Дети из Ярославля сразились за 6 млн рублей в экстремальном шоу на ТВ

Дети из Ярославля снялись в «Суперниндзя. Дети» Источник: телеканал СТС











Трое детей из Ярославля приняли участие в экстремальном шоу «Суперниндзя. Дети» (12+) на СТС. Первый выпуск второго сезона телепередачи выйдет в эфир 18 мая в 17:00.

«Суперниндзя. Дети» — это перезапуск программы «Суперниндзя» (16+), в которой нужно пройти полосу препятствий, продемонстрировав спортивную подготовку и выносливость. К участию допускаются дети с 9 до 14 лет.

«Школьники поборются за призовой фонд 6 миллионов рублей, который разделят три победителя. Всего в телепроекте покоряют трассу 180 юных атлетов из 74 населенных пунктов России, Белоруссии и даже Коста-Рики», — уточнили в пресс-службе СТС.

«Мечтает выиграть»

Елизавета Богун занимается балетом Источник: телеканал СТС











Одна из участниц телешоу — 10-летняя Елизавета Богун из Ярославля. Школьница занимается балетом и участвует в международных хореографических конкурсах.

«Девочка мечтает выиграть, чтобы открыть безглютеновое кафе, так как из-за целиакии ей необходима пожизненная диета. Юная танцовщица хочет доказать, что и с таким диагнозом можно жить полноценно», — сообщили в СТС.

Целиакия — это заболевание, при котором у взрослого человека в тонком кишечнике не вырабатываются определенные ферменты, отвечающие за расщепление глютена, что приводит к нарушению функций ЖКТ и различным неприятным симптомам.

Любовь к балету началась с того, что посмотрела мультик «Балерина» (6+) и захотела стать такой же, как главная героиня. Елизовета Богун участница второго сезона шоу «Суперниндзя.Дети»

Лиза поделилась, что внимательно следила за предыдущим сезоном телешоу, где участвовал ее друг детства.

«Прошлый сезон „Суперниндзя. Дети“, конечно же, смотрела и болела за Сережу Лаврентьева, потому что мы с ним были в одной группе в садике, а сейчас учимся в параллельных классах. Запомнила его тактику быстрого прохождения, конечно же, мне хочется пройти так же классно», — поделилась спортсменка.

Советовалась с победителем прошлого сезона

Станислава Голицына четыре года занимается гонками с препятствиями Источник: телеканал СТС











Еще одна спортсменка из Ярославля — 12-летняя Станислава Голицына. Она занимается гонками с препятствиями четыре года и получает призовые места.

«К проекту готовилась у нас в зале, где занимается Валера Шубин и многие другие. С Валерой дружим, поэтому обсуждали проект. Местами он что-то подсказывал: где покачаться сильнее, как прыгнуть. Говорил, что нужно просто расслабиться и не волноваться», — делится Станислава.

11-летний Валерий Шубин стал одним из победителей первого сезона «Суперниндзя. Дети». Об участии в телепрограмме Валера рассказал в интервью 76.RU.

«Все хотят в это шоу»

10-летний Сергей Овчинников профессионально занимается гонками с препятствиями Источник: телеканал СТС











Третьим участником шоу «Суперниндзя. Дети» стал 10-летний Сергей Овчинников.

«Все хотят в это шоу, оно же крутое, — рассказывает юный спортсмен. — Ниндзя-спортом занимаюсь два года, сейчас у меня тренировки пять раз в неделю. Со мной тренируется Валера Шубин, так что в первом сезоне, конечно же, болел за него».

Во втором сезоне ведущими шоу «Суперниндзя. Дети» стали актер и комик Роман Постовалов, телеведущая и актриса Валерия Дергилёва и телеведущий Василий Артемьев. Съемки проходили в Минеральных Водах на специально построенной трассе длиной 86 метров. На ней установлены препятствия, адаптированные для трех возрастных групп участников: 9–10, 11–12 и 13–14 лет.