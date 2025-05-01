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Развлечения Обзор «Мне надоело быть девочкой-виденьем»: чего добилась звезда «Ищейки» Анна Банщикова, идя по головам

«Мне надоело быть девочкой-виденьем»: чего добилась звезда «Ищейки» Анна Банщикова, идя по головам

Пока все думали, какая она милая, актриса соблазняла женатых мужчин и строила карьеру напролом

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Что только не скрывается за этим огоньком в глазах | Источник: Анна Банщикова / T.me Что только не скрывается за этим огоньком в глазах | Источник: Анна Банщикова / T.me

Что только не скрывается за этим огоньком в глазах

Источник:

Анна Банщикова / T.me

Живая, харизматичная и энергичная — актриса Анна Банщикова горячо любима зрителями не только за образ подполковника полиции в сериале «Ищейка» (18+). Публика любит ее за открытость, легкость в общении, юмор. Сама Анна ничего ни от кого не скрывает. Без задней мысли делится личным и заразительно смеется. Но что стоит за этим смехом?

«Можно же быть проституткой!»

В жизни Анны Банщиковой — всё как в кино. Иногда то и другое так переплетается, что не сразу и разберешь, когда выключается камера и актриса становится самой собой. Во многом из-за того, что Анна — трудоголик. Да такой, что начинающим дарованиям рядом с ней может быть некомфортно: чего доброго услышат о себе много интересного. Чаще всего Банщикова жалуется, что молодежь не может похвастаться трудолюбием.

— Мне просто очень обидно, когда люди молодые приходят в свою профессию и делают на… отвали. А зачем? Можно же быть проституткой! Веселая профессия, больше зарабатываешь. Зачем делать?! Ничего не получится, — говорит Анна. — Жалко… Хочется сказать: «Делай это хорошо… Проявляй инициативу, придумывай, привноси, и тогда жизнь изменится». То любви у них нет, то их продуло, то простудилась она. А ей 20 лет! И потом она не понимает, почему не складывается нигде. Надо как-то включаться. А если ты ничего не хочешь в 20 лет, ну и куда тогда? Никто тебе ничего не даст. Надо что-то отдавать, чтобы что-то пришло.

Сама Банщикова отдавала себя так, что к 50 годам в ее послужном списке появилось 109 работ в кино и сериалах. Кроме того, Анна играет в театре. Но главный персонаж в карьере актрисы — сотрудница полиции Александра Кушнир из сериала «Ищейка», в образе которой Банщикова щеголяет с 2016 года.

Российские зрители узнают Банщикову без всяких корочек | Источник: Анна Банщикова / T.me Российские зрители узнают Банщикову без всяких корочек | Источник: Анна Банщикова / T.me

Российские зрители узнают Банщикову без всяких корочек

Источник:

Анна Банщикова / T.me

Анна говорит, что внутри ее героини будто много женщин сразу, что откликается и ей самой, и женщинам по ту сторону экрана.

— Она — это в чём-то и я: живая, искренняя и своим примером дающая шанс женщинам поверить, что и после сорока можно иметь любовь, ребенка, как и не жить только рутиной. Моя героиня — то смешная, то дурная, иногда она как ребенок, а иногда — мудрая и взрослая. Словом, та самая обычная современная женщина. Она не просто руководит мужчинами, она еще и своим примером доказывает, что не только в двадцать лет можно быть в центре внимания, и мужского в том числе, — пояснила Анна.

Интересно, что и сама Анна Банщикова стала мамой после 40 лет. До этого у нее были долгие поиски. И счастья, и себя.

Анна Банщикова от природы трудоголик&nbsp;— она много работает и отдает всю себя профессии | Источник: Анна Банщикова / T.meАнна Банщикова от природы трудоголик&nbsp;— она много работает и отдает всю себя профессии | Источник: Анна Банщикова / T.me

Анна Банщикова от природы трудоголик — она много работает и отдает всю себя профессии

Источник:

Анна Банщикова / T.me

«Мне надоело быть девочкой-виденьем»

От недостатка мужского внимания Анна никогда не страдала. Еще студенткой она познакомилась со своим первым мужем — лидером группы «Секрет» Максимом Леонидовым. Он был старше Анны на 13 лет и женат. Но эти обстоятельства никак не могли помешать их чувствам. Банщикова и Леонидов влюбились друг в друга без оглядки. ради него актриса даже бросила свою работу.

— Он сказал мне: «У меня жена артистка, больше артисток нам не надо. Будешь ходить со мной за ручку». Я и ходила, много где побывала, поездила, мир посмотрела, — рассказывает Анна в передаче «PRO жизнь» (16+).

Анне Максим Леонидов посвятил легендарный хит «Девочка-виденье».

— Эту песню он написал, предвкушая встречу со мной, — рассказывает Анна, добавляя, что ей было приятно оказаться вписанной в такую историю.

В роли любовницы Анна провела два года, а потом поставила Максиму Леонидову ультиматум: или она, или жена. Певец выбрал Банщикову.

Ради Леонидова Банщикова поставила крест на карьере. Как оказалось, на время | Источник: кадр из программы «Судьба человека» (12+), реж. Евгений Тупиков, «Россия 1», 2017 годРади Леонидова Банщикова поставила крест на карьере. Как оказалось, на время | Источник: кадр из программы «Судьба человека» (12+), реж. Евгений Тупиков, «Россия 1», 2017 год

Ради Леонидова Банщикова поставила крест на карьере. Как оказалось, на время

Источник:

кадр из программы «Судьба человека» (12+), реж. Евгений Тупиков, «Россия 1», 2017 год

— Никаких представлений о семейной жизни у меня не было вообще. Я не хотела ничего — ни детей, ни борщи дома варить, — так описала Анна свою жизнь с Леонидовым.

Семейное счастье продолжалось 6 лет и оборвалось внезапно. Анна объясняла это тем, что Максим хотел детей, а она тогда была еще не готова к настолько серьезному шагу.

— Мне надоело быть девочкой-виденьем. Я актриса, я хотела играть и вернулась в театр, — признавалась Банщикова.

Но в театре, где служила актриса, ходили слухи, что настоящей причиной развода стала измена Анны.

«У нас очень быстро и стремительно закрутилось»

Со своим вторым мужем Всеволодом Шахановым Анна познакомилась случайно. Шел 2005 год, Анна пришла на вечеринку, где как по заказу оказался ее будущий супруг. Всеволод долгое время жил в США, поэтому Анну даже и не знал. Впрочем, этого и не нужно было — Банщикова даже без регалий сразила наповал очередного женатого мужчину харизмой и бешеной энергетикой. В итоге Всеволод развелся с первой женой и переехал в Россию, чтобы быть рядом с новой спутницей.

— Он был женат на тот момент, но против лома нет приема. У нас очень быстро и стремительно закрутилось, и трое детей появились, — рассказывала звезда сериала «Ищейка» в интервью нашим коллегам из издания «СтарХит».

Семья Анны Банщиковой полным составом | Источник: Анна Банщикова / T.meСемья Анны Банщиковой полным составом | Источник: Анна Банщикова / T.me

Семья Анны Банщиковой полным составом

Источник:

Анна Банщикова / T.me

В новом браке Анна умудрилась найти баланс между семьей и работой. Теперь она находит возможность быть одновременно и многодетной мамой, и популярной актрисой.

— Я много чего умею — и готовить, и убирать. Но если я берусь за дело, то делаю целиком. Мне надо убрать везде, всё разложить по полочкам, вытряхнуть всё ненужное. Мой перфекционизм не всегда идет на пользу, — делится Анна.

Порой Анна строгая мама, но для своих детей — прежде всего друг. Она поняла, что важно не количество времени, проведенного с детьми.

— Можно целый день быть с ними и устать, а можно провести пятнадцать минут, но вложить всю свою любовь и заботу, поговорить, вникнуть в проблемы ребенка. Некоторые круглосуточно сидят со своими детьми, но фактически быть совершенно не с ними. Даже если я занята на работе, я всё равно с ними. И качества проведенного маленького времени, видимо, им достаточно, — говорит актриса.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Анна Банщикова Актриса Сериал Ищейка Личная жизнь звезд Любовь Отношения Семья
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