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Развлечения «Звезды себя изжили». Правила жизни Нэли Агафоновой — легендарного педагога по вокалу. Певица Алиса Мон считает ее второй мамой

«Звезды себя изжили». Правила жизни Нэли Агафоновой — легендарного педагога по вокалу. Певица Алиса Мон считает ее второй мамой

Преподаватель покорила жюри федеральных конкурсов

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Нэля Агафонова рассказала о жизни и современной эстраде | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUНэля Агафонова рассказала о жизни и современной эстраде | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Нэля Агафонова рассказала о жизни и современной эстраде

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Нэля Агафонова — легендарная личность для Ангарска, города в Иркутской области. Она работала с дивой 90-х Алисой Мон, вокалистом группы «Мономах» Василием Акимовым и бэк-вокалисткой шоу «Голос» Юлией Борисовой. Сама Нэля Васильевна поет всю жизнь, несмотря на то, что первое образование у нее — строительное. Она покорила жюри известных телешоу исполнением романсов. IRCITY.RU побывал во дворце культуры, где в свои 84 года до сих пор трудится неутомимая Нэля Васильевна.

«В три года уже пела „Синий платочек“»

Нэля Васильевна Агафонова родилась в конце 1940 года в городе Свирске под Иркутском. Папа, как она говорит, был, как цыган, — активный, яркий, импозантный. Несмотря на то, что работал простым водителем, был творческим человеком: пел, играл на музыкальных инструментах, танцевал и был, по словам Нэли Васильевны, Казановой.

Нэля Васильевна 50 лет назад | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUНэля Васильевна 50 лет назад | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Нэля Васильевна 50 лет назад

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

— Я родилась в Свирске, но мы каждый год меняли место жительства. Отец не мог на месте сидеть. Если бы жил в наше время, точно был бы бизнесменом. Я, видимо, от папы такой уродилась. Мне везде всё интересно, я везде успеваю, всё получается. Единственное — к деньгам никак не отношусь. Для меня деньги не особо важны, — говорит Нэля Васильевна.

Петь она начала очень рано — в два или три года. Сама.

— Вы знаете, это Богом дано. Сын мой, Дима, в 3 года подошел к фортепиано и стал играть. Не пальчиком, а прямо мелодии подбирал. Это всё воля Божья, от этого никуда не уйдешь. Я сама мало что помню, но мама рассказывала, что я уже в три года пела «Синий платочек», еще с довоенным текстом, половину слов придумывала на ходу, лепетала просто, — смеется Нэля Васильевна.

В свои 84 года она всё еще преподает вокал | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUВ свои 84 года она всё еще преподает вокал | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В свои 84 года она всё еще преподает вокал

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Характер у Нэли уже в детстве был активный. Например, когда ей было пять лет, она сама записала себя в детский сад.

— Мама и папа работали, меня оставляли одну дома; а для меня одной, в замкнутом пространстве — это гибель. А рядом был детский сад, я в окошко смотрела, как дети играют, малину там собирают. Думаю: «Тоже хочу». Вылезла в окошко, пришла в садик. Мне сказали принести метрики. А что такое метрики? Я же не знаю. Я опять залезла в окошко. У мамы был большой сундук, где лежали все документы. Я уже читала, нашла свою метрику, принесла им, и меня взяли. Родители уходили на работу, а я через окошко — в садик. А потом папа пришел за зарплатой и ему сказали, что нужно платить за дочь, за детский сад, — вспоминает Нэля Васильевна.

Рассказывать о своей жизни она может часами | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUРассказывать о своей жизни она может часами | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Рассказывать о своей жизни она может часами

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В школу Нэля пошла в соседнем городе Черемхово. И там тоже проявляла инициативу и демонстрировала непосредственность.

— Когда училась во втором классе, смотрела на пионеров в красных галстуках, и мне тоже очень хотелось быть пионеркой. Я вырезала, откуда не помню, красный кусочек, сделала треугольник, — я уже шить начала тогда, — завязала галстук и пришла в нём в школу. Его с меня, конечно, сняли, потому что не положено было так, — говорит Агафонова.

У Нэли Агафоновой неутомимый характер | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUУ Нэли Агафоновой неутомимый характер | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

У Нэли Агафоновой неутомимый характер

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Послевоенные годы были не самыми сытыми, но Нэля Васильевна вспоминает их с оптимизмом.

— Я помню, в Черемхово на витринах иногда выкладывали большие яблоки, я ходила мимо и облизывалась, хотелось даже украсть иногда. Голод не тетка ведь. Уже в четвертом классе с подружками учились хлеб печь из самой дешевой ржаной муки на обычной сковородке. И, конечно, я это всё придумывала, потому что шебутной была. Русского человека ведь не задушишь, не убьешь, — рассказывает Нэля Васильевна.

В кабинете у Нэли Васильевны много интересного | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUВ кабинете у Нэли Васильевны много интересного | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В кабинете у Нэли Васильевны много интересного

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Петь маленькая Нэля не прекращала. Вспоминает, что была отчаянной девчонкой и ничего никогда не боялась.

— Я была шпаной. Никаких границ. Помню, был конкурс среди школ, и девочка поет. Говорю: «Я бы лучше спела». Я и в спорт, — волейбол, коньки, лыжи, стрельбу, — и в агитбригады шла. Училась хорошо, была старостой класса, даже комсоргом, по-моему. Я живу так, как живу. Считаю, что всё уметь надо, — говорит Нэля Васильевна.

«В училище была как рыба в воде»

Музыка всегда была для Нэли Васильевны смыслом жизни | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUМузыка всегда была для Нэли Васильевны смыслом жизни | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Музыка всегда была для Нэли Васильевны смыслом жизни

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

После школы Нэля Агафонова поступила в Иркутский политех на факультет промышленного и гражданского строительства. Позже работала в конструкторском бюро. Но народное творчество не отпускало: она была готова поступить в музыкальное училище уже после седьмого класса, но не позволили родители.

— Петь-то я пела, у нас все в родне музыканты были, но я первая, кто хотел в музыкальное училище. Я еще маленькая была и мечтала стать дирижером симфонического оркестра. Когда по радио музыка играла, я вставала перед зеркалом и махала руками или палочкой. Я дирижирую от природы, но я не поступила. Пошла в политех. Окончила его в 1961-м и потом только пошла в училище. И когда мне руки стали ставить на дирижерство, оказалось, что я всё это интуитивно понимаю, — говорит Нэля Васильевна.

Рабочий стол Нэли Агафоновой&nbsp;— галерея воспоминаний | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUРабочий стол Нэли Агафоновой&nbsp;— галерея воспоминаний | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Рабочий стол Нэли Агафоновой — галерея воспоминаний

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Уже тогда Нэля Васильевна без устали играла на фортепиано. Могла просидеть за клавишами четыре часа и не устать.

— Всё, что Богом дано, реализуется. Не зря же я в школе и в политехе была во всех конкурсах, впереди планеты всей. Я в училище была как рыба в воде. После поступила работать в музыкальную школу в Ангарске. И затем меня позвали руководить хором, — рассказывает Нэля Васильевна.

Там фото не только родных и близких, но еще и любимых учеников | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUТам фото не только родных и близких, но еще и любимых учеников | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Там фото не только родных и близких, но еще и любимых учеников

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Педагогический стаж Нэли Васильевны — 60 лет. Во время учебы в политехе она подрабатывала учительницей пения и рисования в школе. А ее ученики стали сильными вокалистами. Творческую деятельность Нэля Васильевна тоже не забрасывала.

— Мы ездили по Ангаре, был агиттеплоход, по Байкалу курсировали, до Братской ГЭС доплыли. А потом в моей жизни появился БАМ. Я возила одну из учениц в Братск, и мне предложили возглавить дом культуры в поселке Кичера, недалеко от Нижнеангарска. А я в то время поступила заочно в Высшую профсоюзную школу культуры в Ленинграде, но согласилась. И так уехала работать на БАМ, — рассказывает Нэля Васильевна.

Нэля Васильевна поработала и на БАМе | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUНэля Васильевна поработала и на БАМе | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Нэля Васильевна поработала и на БАМе

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Два с половиной года она прожила на БАМе, а потом переехала в Усть-Илимск, где стала худруком местного ДК, помогала местной команде КВН, которая еще в советские годы выступала у Александра Маслякова, подбирать музыкальное сопровождение.

«Мне сразу дали 200 миллионов»

На телевидении Нэлю Васильевну впервые показали во всесоюзном конкурсе «Товарищ песня» (6+). Но на всю страну она прославилась благодаря «Утренней звезде» (0+). Вывести детей из родной Сибири на федеральную сцену Нэле Васильевне помог ее пробивной характер.

— И вот я «Звезду» задумала. Стояла на остановке: «Надо же денег найти, чтобы оформить всё, это же столько организационных моментов». Создала административную группу, встретилась с директором «Иркутскэнерго» Виктором Боровским, объяснила, меня поддержали. Сразу дали на всё это 200 миллионов. Тогда же миллионами считали, не тысячами. «Утренняя звезда» в шоу-бизнесе тех лет была уникальным проектом, где ко всем конкурсантам относились с уважением и даже какой-то теплотой, — говорит Нэля Васильевна.

«Утренняя звезда» в 90-х стала для Нэли Агафоновой делом жизни | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU«Утренняя звезда» в 90-х стала для Нэли Агафоновой делом жизни | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

«Утренняя звезда» в 90-х стала для Нэли Агафоновой делом жизни

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

С Юрием Николаевым Нэлю Васильевну познакомила общая подруга. Он тогда еще не был успешным деятелем эстрады и жил в квартире в полуподвальном этаже обычного многоквартирного дома. У Николаева и Агафоновой сразу сложились хорошие рабочие отношения.

— С Юрой мы договорились, и здесь, в Иркутской области, раскрутилась наша «Утренняя звезда». Всё пошло как по маслу. Причем это же 90-е годы, всё не так просто. Готовились к выступлению на телевидении здесь, в Ангарске. Я на всю область клич кинула, сама ездила и всех отбирала, классные номера искала. Мы приехали в Москву и сразу же взяли несколько призовых мест. Держали марку, — рассказывает педагог.

Энергии в Нэле Агафоновой с возрастом меньше не стало | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUЭнергии в Нэле Агафоновой с возрастом меньше не стало | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Энергии в Нэле Агафоновой с возрастом меньше не стало

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

«Рок — не божественная музыка»

Нэля Васильевна признается, что когда она участвовала в шоу «Ты супер!» (16+) на телеканале НТВ, то оказалась в своей любимой среде.

— Меня долго уговаривали приехать, и дорогу готовы были оплатить, и проживание. Я говорю: «Да я не сирота, сама могу и билет на самолет купить, и сын в Москве живет. Я самодостаточная». Но продюсеры уговорили, — говорит Нэля Васильевна.

«Ямщик, не гони лошадей» в исполнении Нэли Агафоновой

Источник:

«Ты супер!» / Vk.com

На «Ты супер!» Нэля Васильевна дошла до финала. Она запомнилась исполнением русских романсов «Ямщик, не гони лошадей» и «Дорогой длинною».

Романсы педагог любит всю жизнь, а эталоном хорошей песни считает советскую классику. Сын шутит, что мама преподает «совок в хорошем смысле слова».

— Я абсолютно не воспринимаю рок. Мне сразу плохо становится, это всё-таки не божественная музыка. Нет мелодики, гармонии с природой. Это другое направление. Я люблю классическую, академическую школу, когда есть вокал и образ. И ученикам всегда показываю лучшие образцы советской песни. Поначалу они не понимают, думают, что это старье, но в какой-то момент осознают красоту, и этот момент, когда у них загораются глаза, дорогого стоит, — отмечает Нэля Васильевна.

Нэля Агафонова покорила знаменитостей | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUНэля Агафонова покорила знаменитостей | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Нэля Агафонова покорила знаменитостей

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Настоящих красивых мелодий в современной музыке, по ее мнению, стало немного. Но российская эстрада начала меняться.

— Мы начинаем возвращаться к тому, что было раньше. И Дунаевский-младший, и Максим Фадеев начали напрямую говорить о том, что на эстраде происходит деградация. И одумались, пишут какие-то разумные песни. Звезды себя изжили, надо перестать воспринимать музыку как индустрию и начать воспринимать ее как культуру. Я не против какого-то жанра: пусть будет и рок, и джаз — это всё имеет место. Но должно быть талантливо, — считает Нэля Васильевна.

Наград у нее просто неописуемо много | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUНаград у нее просто неописуемо много | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Наград у нее просто неописуемо много

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Ее жизненное кредо: «Если Бог дал тебе талант — дари его людям». И это не только об исполнительстве, а о созидании вообще.

— Культурой должны управлять не чиновники, а люди, сопричастные искусству. Сейчас любой может записать что угодно и прославиться. И пусть себе, но это анархия, в этом нет созидания. А задача искусства — созидать, — считает Нэля Васильевна.

Ранее Нэля Васильевна рассказывала нам о своей самой известной ученице Алисе Мон.

Видеоистория Алисы Мон

Источник:

Городские медиа

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Певица Педагог Утренняя звезда Российская эстрада Культура
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