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Развлечения Похоронила за год всю семью. История актрисы, которую знает вся Россия

Похоронила за год всю семью. История актрисы, которую знает вся Россия

Она проработала в Татарстане 15 лет

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1 комментарий
Кадр из к/ф «Швабра» (18+) | Источник: Kino-teatr.ruКадр из к/ф «Швабра» (18+) | Источник: Kino-teatr.ru

Кадр из к/ф «Швабра» (18+)

Источник:

Kino-teatr.ru

Заслуженной артистке России Розе Хайруллиной никогда нельзя сказать «Не верю!» Для каждой роли она не щадит себя. А еще умеет садиться на шпагат. Поначалу Роза получила известность как театральная актриса. А вскоре прославилась и в кино. 116.RU рассказывает, какой непростой путь прошла актриса и что для нее значит дело, которым она занимается.

Переехала в Татарстан и увлеклась актерством

Роза родилась в поселке под Норильском 12 сентября 1961 года в татарской семье. Когда девочке исполнилось 7 лет, семья переехала в татарский город Зеленодольск. Там Роза пошла в школу, начала посещать драматический кружок и увлеклась театром.

В одном из интервью Роза рассказывала о том, что родители не хотели, чтобы ее увлечение превратилось в настоящую профессию. Но, несмотря на это, после школы девочка поступила в Казанское театральное училище.

Источник: Kino-teatr.ruИсточник: Kino-teatr.ru
Источник:

Kino-teatr.ru

Уже со второго курса начала выходить на сцену театра Камала и играла в спектаклях «Бедные люди» (16+), «Стеклянный зверинец» (12+) и «Сон в летнюю ночь» (12+). После окончания учебы Хайруллину пригласили сразу в несколько заведений, она выбрала ТЮЗ. Режиссер театра сразу разглядел талант, и у Розы появились главные роли.

В 1992 году актриса получила Государственную премию РФ за роль хозяйки борделя в пьесе «Погром». Также в 1996 году спектакль «Буря» (16+) с участием Розы в роли Красной Ариэль наградили «Золотой маской».

Переломный момент

Актриса проработала в ТЮЗе 15 лет и сыграла в десятках спектаклей. В 1996 году в театре случился пожар. Примерно в это же время в ее семье произошло горе: от зависимости погиб брат, оставив огромные долги и заложив квартиру. Родители не смогли это пережить. В тот год актриса потеряла семь человек из семьи, ей пришлось выживать без денег и жилья. После этого она приняла решение двигаться дальше и уехала из Казани.

— Лишилась всего в один миг: брат был наркоманом, заложил квартиру, потом умер — квартира пошла за долги. В течение полугода у меня умерла вся семья, семь человек, — делилась актриса в интервью.

Источник: Kino-teatr.ruИсточник: Kino-teatr.ru
Источник:

Kino-teatr.ru

Хайруллина уехала в Голландию, пробовала трудоустроиться там, а затем переехала в Челябинск, где какое-то время играла в ТЮЗе. В 1997 году ее пригласили в Самарский театр «СамАрт», она согласилась. Роза стала там ведущей актрисой.

В Самаре она задержалась надолго и полностью погрузилась в работу. Актерская деятельность была не игрой, а чем-то важным. Роза играла по 30 спектаклей в месяц и замкнулась в себе.

В 2003 году актрису номинировали на «Золотую маску» за главную роль в пьесе «Мамаша Кураж» (16+), в 2006 году ее наградили международной премией имени Станиславского, а в 2009 году снова номинировали на «Золотую маску» за роль Пепы в спектакле «Полковник Птица» (12+). В 2007 году она стала заслуженной артисткой России.

Источник: Kino-teatr.ruИсточник: Kino-teatr.ru
Источник:

Kino-teatr.ru

Переезд в Москву

После 10-летней карьеры в Самарском театре, в 2009 году, режиссер Константин Богомолов пригласил Хайруллину в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Она переехала в Москву и работала там до 2020 года. Параллельно выступала на сцене Театра наций, Театра имени Ленсовета, а также в питерском театре «Приют комедианта». После ее ухода из московского театра поклонники недоумевали.

— Никто меня не выгонял, даже не намекал. Я сама решила уйти, потому что не вижу смысла в своем пребывании на сцене. Сегодня мне нечего сказать зрителю. Пандемия внесла коррективы в жизнь многих, включая мою, — рассказывала она в интервью.

Источник: Kino-teatr.ruИсточник: Kino-teatr.ru
Источник:

Kino-teatr.ru

Фильмография

Сниматься в кино она начала с переездом в Москву в 2009 году. Режиссеры заметили ее талант и пригласили в фильм «Иван Грозный» (12+) — это была первая роль в фильме. В 2010 году ей досталась главная роль в сериале «Пятая группа крови» (16+), а в 2011-м она снялась в драме «Орда» (14+), за роль в которой получила премию «Ника».

В 2015 году актрисе вручили специальный приз жюри на фестивале «Окно в Европу» за роль в фильме «Норвег» (12+). В 2016 году Хайруллину пригласили в популярный комедийный сериал «Ольга» (16+), в котором она запомнилась зрителям в качестве бабушки героя по имени Гриша. Сериал даже продлили на несколько сезонов.

С каждым годом популярность Розы как киноактрисы росла. Она снялась в фильмах «Кроткая» (18+) (2017), «Ищейка-2» (18+) (2018), «Непрощенный» (16+) (2018), «Зулейха открывает глаза» (12+) (2019), «Содержанки» (18+) (2019), «Псих» (18+) (2020) и «Выжившие» (18+) (2021).

В 2023 году в прокат вышла картина «Бери да помни» (12+) режиссера Байбулата Батуллина. Съемки прошли в поселке Рыбная Слобода. В феврале 2024 года в прокат вышла драма «Тайное влечение» (18+).

Источник: Kino-teatr.ruИсточник: Kino-teatr.ru
Источник:

Kino-teatr.ru

В этом же году актриса попробовала свои силы в режиссуре. Она представила на сцене авторский спектакль «Однажды» (18+), выступила в качестве режиссера-постановщика и актрисы.

Нестандартная и яркая внешность привлекают дизайнеров. В 2018 году российский бренд «Меха Екатерина» представил коллекцию белых шуб с «татуировками». Компания призналась, что на такой креатив их вдохновила именно Роза. Кроме того, в 2019 году актриса снялась в музыкальном клипе группы СБПЧ на песню «Злой».

Личная жизнь

О личной жизни актрисы мало что известно. Только, что она не замужем, детей нет. В одном из интервью Роза описала себя как одинокого человека, ищущего радость в красоте природы и музыке.

Аккаунты в социальных сетях практически пустые, последние публикации были в 2020 году. По информации СМИ, когда Роза жила в Казани, она была замужем.

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Регина АлтынбаеваРегина Алтынбаева
Регина Алтынбаева
Корреспондент 116.RU
Актриса Театр Кино Необычная внешность
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Комментарии
1
Гость
43 минуты
Замечательная актриса! Всегда!
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