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Развлечения тест Тест на внутренний возраст: ответьте на эти вопросы и узнайте, сколько вам лет на самом деле

Тест на внутренний возраст: ответьте на эти вопросы и узнайте, сколько вам лет на самом деле

Цифры в паспорте — это ерунда по сравнению с тем, как вы себя ощущаете

3 383
4 комментария
Приготовьтесь удивляться результатам | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаПриготовьтесь удивляться результатам | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Приготовьтесь удивляться результатам

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Знакомо чувство, когда находитесь в компании сверстников, но при этом попадаете в детский сад и дом престарелых в одном флаконе? Один хочет играть в настольные игры, обсуждать давние истории, завернувшись в плед, и никуда не выходить из дома, пока другой уже бронирует места на квиз и обижается на то, что вы не поддержали его желание прыгнуть с парашютом. Дело бывает далеко не только в разности взглядов, но и во внутреннем возрасте. Узнать, сколько вам лет на самом деле и насколько вам комфортно жить в этом, очень просто, психологи придумали десятки тестов, и вот один из них.

Перед началом внимательно изучите картинку с часами, она нам еще понадобится.

ТЕСТПройден 566 раз
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Психологический тест Возраст Дети Подростки Пенсионеры Жизнь
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Комментарии
4
Гость
4 апреля, 15:10
бред
Гость
5 апреля, 04:46
где сам тест?
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