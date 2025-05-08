Сначала отказались: братья из Ярославской области снялись в шоу Андрея Малахова

Александр (на фото слева) и Дмитрий (справа) Кручинины стали участниками шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» Источник: Песни от всей души! / Vk.com











В одном из недавних выпусков программы «Песни от всей души» (12+), ведущим которой является Андрей Малахов, выступили братья Александр и Дмитрий Кручинины из Ярославля. В шоу на федеральном канале они исполнили песню собственного сочинения «Забытый храм» (6+), посвященную храму Рождества Христова в Тутаевском районе.

Как ярославцы попали в проект и почему выбрали именно эту песню, порталу 76.RU рассказал старший из братьев-артистов Александр.

«Песни от всей души» (12+) — шоу, выходящее по воскресеньям на телеканале «Россия 1». За круглым столом в студии собираются талантливые люди со всех уголков страны, чтобы рассказать свои истории, поделиться воспоминаниями и исполнить любимые всеми песни.

«В музыке мы самоучки»

Александру Кручинину 39 лет, он на год старше брата Дмитрия. Родители артистов родом из Пошехонья, но сами Александр и Дмитрий родились и живут в Ярославле.

Как оказалось, музыка — это большое увлечение братьев, но не профессия. На жизнь Александр и Дмитрий зарабатывают на одном из ярославских заводов. А свободное время посвящают творчеству.

«В музыке мы самоучки. Для нас это отдушина. Наши мама и папа из деревенской семьи. Застольные, народные песни у нас звучали на каждом празднике. Мы с самого детства их слышали, учили, подпевали. Отец у нас играл на гармони, на баяне — тоже сам когда-то научился. Мама руководит театральной студией, мы там занимались в детстве. Сейчас больше 20 лет выступаем в „Клубе самодельной песни“ под руководством Александра Ливановича Исаханова в ДК имени Добрынина в Ярославле. Там каждый месяц проходят концерты, и мы их постоянные участники», — рассказал Александр.

Мама и папа братьев Кручининых родом из деревни Источник: Александр Кручинин











Братья Кручинины исполняют песни любимых бардов, а также пишут музыку и стихи сами. Одной из таких авторских песен братьев Кручининых является «Забытый храм», слова и музыку к которой написал Дмитрий. Именно она и привела ярославцев на шоу Андрея Малахова.

Редакторы нашли сами

«Мы сами никаких заявок на участие в программе не подавали. На нас вышла редактор проекта. Оказалось, что она сама родом из Ярославля. Сказала, что увидела клип на песню „Забытый храм“ в Интернете. Пригласила поучаствовать в шоу „Песни от всей души“, — рассказал Александр.

Братья Кручинины должны были стать участниками программы еще зимой. Съемки назначили на 13 февраля. Но тогда ярославцы сами отказались. Причиной стало то, что в этот же день должен был состояться праздничный концерт в честь 50-летия «Клуба самодеятельной песни».

«Для нас это было важнее, — объяснил Александр. — Редактор „Песен от всей души“ нам сказала, что многие артисты ради участия в их шоу отменяют свои концерты. Но мы поступили по-другому. Для создателей этой программы мы одни из многих. При этом для многих ярославских зрителей юбилейного концерта, было важно наше выступление и мы не могли подвести ни их, ни руководителя клуба».

Братья допускали, что после такого их больше не позовут на шоу. Но через некоторое время им перезвонили с телевидения и пригласили на съемки в марте. В этот раз все получилось.

Братья Кручинины спели про храм на федеральном канале Источник: Программа «Песни от всей души», телеканале «Россия 1» (выпуск от 6.04.2025) / платформа «Смотрим»











Переживали за результат

«Сначала съемочная группа приезжала в Ярославскую область, снимали сюжет про храм, о котором мы поем. А в конце марта уже мы ездили в Москву на съемки в студии», — рассказал Александр.

Чтобы принять участие в шоу, братьям пришлось отпрашиваться с работы — к счастью начальство пошло на встречу. Телевизионщики готовы были бесплатно предоставить билеты на поезд, проживание в гостинице. Но ярославцам оказалось удобнее самим на машине добраться в столицу — утром туда, вечером назад.

Александр признался, что волнение по поводу того, что получится в итоге, как преподнесут информацию в программе, присутствовало.

«Мы не представляли, чего ожидать. Для нас это был первый опыт выступления на федеральном телевидении. К тому же у Андрея Малахова до этого были разные передачи. Были прецеденты, когда начинали копаться в жизненных историях. Мы против такого. Нашей задачей было рассказать о храме и о людях, которые его восстанавливают. В итоге, на мой взгляд, получилось достойно — спасибо за профессионализм съемочной группе и коллективу телепередачи», — отметил он.

Фрагмент шоу с участием ярославцев Источник: Программа «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1» (выпуск от 6.04.2025) / платформа «Смотрим»

Про какой храм поют ярославцы

Храм Рождества Христова, которому посвящена песня братьев Кручининых, находится в лесу недалеко от села Малахова в Тутаевском районе. В этом году святыне исполнилось 220 лет. Каменный храм строился с 1794 по 1805 год на средства прихожан. Говорят, что внутренне пространство церкви поражало золотым убранством. Приход храма насчитывал сорок селений с тремя тысячами жителей.

Храм работал даже при советской власти — до 1961 года, пока не умер местный протоиерей Иоанн Преображенский. После этого храм закрыли и разграбили. В поисках якобы спрятанного церковного золота разломали даже часть каменных стен. После этого храм долго стоял забытым и полуразрушенным. Какое-то время его использовали под склад.

Храм постепенно восстанавливают Источник: Программа «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1» (выпуск от 6.04.2025)











В 1987 году храм признали выявленным памятником архитектуры. А 8 сентября 2019 года в праздник Сретения Владимирской иконы Богоматери епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин совершил здесь Божественную Литургию. С этого момента началась история возрождение святыни.

Восстановлением храма в основном занимаются местные жители. Люди приходят сюда регулярно, прибираются, ухаживают за могилами на кладбище возле церкви. Некоторое время назад здесь начали проводить службы.

Сам храм сейчас признан объектом культурного наследия регионального значения.

Одна из инициаторов восстановления храма оказалась знакомой мамы братьев Кручининых — Татьяна Волкова. Она предложила артистам записать клип на какую-то известную красивую песню, куда включить фото и видео храма. Александр и Дмитрий не только откликнулись на эту просьбу, но и пошли дальше — написали собственную песню про святыню. На нее и сняли клип, который впоследствии заметили редакторы шоу «Песни от всей души».

Братья и сами по мере сил помогают в восстановлении храма — когда-то сорные деревья подпилят, когда-то с организацией мероприятия подсобят.