Дети из Ярославля сразились за 6 млн рублей в экстремальном шоу на ТВ

Трое детей из Ярославля приняли участие в экстремальном шоу «Суперниндзя. Дети» (12+) на СТС. Первый выпуск второго сезона телепередачи выйдет в эфир 18 мая в 17:00.
«Суперниндзя. Дети» — это перезапуск программы «Суперниндзя» (16+), в которой нужно пройти полосу препятствий, продемонстрировав спортивную подготовку и выносливость. К участию допускаются дети с 9 до 14 лет.
«Школьники поборются за призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделят три победителя. Всего в телепроекте покоряют трассу 180 юных атлетов из 74 населенных пунктов России, Белоруссии и даже Коста-Рики», — уточнили в пресс-службе СТС.
«Мечтает выиграть»
Одна из участниц телешоу — 10-летняя Елизавета Богун из Ярославля. Школьница занимается балетом и участвует в международных хореографических конкурсах.
«Девочка мечтает выиграть, чтобы открыть безглютеновое кафе, так как из-за целиакии ей необходима пожизненная диета. Юная танцовщица хочет доказать, что и с таким диагнозом можно жить полноценно», — сообщили в СТС.
Целиакия — это заболевание, при котором у взрослого человека в тонком кишечнике не вырабатываются определенные ферменты, отвечающие за расщепление глютена, что приводит к нарушению функций ЖКТ и различным неприятным симптомам.
Любовь к балету началась с того, что посмотрела мультик «Балерина» (6+) и захотела стать такой же, как главная героиня.
Лиза поделилась, что внимательно следила за предыдущим сезоном телешоу, где участвовал ее друг детства.
«Прошлый сезон „Суперниндзя. Дети“, конечно же, смотрела и болела за Сережу Лаврентьева, потому что мы с ним были в одной группе в садике, а сейчас учимся в параллельных классах. Запомнила его тактику быстрого прохождения, конечно же, мне хочется пройти так же классно», — поделилась спортсменка.
Советовалась с победителем прошлого сезона
Еще одна спортсменка из Ярославля — 12-летняя Станислава Голицына. Она занимается гонками с препятствиями четыре года и получает призовые места.
«К проекту готовилась у нас в зале, где занимается Валера Шубин и многие другие. С Валерой дружим, поэтому обсуждали проект. Местами он что-то подсказывал: где покачаться сильнее, как прыгнуть. Говорил, что нужно просто расслабиться и не волноваться», — делится Станислава.
11-летний Валерий Шубин стал одним из победителей первого сезона «Суперниндзя. Дети». Об участии в телепрограмме Валера рассказал в интервью 76.RU.
«Все хотят в это шоу»
Третьим участником шоу «Суперниндзя. Дети» стал 10-летний Сергей Овчинников.
«Все хотят в это шоу, оно же крутое, — рассказывает юный спортсмен. — Ниндзя-спортом занимаюсь два года, сейчас у меня тренировки пять раз в неделю. Со мной тренируется Валера Шубин, так что в первом сезоне, конечно же, болел за него».
Во втором сезоне ведущими шоу «Суперниндзя. Дети» стали актер и комик Роман Постовалов, телеведущая и актриса Валерия Дергилёва и телеведущий Василий Артемьев. Съемки проходили в Минеральных Водах на специально построенной трассе длиной 86 метров. На ней установлены препятствия, адаптированные для трех возрастных групп участников: 9–10, 11–12 и 13–14 лет.
Вопрос для родителей: а ваши дети смотрят «Суперниндзя. Дети»?