 лет Приянка играла главные роли во многих известных фильмах, где ее партнерами становились секс-символы индийского кино: Ритик Рошан, Шах Рукх Кхан и многие другие.

Источник: priyankachopra / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Режиссеры в США начали узнавать о Приянке. Ее приглашали на съемки, но повторить успех в Голливуде ей пока не удалось. В шоу-бизнесе ее чаще воспринимают как законодательницу моды и светскую львицу, а не как известную актрису.

Источник: priyankachopra / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С 2018 года личная жизнь актрисы и королевы красоты течет размеренно. Она замужем за певцом Ником Джонасом. Пара каждый год удивляет поклонников эффектными появлениями. Они посещают самые значимые индийские свадьбы, заглядывают на чай к подруге Приянки Меган Маркл и ее мужу принцу Гарри и блистают на Met Gala.

Ксения Сухинова, 2008 год

В детстве Ксения Сухинова никогда не грезила подиумом и короной королевы красоты. Она занималась спортом и старательно училась, чтобы получить профессию инженера и найти престижную работу. Всё изменилось, когда ее заметил руководитель городского центра моды и уговорил поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Нефтегаз».

Студентку Ксению заметили другие организаторы конкурсов красоты, модельные агентства и дизайнеры. На девушку повалились предложения о сотрудничестве. В 2007 году перед ней встал выбор: работать моделью во Франции или остаться в России и пойти по пути конкурсов красоты. Сухинова выбрала второе и уже через год забрала корону «Мисс мира».

Источник: kseniasukhinova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Первые годы после победы Ксения еле успевала находить время на сон. Она много путешествовала и выполняла обязанности королевы, окончила университет, повторно приезжала на конкурсы красоты, но уже в качестве ведущей или члена жюри.

Источник: kseniasukhinova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В это же время она строила свою личную жизнь с бизнесменом, которого называли «колбасный король», — Сергеем Говядиным. Шли разговоры, что именно богатый покровитель помог Ксении получить титул и продвинул в шоу-бизнесе, как когда-то сделал со своей бывшей пассией Викторией Боней. Но всё это так и осталось разговорами.

На все обвинения в алчности Ксения отвечала просто: о богатствах возлюбленного не знала, титулом никогда не грезила и вообще главное в человеке — душа и ум, а не внешность и деньги.

— Какой бы красивой ни была женщина, какими бы длинными ногами или отличной фигурой ни обладала, если она пустая и с ней не о чем поговорить, она никого не заинтересует, — уверена Ксения.

Через семь лет, в 2015 году, пара разорвала отношения, так и не узаконив их. А уже через год Ксении начали приписывать роман с Димой Биланом, который, как и Ксения, прославился на весь мир в 2008 году, только в песенном конкурсе. Пара вместе выходила в свет, попадала в объективы папарацци, но никак не подтверждала, что между ними есть настоящие чувства.

Источник: kseniasukhinova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Новый повод для разговоров Ксения дала в 2022 году, когда объявила, что она беременна. «Кто же отец ребенка?» — спрашивали подписчики. Сухинова не раскрыла имени, но отметила, что у сына отчество Юрьевич. Пытливые умы сразу сложили два плюс два: в 2021 году Сухинову видели в компании нового короля, но на этот раз водочного — Юрия Шефлера. Сама Ксения не подтверждает, кто отец ее подрастающего сына.

Источник: kseniasukhinova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас Ксения живет за границей, развивает свои социальные сети, периодически снимается в рекламе и всё свободное время посвящает воспитанию ребенка.

Ю Вэнься, 2012 год

По рамкам конкурса китаянка Ю Вэнься оказалась самой возрастной из победительниц, ей было 23 года. До финала букмекеры не включали ее в список фаворитов. Дело было не только в возрасте, но и в том, что финал проходил в Китае: зачастую в родных стенах с участниц спрос идет вдвойне.

Источник: yuwenxia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я чувствовала, что должна победить. Знала, что некоторые сделали на меня денежные ставки. В том числе мои родственники. Как после этого я могла поступить иначе? — говорила после победы мисс мира — 2012.

Источник: yuwenxia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ученица консерватории блестяще справилась с каждым этапом конкурса, особенно с интеллектуальными заданиями, и забрала корону королевы. До победы она мечтала о карьере певицы и первые годы после победы продолжала идти к своей мечте: приняла участие в конкурсе талантов в Индонезии и исполнила песню на «Мисс мира — 2013».

Источник: yuwenxia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Правда, карьеру певицы Ю Вэнься всё же не удалось сделать, и теперь ее чаще можно встретить в китайских дорамах и на приемах в качестве модели, чем на концертах с микрофоном.

Каролина Белявска, 2022 год

Каролина Белявска не перестает доказывать, что не нужно выбирать только один путь, можно блистать на подиуме, а параллельно с этим писать научные статьи в журналы.

Источник: karolinabielawska / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После победы на конкурсе «Мисс мира» Каролина вернулась в университет и получила степень магистра бизнес-исследований. Год назад она основала волонтерский фонд и теперь активно участвует в помощи родному городу.

Источник: karolinabielawska / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Все три года после победы Каролина нарасхват: она выступает в качестве мотивационного спикера на фестивалях и нетворкингах, ее проекты номинируют на различные премии, откуда она редко уходит без награды.

Источник: karolinabielawska / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









