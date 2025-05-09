«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс

Кирилл работает бортпроводником уже восемь лет и рассказывает о тонкостях профессии в своих социальных сетях Источник: Кирилл Фрош











Старший бортпроводник из Екатеринбурга Кирилл Фрош в своей колонке для портала E1.RU рассказал о том, с какими коллегами ему иногда приходится сталкиваться. Далее — от первого лица.

Дамы и господа, говорит старший бортпроводник. Вы уже в курсе, что есть пассажиры, которые способны превратить любой рейс в незабываемый аттракцион, но не надо забывать, что бортпроводники сами по себе — это такие же люди, только на них надели форму. У каждого свои проблемы, представления о жизни и собственный путь. А вот представьте, что вам предстоит рейс, вы приходите на брифинг, надо познакомиться со своим экипажем, а там…

Куколка Барби

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Ее ногти сделаны только что, а косметика является главной статьей расхода. Она регулярно смотрится в зеркало, но из-за рукотворных губ не всегда понятно, улыбается она или грустит.

Губы, зубы, ресницы, брови, нос — всё это результат деятельности докторов и спецсредств. На пассажиров смотрит свысока, считает остальных недостойными, знает, что лучшие часы — это Rolex, но не знает, сколько на планете океанов. Мусор собирать не пойдет, потому что: «А что, я прямо руками должна мусор брать у них?!»

Когда принимаешь самолет, после ее ухода еще несколько минут пахнет сладким парфюмом. Из напитков предпочитает только карамельный раф на пшеничном молоке с лавандовым сиропом, поэтому экипажный кофе презирает. И часто забывает, как вчера ела сосиску в тесте.

Реальный пацан

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Способен раскидать по базару, но не в состоянии выучить элементарные данные по самолету, потому что: «У лошади башка большая, пусть она и думает».

При проживании в одном с тобой номере с большим удовольствием поведает, как кого-то прокинули на бабки, развели на лавандос, а тот повелся в крысу. Уверен, что ботает по фене, но на деле боится агрессии в свою сторону, поэтому лишний раз в драку не лезет. Против агрессивного пассажира успешно прячется на кухне или в уборной, далее оперирует тем, что: «Ну прихватило, я чего, виноват, что ли? И вообще это базарить надо с вот тем-то…»

Часто переводит стрелки. Когда оказывается виноватым в чём-то, то всячески скидывает с себя ответственность. Был женат целый месяц, поэтому может рассказать за семейные «жили-были».

Вонючка

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Он уверен, что душ предназначен для слюнтяев и слабаков, дезодорант — это не для натуралов.

На рейс придет в ботинках, которые были чистыми только в магазине, рубашку стирает вместе с пиджаком и другой одеждой, от чего та становится не белой, а серо-синей. В полете может не переобуться, независимо от сезона и потому что на кухне холодно. Если надевает пиджак на платье (речь про стюардессу. — Прим. ред.), то уверена, что стирать его необязательно.

При проживании с таким коллегой ты считаешь часы до выезда, потому что номер пропитывается ароматами, а вместе с ним — и ты сам. Стричь ногти? Зачем, если можно грызть. Мыть голову? Достаточно ее хорошенько полить лаком.

К сожалению, под это описание попадает больше девочек, чем мальчиков…

Папарацци

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











В ее телефоне будет несколько тысяч фотографий. Не много? Ну да, неделька вышла такая себе. Снимает на телефон вообще всё: самолет, штору, вот она стоит, а вот в пилотке, а вот обувь, а вот телеги, а вот кухня, а вот — о, у тебя мешок с Бэтменом, дай сфоткать!

Может пропустить часть работы, опоздать на демонстрацию или проигнорировать пассажира, потому что что-то фотографировала или отправляла фото.

При проживании с таким коллегой в одном номере ты удивишься, как долго она (или он) может выбирать ракурс для фото, в котором не будет сюжета. Зато разместит этот снимок во всех возможных соцсетях и мессенджерах, чтобы точно все увидели.

Эзотерик

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











На сумке будет висеть ловец снов, оберег, талисман и собачья лапка. Верит в цифры, в матрицу судьбы, в НЛО, в потусторонний мир, погружается в параллельные реальности, но на тесте на наркотики всегда чист. В 99% случаев — девушка.

При обнаружении неисправности в самолете объясняет всё очень просто: «Понятное дело — и четверг, и Марс в Тельце сегодня!» Учения специалистов из соцсетей считает святыми писаниями, очень трепетно относится ко всему, чем занимается. Перед сном очень подробно расскажет, как правильно формулировать мысли, чтобы открыть денежный поток, но при этом платит ипотеку и кредит за айфон. Видимо, поток не открывается.

Королевна

Мое любимое. Всегда девушка. Знает, что в самолете сухой воздух, но намажет лицо тонной косметики, имитируя вечерний выход в свет. Одежду выбирает строго по фигуре, которой обладает, по своему мнению. Уверена, что является объектом вожделения всех и каждого, однако чаще становится объектом для шуток.

На каждый твой вопрос или замечание имеет колкость в рифму либо шикарную мудрость из пацанского цитатника, часто матерится. Приходит работать молодой, но очень быстро стареет.

Если она находится хотя бы сутки в командировке, то берёт с собой 5–7 кг косметики, маски и обязательно фен, потому что: «Этот в гостинице не дует ни фига!» Если ты ей не помогаешь хотя бы долю секунды, то автоматом ставит под сомнение твою мужественность, сравнивая ее с грузоподъемностью: «Ну и мужики пошли, даже девушке помочь не могут!»

Шутник

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Может спрятать документы, чтобы посмотреть, как ты ищешь, потому что «реальный прикол». Постоянно шутит, рассказывает неуместные истории, считает себя душой компании и всё время рвется в центр внимания.

Пассажирам не может предложить просто «курицу» или «мясо», а обязательно скажет что-то вроде «филе счастливой несушки, нежное, как первая любовь». При передаче самолета больше рассказывает анекдоты, чем что-то актуальное про борт.

Жить в одном номере с таким просто невозможно: каждые 30 секунд он готов тебе показывать смешные видосы, при этом его не волнует, что ты в наушниках, спишь или спишь в наушниках. Остальные его считают как минимум странным.

Альфа-самец

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Всегда молодой человек. Надевает рубашку на размер меньше, из-за этого кости торчат в виде рельефа, а рубашка торчит из брюк.

Считает, что невольно стал объектом вожделения каждой встречной дамы, а если какая-то от него отказалась, так это потому, что не разглядела просто. Наверное, проблемы со зрением имеются. Во время полета подкатит ко всем членам экипажа противоположного пола, а иногда и к пассажиркам. При заселении с тобой в один номер обязательно спросит, почему его все девушки френдзонят. А ведь странно, потому что мама сказала, что он красавец!

В работе неплох, исполнителен, разбирается — но только чтобы впечатлить дам.

Знайка

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Рабочие документы вызубрит, включая название и дату выхода, даже если не поймет содержание. Знает, как пользоваться каждой единицей оборудования на самолете, но не знает, почему белые медведи в живой природе не едят пингвинов.

Любой диалог начинает с фразы: «Вообще-то, чтоб вы знали…»

При приеме самолета заглянет даже туда, где не было самого любопытного техника, проверит каждое кресло, в том числе и журналы, лежащие в креслах, проследит за уборкой, заставит переделать, осмотрит каждую касалетку, расскажет командиру воздушного судна, как надо работать, в результате получит задержку, после чего заявит: «Вообще-то, чтоб вы знали, это ответственность аэропорта — успевать нас вовремя».

Идеально работает в салоне, но с каменным лицом, потому что иное в инструкции не прописано. Вообще кажется, что такие живут по инструкции.

Встречали таких на борту? Да, узнал нескольких персонажей! Нет, меня всегда обслуживали лучшие специалисты Не летаю на самолетах

Есть и странные ребята, и те, кто просто не притерся к коллективу. Мне не попадался никто из вышеперечисленных, все в моих экипажах всегда классные специалисты и хорошие ребята. А всё, что я описал… Так это всё выдумка, а все совпадения случайны. Откуда я знаю о таких людях? Прочитал в интернете и рассказали коллеги из других авиакомпаний, но не буду говорить, из каких, чтобы никому не было обидно. А если вам было обидно — не обижайтесь.

Статья имеет исключительно развлекательный характер, не является побуждением к действию, не нацелена на оскорбление или унижение кого-либо, а ее цель — вызвать смех и улыбку на лице читающего.